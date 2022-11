Día Internacional de la Diabetes: la educación es el tratamiento

Este 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud junto a la Federación Internacional de la Diabetes en 1991, cuando ambas organizaciones alertaron sobre el aumento de esta condición crónica en el mundo entero.

Para este año, el pasado viernes 11 de noviembre la OPS celebró un seminario virtual, en el que se discutió el tema de la diabetes como un problema de salud pública, así como los desafíos y oportunidades existentes en la región para mejorar su prevención, diagnóstico y tratamiento.

Entre los puntos presentados, se habla de la importancia que tiene la educación en diabetes para prevenir complicaciones y lograr una larga vida libre de incidencias en la salud.

En Venezuela, debido a la falta de publicación de registros por parte del Ministerio de la Salud, se desconoce con certeza cuántas personas han sido diagnosticadas con diabetes; sin embargo, este desconocimiento no ha impedido que organizaciones y especialistas decidan ponerle prioridad a esta herramienta.

El doctor Freddy Orlando Contreras Santos, coordinador encargado de un diplomado en educación terapéutica en diabetes, inspirado en su vocación docente investigó y pudo confirmar que la formación en educación terapéutica en diabetes no estaba presente en el currículo de formación de los médicos endocrinólogos de adultos ni en los de pediatría del Hospital J. M. De los Ríos, por lo que en el año 2013 se enfocó en presentar en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la primera cohorte del Diplomado, con un programa de 200 horas.

Allí, de manera presencial, se reunieron estudiantes en la escuela de Enfermería los días sábados para obtener la formación de la mano de los distintos especialistas que atienden a pacientes con diabetes y así orientar a todos los presentes, sobre cómo hacer de la condición una forma de vida manejable para todos.

Por su parte, Bernard Villegas enfermero y educador en diabetes en el J. M. de los Ríos se ha convertido en los últimos 10 años en una especie de “ángel protector/salvador” para muchos niños diagnosticados con esta patología y fue esa experiencia de ver tantas recaídas, tantas hospitalizaciones lo que le permitió reconocer cuál era el problema y cómo se podía solucionar. El poder orientar, escuchar, apoyar tanto a los pacientes como a sus familiares ha logrado que la compresión sobre la Diabetes en cualquiera de sus presentaciones, sea algo digerible para todos los afectados, ya que cuando se da el diagnóstico no solo le cambia la vida al paciente sino a toda su familia y allegados.

Educación sobre todo

Para Matissiel Da Aguiar, coordinadora de Corazones Azules Mcy y madre de Juan Diego, de 9 años, diagnosticado hace 6 años con diabetes, el convertirse en educadora en diabetes asegura que le ha cambiado la vida tanto a ella como a su hijo, ya que cuando se inscribió en el diplomado.

«Tenía muchísimas dudas sobre la condición que no eran resueltas por su médico ni por nadie, ya que en Maracay no existe la figura del educador en diabetes; así que mi información era básicamente lo que me decían las otras madres y hacer el diplomado me permitiría ayudar a otras mamás», dijo,

El doctor Contreras toma para si las palabras de Elliott P. Joslin en 1918: «el paciente que más sabe es el paciente que más vive”. Joslin fue el primer médico en los Estados Unidos que se especializó en diabetes, por lo que para Contreras, «la educación no forma parte del tratamiento, es el tratamiento. Un paciente que recibe educación en diabetes tiene una altísima probabilidad de obtener mejores resultados en el control metabólico de su condición y minimizar las posibilidades de complicaciones en el mediano y en el largo plazo», indicó el galeno.

Sin embargo, Venezuela sigue sumergida en una crisis humanitaria compleja que hace muy complejo el manejo médico de cualquier condición, más aún en una donde son muchos los instrumentos que demanda esta forma de vida. Villegas manifiesta que entre los principales obstáculos con los que se enfrentan las personas, es el poder obtener los insumos y el poco personal capacitado para atender y orientar.

«Yo estoy centralizado en un sitio, pero cuando me traslado a otros sitios remotos a intentar ayudar a las personas a canalizar y a vivir con la condición. Te consigues con que no hay un médico especialista, el poco conocimiento que se tiene a nivel general de la condición limita muchísimo la recuperación de un paciente… Y empiezan a salir complicaciones a corto plazo, sobre todo cuando son niños, eso es bastante preocupante”, narró.

Conocimiento es poder

A finales del mes de octubre, llegaron a Venezuela provenientes de Rusia un cargamento con 718.000 de insulinas viales proveniente de Rusia. Sin embargo, el impacto generado por la escasez de insumos médicos desde 2015 no se ha podido contener y estabilizar el acceso a los mismos.

Para Da Aguiar, es un antes y un después del diplomado, «entender la importancia, desde el punto de vista científico y médico, de estar en rango, de cuidarse, de evitar complicaciones en cosas tan sencillas como: el cuidado de los pies, desde ahora mismo, para que se convierta en una rutina normal, cuando sea un adulto”.

Para ella, el conocimiento es poder y «un paciente educado es capaz de tomar mejores decisiones que se traducen en un mejor control y finalmente en una mejor calidad de vida”.

Sostuvo al finalizar que «puedes tener los recursos tecnológicos, la mejor insulina, pero sin educación no tienes nada”.

.