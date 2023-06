En un estado de «abandono» se encuentran el banco de sangre, la emergencia de adultos y otras áreas del Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, conocido como el hospital de Las Garzas, en Anzoátegui.

Según trabajadores de la entidad, el banco de sangre suma dos meses paralizado debido a fallas en la climatización y conservación: las neveras están dañadas, el aire acondicionado no funciona y las paredes están deterioradas, denunció Edisson Hernández, coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) del estado Anzoátegui.

En consecuencia, pacientes y sus familiares deben buscar alternativas fuera del centro de salud adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Además del banco de sangre, en el área de la emergencia de adultos del hospital de Las Garzas tampoco hay aire acondicionado desde hace cuatro meses, los techos se están cayendo y el personal no cuenta con dotación de equipos de bioseguridad como guantes, mascarillas y monos quirúrgicos.

Familiares agitan carpetas para refrescar a los pacientes ante el calor por la falta de aire acondicionado | Foto: Cortesía Motrasalud

Deterioro se extiende a otras áreas

Solo los quirófanos del hospital cuentan con aire acondicionado en la actualidad. Sin embargo, un mes antes, el diario El Tiempo también había reportado la paralización de las cirugías electivas por problemas con la climatización.

Para junio, las áreas de laboratorios y de hospitalización de hombres, mujeres y niños igualmente tienen fallas con el aire acondicionado.

«Antes, el hospital de Las Garzas no tenía nada que envidiarle a una clínica, pero ahora las áreas de las consulta no están climatizadas y los baños están cerrados porque no hay pocetas ni lavamanos», dijo Hernández a Efecto Cocuyo este 15 de junio. «En el área de rayos X, los techos y las paredes también están deteriorados».

Desde Anzoátegui, los trabajadores y trabajadoras llaman a las autoridades a mejorar las condiciones laborales, de atención hospitalaria y los salarios para el personal sanitario.

Persisten fallas en la morgue del Hulr

En el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, el principal hospital de Anzoátegui, las cavas de la morgue suman casi tres años dañadas, situación que deja a camilleros, pacientes y personal en general expuestos a las bacterias y a los olores de que provienen de los cadáveres en descomposición .

«Las cavas no funcionan y el gobernador hace caso omiso a la situación», expresó Hernández.

Debido a múltiples denuncias, la gobernación invirtió recursos en el centro asistencial, pero solo para la reparación del área de emergencia del Hulr.

Con las contribuciones de trabajadores y trabajadoras del hospital, que se sumaron como mano de obra, lograron recuperar la zona de urgencias. No obstante, denuncian que desde la gobernación les deben bolsas de comida que les prometieron al unirse a las labores.