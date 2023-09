Más de 55 millones de personas a escala mundial viven con alguna forma de demencia, y de ellas, se estima que unas 250.000 habitan en Venezuela. La forma más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, cuya atención en el país recae en las familias debido a la ausencia de políticas estatales.

“El Alzheimer tiene un impacto en la familia, que debe invertir su presupuesto en la consulta privada, realizar exámenes. Atender médicamente a su familiar tiene un impacto en la sociedad”, expresó Aquiles Salas, médico internista y geriatra, durante una rueda de prensa este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer.

De acuerdo con el especialista, quien forma parte de la directiva de la Fundación Alzheimer de Venezuela, es una obligación del Estado promover y desarrollar condiciones para que la población pueda llevar un estilo de vida saludable, con acceso a educación, esparcimiento, interacción social, alimentación y hábitos sanos, además de ejercicio.

Cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo | Foto Mairet Chourio

Para Salas, el Estado debe asumir el reto de crear lugares ideales para la atención, diagnóstico y tratamiento específico de la enfermedad y otras formas de demencia.

“Cuando se habla de demencia se estigmatiza a la persona como si fuera locura, y no es eso. Esta demencia es una pérdida de habilidades cognitivas. Aunque haya cambios conductuales en alguna parte de la enfermedad, no es similar a quienes tienen enfermedades psiquiátricas, que también hay que atenderlas adecuadamente. Lo que ocurre es que no hay sitios donde se individualice a la persona desde el punto de vista de política de Estado”, indicó

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde

El lema del Día Mundial del Alzheimer en 2023 es “Nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde”, y se centra en los factores de riesgo y cómo su reducción puede ayudar a evitar, retrasar o incluso prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Alzheimer’s Disease International (ADI), más del 60% de las personas con demencia viven en países de ingresos medianos y bajos, pues los países que han aplicado políticas de estilos de vida saludables registran un aplanamiento en el número de casos.

Por ello, Salas asegura que un plan nacional para la atención de las demencias no puede estar lejano a un proyecto de atención a las personas adultas mayores, ya que a mayor edad, existe mayor riesgo de presentar alguna demencia.

“¿Cómo podemos imaginar una política (en Venezuela) donde la pensión o jubilación no permite ni siquiera tener una dieta sana? Un plan nacional de atención de la demencia también debe estar inmerso en una protección al adulto mayor. No es una política focal para una institución, sino una política de Estado que abarque los entes de Educación, atención y promoción de salud y de respeto”, indicó.

En el Hogar La Ponderosa realizan actividades de estimulación (Mairet Chourio)

De acuerdo con el experto, las personas pueden tomar acciones individuales para reducir los riesgos de la enfermedad, lo que se conoce como factores modificables: la diabetes no controlada, la hipertensión arterial, la obesidad y la falta de ejercicio.

A través de una nota de prensa, la Fundación Alzheimer de Venezuela igualmente llamó al Estado venezolano a financiar urgentemente la investigación, educación y servicios de apoyo para la reducción de los riesgos de demencia.

Formación a cuidadores y familiares

El Alzheimer es una enfermedad progresiva neurodegenerativa que tiene un gran impacto sobre la familia. Por ello, el doctor Aquiles Salas llama a las familias a educarse y conocer más sobre la enfermedad para saber cómo responder a ella.

“Pueden predominar los olvidos y posteriormente los cambios de conducta o de comportamiento que no son fáciles de manejar”, expresó. “Siempre hay algo que hacer por nuestros familiares, y el familiar debe sentirse acompañado. No debe ser una persona de la familia que se encargue, debe ser el mayor número de participantes posibles en el cuidado y el acompañamiento”.

Investigaciones sugieren que hasta el 40% de los casos de demencia son evitables | Foto: Mairet Chourio

Según el experto, el país debería contar con más lugares idóneos a los que las familias puedan llevar a los pacientes, bien sea por horas o por día, para que puedan tener un respiro, e incluso más hogares sustitutos. Uno de ellos es el Hogar La Ponderosa, centro integral de atención a personas mayores con trastorno neurocognitivo en Caracas, del cual Salas es director médico.

“La familia es un gran factor en el manejo y en el impacto económico y emocional cuando un paciente es diagnosticado. La educación de la familia y el cuidador, la posibilidad de entender lo mejor posible una enfermedad que va progresando y deteriorando a su familiar representa también un reto para la educación y el conocimiento y la oferta de servicios”, añadió Salas.

Signos y síntomas de demencia, según la OMS

Olvidar cosas o acontecimientos recientes

Perder o extraviar cosas

Perderse al caminar o conducir

Sentirse desubicado, incluso en lugares familiares

Perder la noción del tiempo

Dificultades para resolver problemas o tomar decisiones

Problemas para seguir conversaciones o a la hora de encontrar las palabras

Dificultades para realizar tareas habituales

Errores de cálculo al juzgar visualmente a qué distancia se encuentran los objetos

Los cambios comunes en el estado de ánimo y el comportamiento incluyen:

Sensación de ansiedad, tristeza o enojo por las pérdidas de memoria

Cambios en la personalidad

Conducta inapropiada

Renuncia al trabajo o a las actividades sociales

Pérdida de interés por las emociones de otras personas

Reducción de riesgos

Consumir menos alcohol y dejar de fumar

Someterse a revisiones auditivas periódicas

Evitar traumatismos craneoencefálicos graves y tener cuidado en el deporte desde una edad temprana

Mantener un peso saludable mediante la nutrición y el ejercicio

Mejorar el sueño y mantener un estilo de vida saludable

Mantener una tensión arterial y unos niveles de colesterol y de glucemia adecuados

