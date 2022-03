Venezuela recibirá 6,5 millones de vacunas contra COVID-19 entre marzo y abril, dice OPS

Venezuela recibirá otras 6,5 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a través del mecanismo Covax, la alianza global para la distribución equitativa de vacunas, anunció este 9 de marzo la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«Ya tenemos la planificación para otras 6,5 millones de dosis que se entregarán al país durante los meses de marzo y abril. Estamos en contacto con los transportadores y el Ministerio de Salud para informar próximamente las fechas y los vuelos», dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, durante la conferencia de prensa semanal de la organización.

Barbosa, quien también recordó que el país ya había recibido poco más de 12 millones de dosis mediante el mecanismo Covax, destacó que Venezuela alcanzó 77 % de cobertura de vacunación con una sola dosis, mientras casi 50 % de la población ya tiene dos dosis, según las últimas cifras reportadas a la organización.

El pasado mes de enero, el viceministro de Recursos, Tecnología y Regulación del Ministerio de Salud, Gerardo Briceño, había adelantado que el país adquiría 6,5 millones de dosis «con unos fondos remanentes de Covax».

Mantener las medidas en el país

Sobre el avance de la pandemia en Venezuela, el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, resaltó que continúa la reducción del número de casos en el país, pero alertó que es prudente mantener un seguimiento cercano a la tendencia en cada estado y a nivel nacional.

Ugarte indicó que Distrito Capital y Miranda en conjunto concentran el 30% del total de casos detectados en el país desde que comenzó la pandemia. Además, llamó a continuar las medidas de protección como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico.

«Mientras se mantengan las medidas de protección y no aparezcan otras variantes de preocupación y las coberturas de vacunación sigan mejorando, se espera que el número de casos y de fallecidos continúe su tendencia decreciente», explicó.

El vocero también señaló que todo relajamiento de las medidas de control debe provenir de una evaluación de riesgo, del diagnóstico temprano de los casos y del seguimiento de los sospechosos, con el fin de permitir la funcionalidad de los servicios de salud.

«Recomendamos que los venezolanos que tengan alguna sintomatología relacionada con COVID-19 busquen atención en los servicios de salud, contacten a profesionales de la salud y que los que todavía no se han vacunado busquen los lugares habilitados para aplicarse las vacunas», agregó el experto de OPS.

América con casi la mitad de muertes en pandemia

La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, destacó que 6 millones de personas han muerto en el mundo en dos años de pandemia, que se cumplen esta semana.

Solo en las Américas se registraron 2,6 millones de muertes, convirtiéndola en la región con más decesos por la enfermedad, con casi la mitad de todas las muertes ocurridas a nivel global aunque la región

«Es una tragedia de proporciones enormes y sus efectos serán sentidos durante años en el futuro. Más allá de las vidas que hemos perdido, la pandemia tuvo impactos devastadores en la salud a largo plazo de nuestra gente. Más de 148 millones de personas de nuestra región se han enfermado con este virus y los estudios muestran que algunos supervivientes de COVID-19 padecerán consecuencias para toda la vida», expresó.

En los primeros dos meses de 2022 solamente, el 53% de los casos globales nuevos fueron notificados en las Américas, con 220 mil muertes en ese período.

«Todos deseamos que la pandemia llegue a su fin, pero el optimismo solo no es suficiente para controlar el virus. Es demasiado temprano para bajar la guardia. Las medidas se están dejando atrás en muchas partes de la región», dijo. «La gente pide que disminuyamos las medidas de salud pública y sociales, la gente quiere regresar a la normalidad, pero me temo que no estamos en ese momento».

En América Latina y el Caribe, unos 248 millones de personas aún no han recibido ni una dosis de vacunas contra el COVID-19, añadió la directora de OPS, con mayor énfasis en zonas rurales de más difícil acceso y zonas desatendidas