El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó formalmente al Congreso que su gobierno considera que el país se encuentra en un conflicto armado contra los carteles del narcotráfico, a los que ya había designado como organizaciones terroristas.

Según informó The New York Times, el mandatario sostuvo que los presuntos contrabandistas abatidos recientemente en el Caribe deben ser clasificados como “combatientes ilegales” bajo el derecho internacional.

El aviso confidencial fue enviado esta semana a varios comités del Congreso, donde la Casa Blanca buscó dar sustento jurídico a los tres ataques militares ordenados en septiembre contra embarcaciones en el mar Caribe, en los que murieron 17 personas.

El texto asegura que estas operaciones no deben considerarse homicidios, sino acciones lícitas de un país en guerra contra actores armados no estatales.

Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo en embarcaciones procedentes de Venezuela.

Tiempos de guerra

Según especialistas legales consultados por The New York Times, la decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los carteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

La notificación al Congreso afirma que Trump ha «determinado» que los carteles involucrados en el tráfico de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».

«Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas», anota el aviso visto por medios locales.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

El Gobierno de Trump acusa al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.