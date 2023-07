Vente Venezuela llama a defender primarias tras renuncia de vicepresidenta de comisión

El partido Vente Venezuela, de María Corina Machado, pidió defender las primarias del 22 de octubre tras conocerse la renuncia de la vicepresidenta de la comisión que organiza el proceso, María Carolina Uzcátegui.

«Hoy, frente a este complot para implosionar la elección del 22Oct, ratificamos que avanzaremos y defenderemos este proceso ciudadano hasta el final», escribieron en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La noche de este miércoles, la Comisión Nacional de Primaria confirmó la renuncia de Uzcátegui, quien alegó problemas de logística como la falta de centros de votación y el trato a los venezolanos en el exterior como dos de las razones de su renuncia.

Por qué renunció Uzcátegui

«Hoy no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos independientemente de su estrato social», dijo la expresidenta de Consecomercio en una carta que dio a conocer el portal El Político.

También justificó su decisión en que la meta de los centros de votación que se fijaron, tras anunciarse en junio que sería un proceso sin apoyo técnico del CNE, no se ha logrado y dijo que era «cuesta arriba» cumplir con el cronograma pautado.

Uzcátegui explicó que «el tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender una diáspora, que en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral de 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del gobierno nacional».

Vente Venezuela defiende el proceso

Pese a su dimisión, Vente Venezuela aseguró que acompañan a los ocho miembros de la comisión que se mantienen en sus cargos.

«Nuestro acompañamiento y respaldo a quienes valientemente siguen defendiendo el avance de las primarias. Los venezolanos reconocerán en ustedes su compromiso a favor del cambio y la libertad».

La renuncia de Uzcátegui es la segunda en el seno de los organizadores de la consulta interna opositora. La primera se produjo el 16 de junio. En esa fecha el historiador y miembro suplente, Rafael Arráiz Lucca, dejó su cargo al anunciarse que no habría apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, por lo que sería un proceso autogestionado.

El partido de María Corina Machado, quien lidera los sondeos de opinión, también alertó sobre quienes pretenden impedir el proceso.

«Que los enemigos de la voluntad ciudadana asuman su responsabilidad y le expliquen al país que no será cada venezolano quien escoja el nuevo liderazgo. Insistimos: No será el régimen, ni sus cómplices quienes decidan el candidato y líder de la oposición. Lo escogerá la gente».