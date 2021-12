Representantes de las sociedades científicas venezolanas insisten en rechazar el uso de los prototipos vacunales cubanos Abdala y Soberana 02 en el país, con el argumento de estos no cuentan con el respaldo de organizaciones internacionales “serias e independientes”.

La Academia Nacional de Medicina (ANM) expuso una vez más su “preocupación” ante la administración de los prototipos vacunales a niños en edades comprendidas entre 2 y 11 años de edad, y advirtió que “sería violatorio a los derechos de salud de este grupo poblacional”.

“No se deben administrar candidatos a vacunas de los que no se tenga información publicada en revistas científicas independientes y reconocidas o por instituciones regulatorias internacionales, sin el consentimiento expreso de padres y representantes”, destaca el boletín número 45 de la ANM divulgado este lunes 13 de diciembre.

El texto agrega que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha mostrado a favor de la vacunación de niños más pequeños, “ya que no sólo reducen su papel en la transmisión de COVID-19, sino que también los protege de la gravedad pediátrica”.

Consultado por la agencia VOA, Huniades Urbina, médico pediatra y secretario de la ANM, comentó que han recibido “consultas” de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra el COVID-19, en algunos casos, el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino Sinopharm.

“Les quieren colocar la Abdala o la Soberana en sustitución al anuncio que han hecho de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos, porque no tenemos información, lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional, autorizado, independiente y que no les han dado aprobación a estos dos candidatos vacunales para ninguna edad”, subrayó.

En ese sentido, la ANM exhorta a los padres y representantes “a estar atentos” acerca del tipo de vacuna administrada a los niños, niñas y adolescentes al ser llevados a los centros de vacunación.

Respecto a la ampliación del plan de vacunación con Sinopharm, a niños a partir de tres años de edad, Urbina subrayó que, aunque no existe autorización directa de la OMS, cada país es autónomo al momento de decidir las medidas sanitarias que implementa.

“En Venezuela, si bien no hay ningún trabajo por lo menos conocido desde la Academia que se haya hecho con este grupo poblacional, sí tenemos el conocimiento de Chile y Uruguay que hicieron trabajos con su población y están colocando la vacuna Sinopharm a partir de los tres años. Probablemente en Venezuela, esté utilizando esos datos del cono sur se haya tomado la decisión de vacunar a partir de los tres años a nuestra población infantil”, afirmó.

Según funcionarios del Gobierno de Venezuela, el 81,6% de la población en el país ya ha sido vacunada y recientemente el presidente Nicolás Maduro dijo esperar que para el 31 de diciembre se llegue a la meta del 90 %.

