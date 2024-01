Pese a que en los primeros días de enero la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha suspendido sus actividades por diversas causas, entre ellas un apagón en el centro de Caracas, y se había informado esta semana que no habría despacho “hasta nuevo aviso”, el exalcalde tachirense Daniel Ceballos afirmó este jueves 18 de enero que la instancia judicial sí le recibió el recurso de apelación que introdujo para revisar su inhabilitación política.

“Se trató de entregar diligencia con la intención de conocer si fue admitida nuestra solicitud hecha el 13 de diciembre de 2023, en el lapso establecido para revisión de inhabilitaciones. No hubo despacho; sin embargo, a viva voz la secretaria del tribunal de manera informal afirmó que fue admitida”, indicó el dirigente político en su cuenta en la red social X.

Ceballos había informado el miércoles que acudiría al TSJ acompañado de su equipo jurídico para “aclarar su situación de inhabilitado político”.

Ceballos, que no ha dicho que vaya a competir en las presidenciales de 2024, recordó que en 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitió presentarse en las votaciones regionales por una inhabilitación impuesta desde la Contraloría, cuya duración no precisó.

Ahora, el exalcalde se suma al periodista Leocenis García, líder del partido Prociudadanos, que el jueves pasado se convirtió en el primer opositor en acudir al TSJ para aprovechar este mecanismo de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Ejecutivo y la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Esta misma semana, el equipo jurídico de la candidata opositora María Corina Machado se acercó al alto tribunal para conocer la situación de la líder de Vente Venezuela en cuanto a su inhabilitación.

El representante legal de María Corina Machado, Perkins Rocha, informó en su cuenta de X que la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dio despacho este martes 16 de enero, por lo que tampoco pudo acceder al expediente del caso en esa ocasión.

Era la quinta vez que la defensa de la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria acude a la sede del máximo tribunal para requerir la documentación sin éxito.

A pesar de que el pasado 10 de enero, el compromiso de la sala fue que se daría acceso “con toda seguridad” el 11 de enero, ese día tampoco se cumplió lo convenido por una falla eléctrica, informó Rocha en esa oportunidad.

