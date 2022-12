TSJ en el exilio exhorta a AN de 2015 a mantener gobierno interino

El llamado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, conformado por magistrados juramentados en 2017 por la Asamblea Nacional (AN) opositora, se pronunció para exhortar a ese Parlamento de 2015 a mantenerse en el camino de la Constitución y preservar la vigencia del gobierno interino, encabezado por un presidente encargado.

«Pretender la sustitución de la persona del presidente no debe implicar la eliminación de la institución de la Presidencia Interina, cuya designación o ratificación corresponde a la Asamblea Nacional, una vez finalizado el periodo, el 5 de enero de 2023, debiendo recaer dicha designación en la persona elegida como presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el señalado artículo 233 de la Constitución de la República», advirtió el organismo instalado fuera de Venezuela, a raíz de la persecución a sus integrantes.

El TSJ en el exilio también advirtió a los diputados de 2015, mediante un comunicado divulgado la noche de este 28 de diciembre, que sustituir la figura presidencial por una forma de gobierno parlamentario violenta el artículo 233 constitucional además de sentencias de dicho tribunal como la que «condenó y destituyó» a Nicolás Maduro como gobernante, de fecha 15 de agosto de 2018, emitida por la Sala Plena.

Se ponen en riesgo los activos

«El reconocimiento del presidente de la República Encargado ha sido oficialmente aceptado por diversos estados democráticos, que han legitimado la representación de nuestro país ante múltiples instituciones internacionales; por lo que eliminar la cualidad jurídica de la República frente a la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, entre otras; sería perder todo el esfuerzo logrado ante la comunidad internacional», señaló el organismo presidido por el magistrado Antonio Marval Jiménez.

Se alertó además que la pérdida del reconocimiento internacional pondría en riesgo el resguardo y defensa de activos de la República en el exterior y la representación ante organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

«La defenestración del gobierno interino causaría un daño irreparable a la legítima aspiración de la libertad de la nación», reza el comunicado.

Alineados con el Bloque Constitucional

El pasado 22 de diciembre, la AN de 2015 aprobó en primera discusión la reforma del Estatuto de Transición a la Democracia presentada por las fracciones mayoritarias de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que implica la eliminación de la presidencia encargada y crea un consejo de protección de activos en el exterior.

Dos días después el Bloque Constitucional de Venezuela, que agrupa a destacados juristas, señaló que la AN de 2015 no puede atribuirse competencias del Ejecutivo, en este caso de la presidencia encargada, porque supone un gobierno parlamentario no previsto en la Carta Magna. Expresó además preocupación por la defensa de los activos congelados fuera del país.

Para este jueves 29 de diciembre estaba prevista la segunda discusión de la reforma del Estatuto en la AN con mayoría opositora, pero un día antes el presidente interino, Juan Guaidó anunció el diferimiento en aras de lograr un consenso.

La medida fue rechazada por AD, PJ y UNT, pese a que el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa de PJ, también había solicitado la suspensión de la sesión luego de escuchar las opiniones de distintos sectores.