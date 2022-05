Escasez de psicofármacos supera el 66 % en Maracaibo, dice Fundación Rehabilitarte

Los psicofármacos aumentaron su precio 4,34 % entre marzo y abril, período en el que también registraron 66,5 % de escasez en Maracaibo, capital del estado Zulia, según la más reciente actualización del monitoreo «¿En cuánto el Récipe?», de la Fundación Rehabilitarte.

Los resultados del seguimiento, difundidos este 9 de mayo a través de una nota de prensa, corresponden a lo encontrado en 30 farmacias distribuidas entre 11 parroquias de Maracaibo, mientras que 15 psicofármacos estuvieron totalmente escasos.

Los antiparkinsonianos y los estimulantes, ambos con 86,6 %, fueron los medicamentos más escasos. Les siguen los ansiolíticos (84,84 %), los antipsicóticos (64,5 %) y los sedantes (63,3 %).

«La constante escasez, que se sigue situando por encima del 60%, aunada a la incesante inflación inclusive en una economía casi ‘dolarizada’, hacen que la salud se convierta en un derecho de difícil acceso para los zulianos, tomando en cuenta que las instituciones públicas no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la demanda y la economía no propicia un escenario en el que las personas puedan acceder a la salud ni salud mental de manera adecuada», destacó la organización no gubernamental.

Anticonvulsivos aumentan de precio

La Fundación Rehabilitarte también registró un alza de 157 % en el precio de los anticonvulsivos entre abril y marzo, mientras que los estimulantes aumentaron 37 % y los antidepresivos 4 %.

Algunos fármacos registraron un precio inferior: los antidemenciales bajaron 46 %, mientras que el costo de los antiparkinsonianos, antipsicóticos y moduladores del estado de ánimo disminuyó un 18 %. Los ansiolíticos, por su parte, presentaron un descenso del 9 %.

Según el monitoreo de abril, Rehabilitarte estimó que el tratamiento prototipo mensual para una persona con epilepsia cuesta Bs. 9,90 o 2,21 dólares, precio que puede variar en la práctica con cada caso.

Fundación Rehabilitarte destaca que, de acuerdo con la Liga Venezolana contra la Epilepsia (Livece), 1,7 % de los venezolanos vive con epilepsia, por lo cual llama a mejorar la respuesta a las necesidades de salud de la población.

«Instamos al Estado a dotar de recursos y potenciar las estructuras de atención en salud mental, para que quienes padezcan algún diagnóstico, entre ellos la epilepsia, puedan contar con una alternativa digna. También recomendamos a las agencias que coordinan la respuesta humanitaria en Venezuela incluir a la salud mental en sus programas de asistencia», añadió la organización.

Con información de nota de prensa