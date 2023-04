Un video se viralizó en redes sociales la segunda semana de abril: en él, una madre denunciaba la muerte de su hija y el estado crítico de su nieto recién nacido en la Maternidad del Sur, en el estado Carabobo. «Todas las mujeres que están aquí están sufriendo hoy», decía en la grabación en la que pedía a Rafael Lacava, gobernador de la entidad, que viera la realidad del centro asistencial.

Para Jorge Pérez, médico ginecólogo-obstetra e impulsor del movimiento Salvemos la Maternidad del Sur, la situación actual de la maternidad más importante del estado Carabobo es «sumamente preocupante», pues asegura que allí «no hay parto humanizado ni una atención digna».

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las pacientes de la Maternidad de Alto Riesgo de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (Chet) fueron derivadas a la Maternidad del Sur, lo que trajo como consecuencia un colapso en los servicios y en las consultas, pues no hay suficiente personal para atender de manera óptima a sus pacientes.

Tampoco hay suficiente personal de enfermería para cumplir «al pie de la letra» el tratamiento indicado para madres y recién nacidos, según Pérez, mientras que a las madres que van a parir les piden comprar todos los insumos.

«Cuando a una paciente le solicitan insumos para ser asistida en un momento tan sublime como lo es el parto, cuando le dicen que tiene que realizarse exámenes en privado, fuera del hospital, y cuando no se le brinda alimentación en su estadía, eso es violencia en contra de esa madre y de ese niño», dijo a Efecto Cocuyo el también representante de Médicos Unidos de Venezuela en Carabobo.

A las pacientes les piden llevar kits de parto y de cesárea, con guantes, suturas, monos quirúrgicos, cubrebotas, campos estériles, cepillos quirúrgicos y otros insumos.

«Es una lista demasiado larga. ¿Cómo va a poder comprarla una paciente que llega en la madrugada con una complicación?», añadió el especialista.

Un cúmulo de factores

Las deficiencias de la red hospitalaria en general también inciden las complicaciones de las madres: si al llegar a un hospital más pequeño no encuentran la atención que requieren, son referidas a la Maternidad del sur, pero cuando llegan ya es tarde.

Otro factor son las condiciones preexistentes no atendidas durante el embarazo.

«Las pacientes ya llegan complicadas porque presentan desnutrición, o porque no se controlaron el embarazo, no tomaron vitaminas y no se hicieron exámenes de laboratorios, exámenes perinatales y llegan malas condiciones a nuestra maternidad», expresó. «Además hay muchas pacientes que están presentando partos prematuros y al tener recién nacidos prematuros, son de alto riesgo de complicarse y fallecer».

Aunque en redes sociales se hable de negligencia médica al referirse a las razones de las muertes, a juicio de Pérez se trata de un cúmulo de factores: el déficit de insumos y de personal, el colapso hospitalario y el ruleteo, las condiciones preexistentes de las madres y la falta de asepsia en los quirófanos y retenes.

«No es negligencia médica. Hacemos un llamado a que se cumplan las medidas desde el punto de vista de asepsia de los quirófanos y retenes, que deben ser esterilizados con frecuencia. Los hospitales de por sí son focos infecciosos. Las salas de parto y los servicios deben cumplir con eso para disminuir las infecciones intrahospitalarias», destacó.

Dar prioridad a la salud y a la Maternidad del Sur

Para Pérez, es fundamental que las autoridades sanitarias se pronuncien y divulguen los reportes epidemiológicos para saber qué ocurre con los fallecimientos. También llama a los ciudadanos a unirse y denunciar la situación.

Como vocero, el médico ha alertado sobre el deterioro de la Maternidad del Sur durante los últimos 8 años, pero las autoridades solo realizan operativos especiales y retoques a las paredes, mientras los recursos en la entidad son destinados o otras actividades.

«Nosotros no estamos en contra de cualquier actividad con fines recreativos, culturales, pero creemos que la prioridad debe ser la educación y la salud«, expresó. «Estamos haciendo un llamado a las autoridades del estado, a Lacava y las autoridades de Insalud (Fundación Instituto Carabobeño para la Salud) para que definitivamente se aboquen porque es responsabilidad del Estado».