Vicepresidenta rechaza argumentos de Guyana ante CIJ: «Es bárbaro» que pidan detener referendo

La numerosa delegación de Venezuela presente este 14 de noviembre en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en voz de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, rechazó los argumentos expuestos por la representación de Guyana que solicitó a los magistrados detener el referendo sobre el Esequibo previsto para el 3 de diciembre.

«Más que argumentos son mentiras y manipulaciones, Guyana nunca deja de asombrarnos porque no solo son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron esa extirpe de arrogancia imperialista y colonialista», se quejó la alta funcionaria tras culminar la audiencia.

Tildó de «inaudito, asombroso y bárbaro» que el gobierno guyanés pretenda que la Corte se entrometa en los asuntos internos de Venezuela e impida la consulta popular en la que se formularán cinco preguntas a los ciudadanos, entre ellas, si está de acuerdo en que se desconozca la competencia de la CIJ en la controversia por el Esequibo.

Rodríguez advirtió que la gestión de Irfaan Ali, presidente guyanés, en una especie de «colonialismo judicial» quiere convertir a la Corte en el instrumento que frene el referendo previsto en el artículo 71 de la Constitución de Venezuela.

Alerta a la comunidad internacional

La también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior señaló que la preocupación de Guyana no gira en torno a algunas preguntas del referendo, sino a la consulta en sí que tratan de que no se realice. Sostuvo que las medidas cautelares que solicita el vecino país ante la CIJ no deben proceder.

«No hay objeto, ¿sobre qué van a decidir, sobre un asunto interno de Venezuela? La comunidad internacional está ante la amenaza y riesgo de que las Constituciones de los países sean derogadas, llamo la atención de la comunidad internacional, esperamos que no procedan con estas medidas provisionales», alertó desde La Haya.

Delegación de Venezuela presente en audiencia de Guyana ante CIJ. Foto: Red social X

Recalcó que un fallo contra el referendo consultivo sería darle una «estocada» a la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y al derecho de los pueblos a decidir en elecciones.

«Mañana (15 de noviembre) defenderemos a Venezuela y el 3 de diciembre es la cita, la participación en el referendo es tan importante que Guyana ha pedido que no se realice, demos un ejemplo a la humanidad», dijo.

Este 15 de noviembre la representación de Venezuela, que escuchó los alegatos de Guyana, presentará ante la CIJ sus argumentos para responder a las objeciones de ese país contra el referendo.

«No es Venezuela la que amenaza»

Rodríguez también condenó que el vecino país «criminalice» la posición de Venezuela de no reconocer el Laudo Arbitral de París de 1899 ni la jurisdicción de la CIJ y de señalarla de «amenaza» para la seguridad de la región.

«Ellos dicen que esas marchas de la Fanb y el pueblo por las calles y los pueblos son una amenaza, cuando son convocatorias a participar en el referendo. Es un falso victimismo de quienes se robaron el territorio y ahora también el territorio marítimo (licitaciones petroleras) que está pendiente por delimitar, no mencionaron los ejercicios militares conjuntos con el Comando Sur de EEUU, agrediendo a Venezuela», fustigó.

Subrayó que quienes amenazan la paz y estabilidad de la región son Guyana «y su presidente vestido de militar, dando instrucciones» y el comando sur de Estados Unidos, no Venezuela.

«Ellos (Guyana) huyen del Acuerdo de Ginebra porque se niegan a la solución práctica y satisfactoria para ambas partes, quieren validar una posición en un territorio sin tener títulos, no vamos a validar el laudo arbitral, nunca lo hemos reconocido, la posición de Guyana ante la Corte es muy infantil», agregó.

