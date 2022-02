Docentes exigen la reactivación de 67 centros de salud del Ipasme

Docentes y trabajadores del sector educativo venezolano protestaron este viernes, 18 de febrero, para exigir la apertura y reactivación de 67 centros de atención en salud del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme).

«Estamos exigiendo la apertura de las 67 unidades del Ipasme en todo el país porque hemos visto cómo se han muerto docentes por no tener medicinas, por no tener atención», dijo Gricelda Sánchez, presidenta de la organización Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) del sector educativo, a Efecto Cocuyo. «Se nos están muriendo los profesores».

Representantes del gremio se dirigieron a la sede de la Unidad Médico Odontológica (UMO) del Ipasme «Sagrado Corazón de Jesús» en La Hoyada, una de las pocas unidades que se mantienen abiertas. Ahí reparten apenas 20 citas diarias, insuficientes para una población estimada de 37.500 trabajadoras y trabajadores activos y jubilados en Distrito Capital, sin sumar a aquellos que llegan de las distintas regiones del país.

«Hoy (viernes) conseguimos una profesora del estado Sucre que tiene cuatro días en Caracas buscando operarse porque tiene un mioma inmenso y se puede morir. Ha venido y no le han dado la atención requerida», añadió Sánchez.

Esta maestra del estado Sucre tuvo que trasladarse a Caracas, acudió al IPASME solicitando infructuosamente atención para realizarse una cirugía Gineco – Obstetra.



La salud no puede esperar, todos tenemos #DerechoALaVida y #DerechoALaSalud@NicolasMaduro @_LaAvanzadora pic.twitter.com/MvKqlDGY78 — Fordisivzla (@fordisivzla) February 18, 2022

Deterioro general

Según la dirigente, durante muchos años hubo atención en salud en estos centros del Ipasme, e incluso las maestras podían dar a luz en ellos. Contaban con todas las especialidades y entregaban medicinas, pero considera que desde hace 15 años todo empezó a decaer y perderse, pese a que todavía les descuentan parte de sus sueldos para destinarlo al Ipasme. Ahora, en el centro de La Hoyada, no hay especialistas y solo queda un pediatra.

«Hoy no había ni siquiera quién nos recibiera. Hicimos la actividad para denunciar. El 14 de enero entregamos un petitorio en el Ministerio de Educación en el que exigimos la apertura de estos centros y los convenios para atención en clínicas, porque en Caracas y Aragua atienden a 20 docentes diarios, pero no están los servicios: no hay cardiología, odontología, ginecología. Es solo una sede abierta con un médico internista», indicó.

Según sus cálculos, menos del 5% de estos centros funcionan en el país, dejando desatendidos a más de 300 mil trabajadores activos y jubilados.

«Son 67 sedes, queremos que se abran estos espacios y exigimos la celeridad en la contratación colectiva, que van dos reuniones donde no se ha concretado nada», expresó.

Desde Fordisi, también exigen mejorar las remuneraciones económicas para el personal docente, con la entrega de bonos en dólares, pues los profesores tampoco pueden pagar exámenes que necesitan cuando enferman o deben operarse. Igualmente solicitan que se los tome en cuenta en las dotaciones de ayudas humanitarias.