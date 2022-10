El pasado 20 de mayo el gobierno de Nicolás Maduro lanzó oficialmente la aplicación VenApp como nueva plataforma del «gobierno digital», con la promesa de «acercar» su gestión a la gente para resolver los problemas más inmediatos de las comunidades.

Desde portales oficiales se invita a los ciudadanos a descargar la aplicación en sus teléfonos inteligentes, para, después de introducir datos personales requeridos por la plataforma, reportar los problemas de servicios públicos, salud, entre otros, que lo aqueja individualmente o la comunidad donde vive.

Expertos consultados por Efecto Cocuyo señalan que al centralizar la comunicación a través de la aplicación se aleja al ciudadano de las instancias de gobierno más cercanas como las Alcaldías, que deben recibir los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades de su competencia. También resaltan la intención de «controlar» detrás de la iniciativa tecnológica.

Ciudadanos, por su parte, se dividen entre quienes aseguran les atendieron una denuncia en un tiempo razonable, quienes reclaman que llevan semanas o un mes sin recibir respuesta, los que no conocen la aplicación y quienes sí pero no les genera confianza descargarla en su móvil.

Distanciamiento con autoridades cercanas

«Este tipo de planes socavan a las estructuras más cercanas de gobierno como lo son las Alcaldías porque los problemas puntuales, dentro de las comunidades son su responsabilidad. De una manera centraliza la comunicación porque lleva a que la gente no pase por las autoridades de su municipio y se burocratizan las soluciones», sostuvo Alexander Campos del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno.

A través de Ven-App las personas pueden reportar fallas en servicios públicos como gas, luz, telefonía e internet

El investigador social advirtió además que la posibilidad de reportar problemas a través de Ven-App y que la persona reciba un mensaje o una llamada, genera un efecto placebo en las personas, pero en el fondo el problema no recibe una solución definitiva.

Es decir, alguien recibe una medicina o logra ser atendido en un centro de salud como consecuencia de hacer el reclamo, pero seguirá la crisis en dicho sector y tarde o temprano volverá a padecerla.

Maduro señaló como áreas prioritarias para el reporte de necesidades las de agua, infraestructura de salud y educación. Luego agregó gas, electricidad y telecomunicaciones. Y es que a su vez, Ven-App es una de las plataformas del plan 1×10 del Buen Gobierno para «mejorar la gestión pública», como también lo es el Sistema Patria, en el que también las personas pueden reportar fallas en distintos servicios públicos.

El experto en Políticas Públicas Locales del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Miguel González Marregot, recordó que los gobiernos municipales disponen de mecanismos legales para recibir las denuncias y solicitudes de las comunidades sin necesidad de levantar un registro con los datos personales de los ciudadanos.

Negocio y política

González Marregot enfatizó que legalmente, todos los organismos públicos, desde los gobiernos locales, los regionales hasta las instituciones del Estado y de todas las ramas del Poder Público, tienen la obligación de abrir oficinas de atención al ciudadano para recibir reclamos, denuncias y canalizar sus soluciones.

«El buen gobierno, si bien necesita tecnología, no es para controlar a la gente a través de una base de datos, sino aquel que mejora su gestión a través de políticas públicas eficientes para resolver problemas. Detrás de esa aplicación puede haber un negocio pero también un tema político, de control como por ejemplo dónde están ubicados los ciudadanos que critican más o menos», advirtió.

Además, es partidario de que la tecnología se utilice para una modalidad de «gobierno abierto» en el que la gestión pública muestra transparencia, al brindar a la ciudadanía acceso a la información a través de todos los canales digitales en temas sobre el manejo presupuestario, la distribución de recursos, metas alcanzadas y no logradas con sus motivos, contrataciones públicas (términos y empresas involucradas).

«Un buen gobierno es el que está abierto al ciudadano. El gobierno abierto está siendo implementado por 115 países y en Venezuela por 17 municipios, a través de ordenanzas para garantizar ese acceso a la información pública, que los gobiernos proporcionen datos a los ciudadanos, no que se los pidan», recalcó.

Tengo una cantidad de denuncias atraves dé la aplicación ven-app y no e conseguido la solución a mi problema espero su rectificar el proceso o aplicación de las https://t.co/ynIAy3h5A5 saludos cordiales atte Ornelas Goncalves Reynaldo José 04241976956 https://t.co/nRJzYzRdi3 pic.twitter.com/3wphMbHjDI — ornelas goncalves Reynaldo José (@reynald87233943) August 19, 2022

Controlar la vulnerabilidad

Para Campos, el gobierno de Maduro podría tener como objetivo «controlar la vulnerabilidad» de los venezolanos, bajo la lógica del control, puesto que la aplicación tiene acceso a la ubicación de las personas, información que aseguró, le será útil de cara las elecciones presidenciales de 2024 y los comicios parlamentarios y regionales de 2025.

«Si en un sector hay deslizamientos de tierras, el gobierno prometerá cemento para esa zona porque sabe que hace falta. Saber vulnerabilidades es un poder muy grande, los gobiernos totalitarios intervienen teléfonos para entre otras cosas manipular la vulnerabilidad de la gente», dijo.

Ambos agregaron el elemento de la segregación social, es decir, quien por desconfianza o por ser adverso al gobierno de Maduro, rechaza descargar la aplicación Ven-App no puede reportar el problema que requiere solucionar ni recibirá atención prioritaria.

Una situación similar, acotaron, ocurre con la Plataforma Patria en la que la asignación de beneficios como bonos no llegan a todos los que se supone deberían ser tomados en cuenta, especialmente los jubilados y pensionados.

Advirtieron además que a la larga ese sistema solo traerá más decepción, como ha ocurido con otros programas como los Clap que solo promueven una cultura clientelar, mientras los problemas seguirán en aumento, puesto que requieren soluciones estructurales.

¿La aplicación sirve?

Tuberías de aguas blancas reparadas, preescolar La Libertad rehabilitado, líneas telefónicas restablecidas y fallas de luz solventadas, son algunas soluciones que llegaron a la parroquia San Juan de Caracas, luego de hacerse los reportes a través de Ven-App, según aseguró Jesús López, dirigente parroquial del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

«Mi hermano que es quien tiene la aplicación en su teléfono planteó mi caso, que en el Hospital Pérez Carreño no me habían atendido y lo llamaron como a los dos días. Finalmente me atendieron como 15 días después y lo volvieron a llamar para verificar que era cierto», dijo Yenny Guerrero, paciente oncológica de 45 años, residente de Los Ruices, municipio Sucre del estado Miranda.

Su hermano, Javier Guerrero de 47 años, vive en la avenida Morán del oeste caraqueño. Mencionó que una oportunidad reportó una alcantarilla en mal estado y a los dos días la repararon.

Francisco Malavé de 50 años, habitante de Cúa en el estado Miranda, dijo a Efecto Cocuyo que un día después de usar la aplicación para solicitar ayuda para una operación de columna, un mensaje le informó que había sido referido al Hospital Militar de Caracas.

Allí se le realizaron exámenes como rayos X y fue evaluado por un traumatólogo. Primero debe cumplir un tratamiento por hernias detectadas en la columna y luego evaluarán operar, comentó.

Incluso los mismos trabajadores de la estatal Cantv están recomendando a las personas reportar averías a través de Ven-App, puesto que por ser telecomunicaciones una de las áreas priorizadas, están dando respuestas rápidas, según aseguran, con plazos entre una semana y un mes.

Entre la falta de respuesta y la desconfianza

Yrali Díaz Rodríguez ha indicado varias veces a través de sus redes sociales que el 20 de junio de este año reportó a través de Ven-App que llevaba cinco meses sin línea telefónica Cantv, sin que a la fecha haya recibido respuesta.

Hoy se cumple un mes de una solicitud de ayuda de salud hecha por Ven-app @JavierC_Salud son para paciente oncológico, el cáncer no puede esperar pic.twitter.com/ph6yba1THi — Chávez x Siempre #HandsoffVenezuela (@prof_yurbe) July 7, 2022

A Sugeilma Ruiz y Liz Karin Rivas, de Caracas y Mérida, les genera desconfianza el hecho de tener que descargar «una aplicación del gobierno», puesto que no saben para qué serán usados sus datos. Ni el hecho de tener meses sin línea telefónica ni internet en su laboratorio clínico de San Martín, llevan a Ruiz a querer usar la aplicación. Ha hecho reportes a Cantv por otras vías, sin éxito.

«Ni loca», respondió Rivas al preguntársele si alguna vez había usado Ven-App.

Otras personas consultadas como Verónica Sandoval de la avenida Baralt de Caracas, manifestaron no saber de la existencia de la aplicación ni para qué servía.