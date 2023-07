María Carolina Uzcátegui renuncia a la Comisión de Primaria

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Según información adelantada por el portal El Político, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcátegui, renunció al cargo tras observar que «no hay condiciones» para que este proceso de la oposición sea una «consulta amplia».

Citando la carta de renuncia que Uzcátegui habría presentado al presidente de la Comisión, Jesús María Casal, El Político asegura que la ahora exdirectiva reveló que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y luce cuesta arriba por los tiempos del cronograma.

«El tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno Nacional», destacó en el documento.

La reconocida dirigente gremial dejó claro que lamenta que el proceso electoral opositor, a su juicio, esté siendo utilizado por intereses que, lejos de creer en la fortaleza del proceso democrático electoral, hoy juegan a enrumbar al país por proyectos personales y no colectivos.

Frente a este panorama, hizo un llamado a los candidatos participantes en el proceso a deponer sus intereses individuales y partidistas que, lejos de fortalecer la primaria, la han fracturado.

«Es momento de pensar en el país y en la gente, en los mecanismos que nos permitan fortalecer el voto como instrumento para alcanzar los cambios sociales, políticos y económicos demandados por la mayoría del pueblo venezolano», puntualizó.