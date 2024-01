Equipo legal de María Corina Machado no tiene acceso al expediente que reposa en el TSJ

El representante legal de María Corina Machado, Perkins Rocha, informó a Efecto Cocuyo que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se negó a dar acceso al expediente del caso, por segunda vez, este martes 9 de enero.

El abogado acudió a la sede del máximo tribunal para conocer cómo avanzan los recursos que presentaron en contra de la supuesta inhabilitación impuesta a la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria.

“Asistimos a revisar el expediente contentivo de nuestra demanda de reclamo por vía de hecho y amparo cautelar que María Corina Machado interpuso en contra de los obstáculos materiales que impiden el ejercicio cabal de sus derechos políticos, en especial, el relativo a ser considerada candidata de la oposición en las próximas elecciones presidenciales”, señaló.

“Por segunda vez, la sala no nos da acceso al expediente para consultarlo y examinarlo, no solo para conocer todo el trámite llevado a cabo sino, en particular, tener conocimiento de primera fuente, por ser parte actora, del supuesto cumplimiento que del requerimiento hecho por la sala hizo la Contraloría General, consignando los antecedentes administrativos del caso”, denunció.

En consecuencia, el abogado afirmó que hasta el momento no ha podido ver la copia certificada de los actos administrativos mediante la cual, supuestamente, le fue impuesta la sanción de inhabilitación a Machado.

El lunes 25 de diciembre de 2023, en el sitio web del TSJ se informó que la Contraloría General de la República entregó a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la copia certificada de la inhabilitación.

El documento fue recibido el 21 de diciembre, antes de que terminara el plazo de tres días que estableció el magistrado Malaquías Gil Rodríguez.

La sala debe pronunciarse como parte del mecanismo de revisión de inhabilitaciones que fue acordado por el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria. El acuerdo político firmado en Barbados establece, entre sus puntos principales, el compromiso de promover la “autorización de todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related