El candidato de Voluntad Popular a las primarias de la oposición, Freddy Superlano, fue despojado de su pasaporte este jueves 27 de julio, dijo el partido político que fundó Leopoldo López.

Indicaron que el exdiputado a la Asamblea Nacional de 2015 iba a Colombia a participar en un evento, pero en el puente internacional de Tienditas, rebautizado como Atanasio Girardot, le quitaron su documento de viaje.

“El retiro arbitrario de su documento de identidad se dio por supuestas ‘inconsistencias’ detectadas por el Saime, organismo del régimen encargado de emitir pasaportes y cédulas”, explicó VP en un comunicado que colgaron en sus redes sociales.

El mismo Superlano denunció la irregularidad al ofrecer una rueda de prensa en la capital colombiana, Bogotá.

“Cuando venía a la ciudad de Bogotá (…) caí en una trampa en el puente de Tienditas, me quitaron el pasaporte. Me entregaron una boleta de presentación. Debo presentarme este 27 de julio en Caracas. Dice que mi pasaporte tenía ‘inconsistencias’. No sé cuáles porque me lo dio el mismo Saime, el de la dictadura”, expresó Superlano según citó su partido.

Superlano se reunió con migrantes en Bogotá

El exparlamentario por el estado Barinas es uno de los tres candidatos contra quien la Contraloría General de la República emitió una inhabilitación política, lo que le impide postularse a cargos de elección popular.

Sin embargo, como María Corina Machado (Vente Venezuela) y Henrique Capriles (Primero Justicia) participará en la consulta interna de la plataforma unitaria de la oposición, que considera ilegales estas medidas administrativas.

“Voluntad Popular alerta que esta acción del régimen representa no sólo una agresión y persecución contra el candidato Freddy Superlano, sino una violación a su derecho a la identidad. Es una trampa más de la dictadura para tratar de detener a un ciudadano dispuesto a luchar por Venezuela”, aseguró el partido.

El aspirante estuvo en reuniones con venezolanos residentes en Colombia, como parte de su campaña por convertirse en el candidato presidencial opositor que se medirá en 2024 con el chavismo.

