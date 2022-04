Conozca tres centros de salud económicos para atenderse en Caracas

Tener acceso a servicios de salud es cada día más costoso en Venezuela. Las dificultades para encontrar citas a nivel público y los elevados precios de muchos servicios médicos privados o consultas particulares dejan pocas alternativas. Sin embargo, algunos centros de salud en Caracas se esfuerzan por ofrecer precios más económicos.

En la capital venezolana existen opciones con precios bajos. Efecto Cocuyo visitó los tres centros siguientes:

1️⃣ Centro de Salud Santa Inés Ucab

En Montalbán, al frente de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) está el Centro de Salud Santa Inés. Cuenta con más de 30 especialidades médicas y odontológicas y casi todas las consultas médicas cuestan el equivalente a 20 dólares, menos neurología y nefrología pediátrica, que cuestan 30 dólares. Dependiendo de la especialidad, se reparten desde cinco cupos hasta 15 cupos por turno (mañana y tarde).

Cuentan con laboratorio (por orden de llegada) y con Imagenología. No ofrecen resonancia magnética y actualmente el tomógrafo no está operativo, pues esperan que llegue una pieza que se dañó.

La consulta de ginecología + citología + eco transvaginal cuesta 40 dólares. Una consulta de cardiología más electrocardiograma vale 25 dólares.

Una densitometría ósea en el Centro de Salud Santa Inés cuesta 20 dólares, al igual que el eco mamario. Los demás ecos varían entre los 10 y los 40 dólares. Rayos X de tórax (AP y lateral) valen 15 dólares. Una mamografía cuesta 20 dólares sin implantes y 30 dólares con implantes.

Marianna Pérez acudió este 8 de abril a acompañar a su madre a hacerse una mamografía y un eco mamario. Vecina de Caricuao, suma varios años acudiendo al ambulatorio, pues aunque en ocasiones ha buscado alternativas, siempre regresa porque considera que es uno de los centros de salud más económicos de la capital. «La diferencia es notoria, así que no perdemos tiempo y venimos para acá«, dijo.

El centro cumplirá 23 años en funcionamiento este 2022

Estudios especiales como endoscopias valen 110 dólares, mientras que una colonoscopia alcanza los 125 dólares. En cuanto al laboratorio, exámenes como antígeno prostático (libre y total) cuestan 12 dólares.

La mayoría de sus pacientes son de las zonas aledañas a la instalación (El Paraíso, Montalbán, La Vega, Antímano y Caricuao). También atienden a personas de otras parroquias de Distrito Capital y de otros municipios de la Gran Caracas, explica Ana Clara Carbone, gerente de administración del centro. Para 2021, 5 % de sus pacientes llegaron desde las distintas regiones del país.

Para Solbey Morales, vecina de El Junquito, atenderse en el centro se ha vuelto una tradición: «Siempre vengo porque hay buenos precios y todo está bien: las instalaciones, el aseo y los baños».

También cuentan con un programa de apoyo al paciente que no tiene recursos para pagar todos los servicios que requiere. Tras estudiar el caso, y con respaldo de personas naturales o jurídicas, apoyan con un porcentaje de lo que necesite el paciente.

Coordenadas: Av. Teherán, Parque Social Manuel Aguirre SJ, urbanización Montalbán, frente a la UCAB.

Para pedir cita para una consulta, debe, escribir por WhatsApp al número 0412-3027671 a partir de los miércoles entre las 7 am y las 4 pm con:

🔵Nombre y apellido, edad y cédula del paciente

🔵Especialidad y nombre del especialista (si va a un control particular)

🔵Informar si necesita algún servicio complementario (como citología).

Las respuestas llegan entre 24 y 72 horas después. Si no recibe respuesta en ese período, repita el proceso el miércoles siguiente.

Mamografías, ecosonogramas, densitometrías óseas, rayos X y laboratorio se atienden por orden de llegada con cupos limitados. Por ser un Ambulatorio tipo 1, no atienden emergencias, ni realizan cirugías ni hospitalizaciones. Para más información, haga clic aquí.

2️⃣ Complejo Social Don Bosco de las Damas Salesianas

En el Complejo Social Don Bosco de la Asociación Damas Salesianas, ubicado en Altamira, cuentan con 25 especialidades médicas, entre las que destacan cardiología, endocrinología, ginecología, medicina general, medicina interna, nefrología, neurología, neumonología y oftalmología. La mayoría de las consultas cuestan 15 dólares y son previa cita.

En el área de ginecología, la consulta + citología cuesta 30 dólares. Si también se hace eco transvaginal, hay que sumar 15 dólares más, para un total de 45 dólares.

Desde el 9 de marzo no hacen mamografías porque el equipo está dañado. Los ecos cuestan 15 dólares, al igual que la densitometría ósea. La densitometría de cuerpo entero cuesta 20 dólares.

Algunos exámenes son por orden de llegada | Foto: Mairet Chourio

La opción es una alternativa para muchas personas, aunque algunas reconocen que no todos pueden pagarlo pese a ser uno de los centros de salud más económicos de la ciudad.

«Me enteré por vecinas. Mucho antes acudía a clínicas, pero el presupuesto ya no da. Tengo dos años acudiendo aquí al Don Bosco y aunque es una alternativa, para una persona que no gane en dólares y además sea pensionada, cuesta hacerse chequeos. Por ejemplo yo aquí tengo descartado el servicio de odontología, que está entre 20 y 30 dólares, eso no lo puedo pagar», dijo una de las pacientes de 65 años.

Coordenadas: Avenida San Juan Bosco, Complejo Social Don Bosco, Altamira, municipio Chacao. Trabajan de lunes a viernes de 8 am a 4 pm.

🔵Para consultas médicas (previa cita): enviar mensaje de WhatsApp al 0412-6395257

🔵Imagenología (previa cita) enviar mensaje de WhatsApp al 0412-2710493. Los rayos X son por orden de llegada.

🔵Odontología (previa cita): enviar mensaje de WhatsApp al 0412-6395256

El mensaje debe incluir especialidad o estudio, nombre completo de la persona a atender, cédula de identidad y número de teléfono de contacto.

También hay atención odontológica | Foto: Mairet Chourio

3️⃣ Clínica de Prevención del Cáncer

El último de los centros de salud económicos de la lista es la Clínica de Prevención del Cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).

Ubicada en la parroquia Altagracia, cada consulta médica cuesta 20 dólares. Cuentan con las especialidades de mastología, oncología, gastroenterología, ginecología, medicina interna, nutrición, cirugía y coloproctología. Las consultas de psiquiatría y urología cuesta 25 dólares.

Durante el mes de abril de 2022, mantienen una promoción de eco mamario + mamografía en 35 dólares, mientras que en el área de Ginecología la promoción del mes es una consulta, más citología y un eco pélvico-transvaginal en 50 dólares.

Cuando no hay promoción, el eco mamario y el resto de los ecos (abdominal, renal, tiroideo, obstétrico y otros), salvo los doppler, cuestan 20 dólares. Las mamografías solas cuestan 30 dólares.

En cuanto a las biopsias, solo procesan aquellas que se hacen en el centro de salud.

Coordenadas: Av. Norte 3, Canónigos a Esperanza, No. 43. Parroquia Altagracia; Municipio Libertador, Distrito Capital. Trabajan de lunes a viernes de 7 am a 2 pm, y las consultas se realizan en la mañana.

Para contactarlos, escribir por WhatsApp o mensaje de texto al 0412-0257309 o al 0424-2098570. También pueden solicitar información por consultasenlinea@sociedadanticancerosa.org. Vea más información aquí.

La Clínica de Prevención del Cáncer trabaja desde 1957

Los precios se consultaron el 8 de abril de 2022.