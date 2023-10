Votantes en el centro de Caracas permanecen en colas

Tras más de tres horas de cola Jennifer Cedeño, joven de 27 años y quién solo ha votado una vez en un proceso nacional, logró sufragar.

Aguantó una hora de lluvia guareciéndose bajo la marquesina de un edificio, al igual que más de un centenar de personas que se desplegaban por la avenida Panteón, en el centro de Caracas.

Mientras llovía, los miembros de mesa debieron parar el proceso porque no tenían toldo y el material de votación corría peligro. Con bolsas negras protegieron las cajas y las tarjetas y colocaron mesas encima que hacían las veces de paraguas. La lluvia cedió y nuevamente siguieron la votación.

Los miembros de las tres, mesas dispuestas en el edificio Wrangler, chequeaban los cuadernos para verificar a los votantes y entregar el material, tarea que hacían rápidamente a pesar de tener allí votantes de cuatro centros educativos: Armando Zuloaga, El Junkal, Santos Michelena y Brisas del Panteón.

Las cajas las resguardaron en bolsas negras mientras llovía. Foto: Danisbel Gómez Morillo

Salió a votar, aunque no fue fácil

Para Cedeño decidir ir a votar no fue fácil. Participó activamente en las elecciones parlamentarias y tras todo lo ocurrido en el país pensaba que quizá no tenía sentido la vía electoral. Sin embargo, tras reflexionar sobre la necesidad de actuar y no quedarse en casa, salió a votar.

“También lo hice porque yo no me quiero ir del país, no quiero dejar a mi mamá y papá, quiero que mi hermano tenga un futuro”.

Pasadas las 4:30 de la tarde aún permanecían en cola más de cien personas y seguía llegando gente al centro de votación, algunos venían referidos de los liceos cercanos.

Desde la Comisión Nacional de Primaria, a las 4:00 pm, declararon el cierre del proceso en los centros nucleados donde no hubiese electores en cola.

Sin embargo, seguirían abiertos donde aún estuviese la ciudadanía a la espera de escoger una de las 10 opciones que en las próximas horas se convertirá en el candidato o candidata presidencial de la plataforma unitaria de la oposición para los comicios del año 2024.

