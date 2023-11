El año 2023 está próximo a terminar y Venezuela, al igual que algunos países de la región, registra un repunte de fiebre y síntomas respiratorios como la tos. Según especialistas, para finales de noviembre ya el covid-19 no es el primer sospechoso y ahora los principales responsables son otros: el dengue y la influenza o gripe estacional.

Según la Actualización regional sobre influenza y otros virus respiratorios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con fecha del 17 de noviembre, en Venezuela se han detectado “niveles fluctuantes en la actividad de influenza por encima del umbral epidémico“.

“Estamos en la temporada de influenza para el hemisferio norte, que es donde se ubica Venezuela, que va desde septiembre de 2023 hasta marzo-abril de 2024. Empieza hacia el último trimestre del año que finaliza hasta el primer trimestre del año nuevo, que sería 2024”, dijo la infectóloga Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), a Efecto Cocuyo.

En el primer semestre del año, de acuerdo con los datos reportados a las plataformas de seguimiento internacional utilizadas por la OPS, predominó el virus de la influenza A(H1N1), responsable de la pandemia de 2009. Sin embargo, desde mediados de 2023, el país ha experimentado un aumento en la circulación de la influenza B (Victoria).

Aumento de la influenza B

De acuerdo con la actualización semanal de la OPS del 17 de noviembre, la influenza B (Victoria) fue el único tipo detectado en el país por la vigilancia epidemiológica en las cuatro semanas epidemiológicas previas a la publicación del reporte.

“En Venezuela sí hay un aumento del número de casos de influenza que se están diagnosticando. También está sucediendo en la región”, añadió Valenzuela.

Julio Castro, infectólogo de la Policlínica Metropolitana de Caracas y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IMT-UCV), también ha sido testigo del aumento de las infecciones respiratorias durante el último trimestre del año.

“En este momento tenemos dos actividades con mayor frecuencia de lo normal: actividad respiratoria por influenza B y dengue, que está prácticamente en todo el país. El covid-19 está, pero muy bajo: si dijera un número, por cada 10 casos de enfermedad respiratoria, nueve son de influenza y uno es de covid-19″, dijo Castro.

Solo por los síntomas no es posible hacer un diagnóstico diferencial entre influenza o covid-19, pues en ambos casos los síntomas son similares, señala Valenzuela. Por esta razón, recomienda confirmar el causante de la enfermedad a través de una prueba diagnóstica a nivel molecular: la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.

“Lo que se recomienda es la detección molecular a través de hisopado nasofaríngeo, se toma la muestra y se realiza una PCR en tiempo real para determinar qué influenza es”, expresó la infectóloga. “Hay varios laboratorios en Caracas que están haciendo el panel respiratorio, a través de PCR en tiempo real y nos va a adecir si es SARS-CoV-2, si es influenza y qué tipo es, si es A o B, o si es virus sincitial respiratorio”.

En el caso de virus sincitial respiratorio, la OPS explica que la actividad se mantiene “fluctuante en niveles bajos”, mientras que en el caso del SARS-CoV-2, causante del covid-19, sus niveles son moderados con un leve incremento en las últimas semanas.

Los especialistas llaman a insistir en la vacunación contra la influenza y exhortan a las personas a quedarse en casa si tienen síntomas respiratorios, además de acudir al médico con mayor urgencia si hay dificultad respiratoria.

Dengue en alza en Venezuela

América ha registrado brotes de gran impacto en lo que va de 2023, especialmente en Suramérica. Este año, según la OPS, la región entera acumula más de 4,1 millones de casos y ya es el año con más casos de dengue según los registros históricos, superando a 2019, que sumó 3,1 millones de casos, con Argentina, Brasil, Bolivia, México, Perú y Colombia como los países más afectados.

Venezuela, por su parte, reportaba más de 4.000 casos hasta finales de mayo de 2023 según las estadísticas de la OPS. La cifra no ha sido actualizada desde esa fecha y el país todavía no publica sus boletines epidemiológicos, por lo cual no hay información oficial sobre el estatus actual de la enfermedad.

A pesar de la ausencia de información oficial, el Ministerio de Salud inició una campaña de protección frente al dengue, mientras organizaciones como Monitor Salud han reportado un alza importante de esta enfermedad en Caracas.

Los médicos también han recibido más casos en sus consultorios y emergencias.

“Venezuela no está en una burbuja”, destacó la presidenta de la SVI. “Estamos tratando más casos de dengue de manera importante. Hemos tenido incluso hospitalizaciones con el diagnóstico de dengue con signos de alarma y dengue grave. En lo particular, tuve una paciente con alteraciones neurológicas, meningismo por dengue 3. Son manifestaciones neurológicas poco frecuentes, pero que pueden pasar”.

Valenzuela explica que hay dos pruebas para hacer diagnóstico temprano de dengue durante los primeros días de síntomas: la prueba NS1 para detectar antígenos del virus del dengue y la prueba PCR.

“Estamos haciendo diagnóstico temprano entre el día 1 y 5 de detección de antígeno no estructural NS1 para dengue y también con una muestra de sangre que se toma del pliegue del codo hacemos un panel de arbovirus, una prueba de PCR que nos dice si es dengue 1, 2 ,3 o 4 o si es chikunguya o zika”, indicó.

Según Julio Castro, quien también es coordinador de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), que monitorea los principales centros de salud del país, la iniciativa ha registrado un aumento de los casos de fiebre hemorrágica, probablemente asociado con dengue, especialmente en las últimas 4 semanas.

La SVI recomienda a las personas con dengue a mantenerse bien hidratados y acudir al médico al presentar signos de alarma como mareos, intolerancia a la vía oral, tensión baja, dolor abdominal, sangrados y alteraciones neurológicas.

Dónde hacerse prueba de dengue en Caracas

En el Instituto de Medicina Tropical de la UCV comenzaron a ofrecer el servicio de diagnóstico de panel de arbovirus (dengue, zika y chikungunya) por PCR en tiempo real desde mediados de septiembre de 2023. También cuentan con diagnóstico de dengue a través de las pruebas NS1.

“Estamos teniendo una demanda que va en aumento, pero supongo también se debe a la difusión entre los médicos de las posibilidades de tener un resultado oportuno y confiable con la tecnología actual y con el respaldo de una institución como el IMT-UCV”, afirmó Nahir Martínez, jefa de la sección de Virología del IMT-UCV.

La prueba de NS1 cuesta 10 dólares en el IMT-UCV, mientras que el panel de arbovirus para dengue, zika y chikungunya cuesta 30 dólares. Por su ubicación en el campus de la UCV en Ciudad Universitaria, y por el lapso oportuno para el diagnóstico, la mayoría de los casos diagnosticados corresponden a personas de Distrito Capital.

Para la toma o recepción de muestras de pacientes febriles, las personas pueden acudir al Instituto de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., con dos tubos tapa roja y con sospecha de tener alguna de estas arbovirosis, con menos de 7 días de síntomas.

“Para que el diagnóstico sea correcto, la muestra no debe exceder de los 6 días desde el inicio de síntomas, eso es muy importante para poder capturar el virus con la prueba de PCR en tiempo real”, agregó Martínez.

Los resultados se envían por correo electrónico en las siguientes 24-48 horas. Si la muestra llega el viernes, los resultados pueden obtenerse el lunes siguiente.

