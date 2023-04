Trabajar por derechos de todos y transición sin revanchismo: las propuestas de Tamara Adrián

El movimiento Unidos por la Dignidad anunció el 13 de abril que postularían a la abogada y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, a la primaria presidencial opositora prevista para el 22 de octubre.

Adrián, quien fue diputada de la AN 2015, es la primera mujer trans en llegar al cargo en Venezuela, por la fracción de Voluntad Popular (VP) y dirigente de dicho partido liderado por Leopoldo López. Conocidas sus aspiraciones a la Presidencia, enseguida surgió la interrogante acerca de por qué no respaldaba la opción de Juan Guaidó, designado por la tolda como su abanderado en los comicios internos del antichavismo.

Otra expectativa generada a raíz de sus deseos de convertirse en la candidata unitaria de la oposición para 2024, es una mayor visibilización de la lucha por los derechos de la comunidad Lgbtiq+. Esto dijo en entrevista con Efecto Cocuyo:

Sigue en Voluntad Popular

– ¿Sigue militando en VP?

-No me he separado de VP de la que soy miembro fundadora. Aspiraría a que en la situación actual con el desafortunado caso de Guaidó, si se discute la sustitución de la candidatura, a contar con el apoyo del partido. Tenemos otros líderes destacados pero me gustaría sumar ese respaldo.

A Guaidó lo respeto, lo estimo y lo aprecio, es un competidor extraordinario para la primaria, pero si se ve forzado a permanecer en el exilio deja abierta la pregunta de quién será el candidato de VP.

-¿Por qué decide presentar su candidatura a la primaria?

– Veo con preocupación que candidatos a la primaria se presentan como si esta fuera una elección competitiva para acceder al poder en democracia. Estamos en dictadura y hay ausencia de reglas. El próximo gobierno tiene que ser de transición a la democracia con todos, por todos y para todos y no gobernar para un solo grupo.

Experiencias de transición lideradas con ideas de amplitud y de reencuentro han sido exitosas pero si llega un grupo a desplazar a los demás, alguien que gobierne para un solo grupo tal como ha ocurrido, no será exitoso. En España Adolfo Suárez (presidente 1976-1981) integró a todos los factores, incluyendo a los franquistas. O en el caso de Chile que luego del desplazamiento de la dictadura de (Augusto) Pinochet fue nombrado comandante de la Fuerza Armada por unos años más.

Frente a esta realidad, quien no gobierne para todos estará destinado al fracaso.

Sumar apoyos

– ¿Esa premisa está dirigida a captar el voto del chavismo descontento?

-Hablo de una coalición de respeto porque en el país cabemos todos, si no estaremos destinados a la eterna confrontación. No promuevo el revanchismo y veo muchos discursos vengativos. Entiendo la frustración de la gente y yo no voy a renunciar a la justicia transicional porque las violaciones de derechos humanos no pueden quedar impunes y los responsables deben responder.

Pero también debemos pasar por un proceso de sanación para que los conflictos se resuelvan porque es más lo que nos une que lo que nos divide. Nos une la pobreza, la falta de oportunidades, la decepción, la frustración, que no vemos futuro, el deseo de cambio. Si se llega al poder con revancha se sigue alimentando la espiral, no se sanan heridas y seguirá la disputa por el poder para continuar con la revancha.

Es un reto enorme y tiene sentido que sume votos, puede sumar a los «Ni Ni» que pasaron a 70% y del chavismo disidente o chavismo descontento y el chavismo que quiere democracia.

–¿Su candidatura servirá para visibilizar más la lucha por los derechos de los Lgbtiq+?

-No solo es la comunidad Lgbtiq+, son los derechos de todos, de las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad. Hay que eliminar las barreras legales que lleven a la negación de derechos a grupos.

Antes se negaba el matrimonio entre negros y blancos por la supremacía blanca, aquí en Venezuela solo se permitía el matrimonio por la Iglesia Católica, son ideas supremacistas que han ido quedando atrás, nadie es superior a otras personas, todos debemos ser iguales ante la ley. Trabajamos con los derechos de todos los grupos excluidos y marginados que a su vez se subdividen en muchas categorías, hay que aglutinar fuerzas.

Las campañas electorales del siglo XXI no se dirigen a un solo sector, hay que crear nexos que unen a los distintos grupos, que la gente se una, buscar vínculos, lograr ampliar la base de apoyo.

Propuestas económicas

Adrián, quien posee un doctorado en Derecho Comercial de la Université Panthéon-Assas de París, plantea un máximo desarrollo económico para Venezuela con nuevas inversiones, replanteamiento del negocio petrolero, minero y separar la actividad económica que debe desarrollar el Estado y las que no. Advierte que para ello es necesario que haya estado de derecho, que los funcionarios respeten la ley y que los jueces dicten sentencias conforme a las leyes.

«Hay que pensar qué hace con Pdvsa, que no debe ser privatizada, pero si queremos que vengan otras empresas a invertir en el sector petrolero, deben poder competir con Pdvsa en igualdad de condiciones. Aparte de eso debemos reformar la Ley de Hidrocarburos y atraer inversiones con garantías», expresó la abogada.

Agrega que es una deuda pendiente impulsar un nuevo desarrollo económico alternativo a la actividad petrolera como preparación a una futura etapa (en 25 años) de disminución de la demanda de crudo por el impulso de energías alternativas.