Edgar Gómez tenía o iba a cumplir 19 años este 2023. Era uno de los pacientes con más tiempo en espera por un trasplante en el servicio de Nefrología del hospital pediátrico J.M. de los Ríos, en Caracas.

La organización no gubernamental Prepara Familia informó su fallecimiento este sábado, 11 de marzo, en su cuenta Twitter, donde destacaron sus principales deseos y cómo denunció la situación de los pacientes de este servicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

«Hablaste ante la Cidh sin miedo, exigiendo un trasplante y calidad de vida para tus compañeros. Nos demostraste el valor de alzar la voz ante la adversidad y jamás descansaremos hasta que la salud no sea una exigencia sino un derecho en Venezuela. Gracias, Edgar, por todo», escribieron en el Twitter de la ONG.

El miedo de Yasmin Pacheco

Hace dos años la mamá de Edgar, Yasmin Pacheco, manifestaba su miedo ante los decesos de los pacientes del centro asistencial. Niñas, niños y adolescentes que en los últimos años han pedido el reinicio del programa de trasplantes, pero que no han logrado una respuesta positiva de las autoridades. Para ellos no había tiempo, pero pasó y no lograron sobrevivir.

El 17 de agosto de 2021, Pacheco confesó su temor de pasar por esta realidad, que le sobrevino este viernes 10 de marzo. Como otras madres perdió a su hijo. Las protestas de los últimos años, las denuncias o las medidas cautelares que emitió la Cidh a favor de los niños, niñas y adolescentes en 2018, cuando pidieron al Estado venezolano garantizar la salud de los pequeños, han caído en saco roto.

Solo en 2021 y hasta agosto habían fallecido 17 niños, niñas y adolescentes sin trasplantes. Un año después, entre enero y octubre de 2022, habían muerto otros 10 pacientes.

Los trasplantes se suspendieron en el año 2017 y fue apenas en noviembre de 2022 cuando se realizó el primero de un donante vivo a un paciente. Sin embargo, los trasplantes cadavéricos no se han retomado desde hace más de cinco años.

La Organización Nacional de Trasplante en Venezuela (Ontv) también lamentó la muerte de Edgar Gómez.

Una muy terrible noticia acabamos de recibir.



Querido Edgar descansa en paz, acompañamos a tu familia en este duelo.



10 de marzo de 2023

Prepara Familia destacó que el adolescente siempre manifestó su deseo de curarse completamente, de su pasión por la cocina y de cómo amaba montar en bicicleta.

Edgar Gómez

(2004-2023)



Edgar Gómez

(2004-2023)

Cuando te conocimos nos dijeron que no te gustaba hablar mucho, pero ese día nos contaste sobre tu amor por la cocina, la libertad que sentiste al manejar bicicleta y el enorme deseo que tenías de curarte.

Más de 100 pacientes han muerto desde 2017, mientras que al menos 30 esperan por un trasplante de riñón y el tiempo no espera para ellos, según Prepara Familia.