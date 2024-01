El dengue continúa siendo un problema en Venezuela en el recién comenzado 2024, por lo que autoridades sanitarias y organizaciones internacionales recomiendan tomar medidas para prevenir la enfermedad. Es clave deshacerse del agua estancada en casa y eliminar la basura acumulada, advierten

Julio Castro, infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCV, recordó que en el país faltan datos oficiales que indiquen el número de casos por estados, municipios y parroquias que puedan determinar el nivel de alarma. Desde 2015 no hay información epidemiológica que permita dimensionar el problema con cifras actualizadas.

El principal responsable de la trasmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti o zancudo patas blancas, que es capaz de reproducirse en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Castro señaló que es tarea del Estado informar a las comunidades para que ellas puedan evitar que el trasmisor sobreviva y se propague.

“El Aedes es un mosquito domiciliario, vive dentro de la casa. El dengue es una enfermedad metaxénica, lo que implica que para que haya enfermedad tiene que haber vector. Si la comunidad, con la recomendación del Estado, logra disminuir la densidad de Aedes (que en Venezuela es altísima), va a lograr reducir la tasa de trasmisión”, dijo.

Explicó que es necesario que exista una conjunción entre las labores del Estado y la población para que las medidas sean verdaderamente efectivas. Hasta ahora no se han implementado políticas que funcionen: en el territorio nacional se reportaron 11.409 casos de dengue durante 2022, un aumento de 93% en comparación con 2021, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).

Así mismo, Venezuela registraba más de 4.000 casos hasta finales de mayo de 2023, de acuerdo con las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Por ejemplo, recoger la basura es una labor del Estado. El ciudadano no recoge la basura, la recoge el gobierno, y eso es un elemento importante para disminuir la densidad aédica. Otra labor que tiene el Estado es mejorar la distribución de agua. Todos sabemos que en el país hay problemas con ese servicio y, al haber problemas, la gente tiende a guardar agua, que es un factor predisponente para que se críen mosquitos”, expresó el especialista.

Cómo protegerse

Se ha comprobado que en Venezuela circulan en simultáneo los cuatro serotipos de dengue, así que la prevención es esencial para reducir casos.

Para evitar tener agua estancada en el hogar se debe cambiar con frecuencia la de los bebederos de las mascotas y floreros, además de tapar los recipientes. La OPS y OMS también aconsejan:

En casa

📍 Vaciar y lavar una vez a la semana cualquier elemento capaz de acumular agua, como cubetas, floreros, macetas, juguetes de piscinas, contenedores de basura, tanques y macetas.

📍 Cubrir con mosquiteros o mallas las puertas, ventanas, camas, cunas y los cochecitos de bebé.

📍 Usar repelentes contra mosquitos que contengan DEET, icaridina o IR3535.

📍 Tirar la basura en bolsas debidamente cerradas.

📍 Utilizar ropa que cubra el cuerpo lo máximo posible.

Para la comunidad

📍 Evitar la acumulación de basura en el sector residencial.

📍 Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso o desagües.

📍 Limpiar periódicamente áreas o terrenos abandonados.

📍 Lavar piscinas comunitarias y cambiar el agua al menos semanalmente.

Cuáles son los síntomas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la mayor parte de los casos el dengue causa síntomas leves (incluso ninguno) y se cura en una o dos semanas. No obstante, el organismo advierte que en algunas oportunidades, poco frecuentes, la enfermedad puede agravarse hasta causar la muerte.

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y diez días tras la infección y tienen una duración estimada de dos a siete días. Las señales más comunes de que alguien se ha contagiado de dengue son:

Fiebre alta

Dolor de cabeza y ojos

Náuseas y / o vómito

Dolores musculares

Sarpullido

Agrandamiento de ganglios linfáticos

Los síntomas del dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre, añade la OMS. Estos son los siguientes:

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes (con sangre)

Boca seca

Respiración acelerada

Sed intensa

Hemorragias en encías o nariz.

Agitación

Cansancio y debilidad

Piel pálida y fría

Qué hacer si tienes dengue

La OPS señala que la mayoría de los síntomas simples del dengue se pueden tratar en casa y que es vital el reposo y la hidratación continua. Sin embargo, el doctor Castro advierte que los pacientes tienen que estar alertas a los síntomas que presentan para poder identificar cuándo es hora de acudir a un centro médico.

“La principal complicación del dengue, que es lo que produce la enfermedad severa y el fallecimiento de los pacientes, es deshidratación, no el sangrado. La gente tiene en la cabeza el término “dengue hemorrágico” y es una recomendación de la OMS no utilizar más ese término porque la gente no se muere desangrada”, dijo el experto.

Apuntó que las personas que tienen más de 72 horas con fiebre, con malestar extremo, y que presentan signos de deshidratación (boca seca, baja tensión, no orinan lo suficiente) deben que acudir al centro de salud más cercano.

“Ya en ese momento la deshidratación no se puede manejar en la casa. Cuando tiene un grado de deshidratación de moderado a severo, tiene que recibir hidratación por la vena. En el tercero o cuarto día si presenta alguna de estas señales que dije, boca seca, ojos hundidos, poca orina, baja tensión o mucha debilidad, debe ir al médico”, expresó Castro.

Agregó que para los pacientes que no presentan señales de alarma y que se tratan en casa es fundamental ingerir mucho líquido (hidratación por vía oral).

“Si una persona empieza a tener muchas náuseas y vomitos, no puede tomar líquidos y tiene que ir a emergencias, no importa la edad que tenga. Si la capacidad de hidratarse por vía oral está comprometida, tienes que ir”, culminó el doctor.

Pruebas de dengue en Caracas

Los venezolanos pueden acudir al Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central (IMT-UCV), en su campus de Caracas, para realizarse pruebas de dengue, zika y chikungunya (lo que se conoce también como panel de arbovirus) por PCR o NS1.

La prueba de NS1 cuesta 10 dólares en el IMT-UCV. Por otro lado, el panel de arbovirus para dengue, zika y chikungunya tiene un precio de 30 dólares.

Para la toma o recepción de muestras de pacientes febriles, las personas pueden ir al Instituto de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., con dos tubos tapa roja. Si tiene sospecha de sufrir alguna de las enfermedades antes mencionadas, acuda con menos de siete días de síntomas. Los resultados se envían por correo electrónico en las siguientes 24-72 horas.

