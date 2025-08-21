TSJ designa inspectora general de tribunales encargada

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a Carolina Rodrigues Delgado como inspectora general de tribunales, tras la renuncia al cargo de la exdiputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Gladys Requena.

En su página web, el juzgado informó del nombramiento de Rodrigues Delgado en calidad de encargada, en un acto que se realizó el pasado martes 19 de agosto.

«En sesión extraordinaria de Sala Plena, la presidenta del máximo juzgado, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, lideró la actividad acompañada de las magistradas y magistrados que integran las diferentes salas del TSJ», dice la nota sobre la juramentación.

Rodrigues Delgado fue nombrada en julio de 2018 como coordinadora de la región central de la Inspectoría General de Tribunales, con el cargo de inspectora de tribunales I, según la Gaceta Oficial Número 41.442 del 18 de julio de ese año.

Además, en julio pasado la nombraron como coordinadora general de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, también en condición de encargada.

Gladys Requena renunció como inspectora de tribunales

La renuncia de Gladys Requena al cargo se conoció en la sesió extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este miércoles 20 de agosto, cuando el Parlamento de mayoría chavista designó al Comité de Postulaciones para escoger al funcionario o funcionaria que ejercerá el cargo en la Inspectoría de Tribunales.

El grupo lo integran Desireé Santos Amaral, Rosa León, José Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, Luis Parra y Alfonso Campos. Lo presidirá Giuseppe Alessandrello del Psuv.

Requena llegó al cargo en abril del año 2022 cuando la AN nombró a los actuales magistrados del TSJ, tras reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.