Otra paciente del servicio de Nefrología del hospital de niños J. M. de los Ríos, en Caracas, falleció este domingo 9 de abril: se trata de Eukarys Guevara, de 13 años de edad.

Eukarys tenía poco tiempo en diálisis, pues recién había comenzado a recibir este tratamiento en diciembre de 2022, según la organización no gubernamental Prepara Familia.

Con su muerte suman tres decesos de niños, niñas o adolescentes con enfermedad renal del principal hospital pediátrico del país este 2023, de acuerdo con el registro de Prepara Familia.

Mientras estas defunciones ocurren, el principal programa de trasplantes del país, el sistema de procura de órganos y tejidos (Spot), sigue suspendido.

Pocos días antes también murió Édgar Gómez, de 18 años, quien ya no era paciente del hospital de niños, pero se atendió muchos años en el servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos. En vida denunció las condiciones del hospital y el impacto de no poder acceder a un trasplante de riñón.

Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología están amparados por medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde 2018. Estas medidas instan al Estado venezolano a adoptar acciones necesarias para garantizar su vida, integridad personal y salud, pero aún no se han cumplido.

Se necesitan inmunosupresores y mejores condiciones

Además de la reactivación de la procura de órganos, desde las organizaciones no gubernamentales exigen que el Estado garantice los inmunosupresores a todos los pacientes que sean sometidos a un trasplante de donante vivo, la única modalidad activa en el país en la actualidad. Estos medicamentos son necesarios para que el cuerpo no rechace el órgano trasplantado.

«Es un riesgo muy grande que no puedan contar con los inmunosupresores, con su protocolo completo. Estamos decididos a seguir denunciando que no pueden realizarse más operaciones de trasplantes de vivo a vivo si no se les garantiza a esos niños, esos adolescentes o esos adultos, como en otras unidades de adultos que han intentado hacer trasplantes, que cuenten con sus inmunosupresores. Eso es vital», explica Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, a Efecto Cocuyo.

Martínez además denuncia que las condiciones en las que se realizan los trasplantes de vivo a vivo en algunos hospitales no son las adecuadas, lo que expone al receptor y a su donante a más riesgos.

«Las condiciones no son las óptimas. Nada más en el hospital J. M. de los Ríos seguimos sin un servicio de Cardiología, sin servicio de Terapia Intensiva, sin servicios como Neurología, que tienen una importancia vital en cualquier operación, pero más todavía en una operación de trasplante. Además no se siguen garantizando los exámenes de laboratorio», añade.