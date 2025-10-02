Ante la supuesta incursión de aeronaves de combate pertenecientes a los Estados Unidos (EE. UU.) a aproximadamente 75 kilómetros de las costas venezolanas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, los Ministerios la Defensa y Relaciones Exteriores de Venezuela emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian y rechazan enérgicamente esta acción, calificándola como una «grave amenaza a la soberanía nacional».

Mediante un comunicado, los organismos del Estado exigieron al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, que «cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional», aseguraron también.

La maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), órgano responsable de la vigilancia y protección del espacio aéreo venezolano, y denuncian que «constituye una violación flagrante de las normas del derecho internacional, así como de los principios establecidos en la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional».

En el documento oficial, advierten que esta acción «puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe». Indican que el hecho fue además avistado por la aerolínea colombiana Avianca, sumándose a la detección oficial del CODAI.

Las autoridades venezolanas reiteraron que «no aceptarán intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera y que ejercerán plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional».