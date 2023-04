Del deslinde de Graterón al viaje de Guaidó a Colombia: ¿Qué pasa en Voluntad Popular?

Turbulencias en el seno del partido fundado por Leopoldo López. Desde la candidatura de Tamara Adrián a la primaria presidencial (en contraposición a la opción electoral oficial de la tolda naranja que es Juan Guaidó), hasta los deslindes de Emilio Graterón y Luis Stefanelli y el viaje del expresidente interino a Colombia, son indicativos de que algo sucede en Voluntad Popular (VP).

Tras anunciar Guaidó su llegada a Colombia este 24 de abril, a propósito de la conferencia internacional sobre Venezuela a realizarse en Bogotá, para trata de sostener encuentros con las delegaciones internacionales que asistirán al encuentro y la diáspora, se conoció que la dirigencia nacional de VP se reunió desde la mañana de este lunes. Un diputado de 2015 indicó a Efecto Cocuyo que el encuentro sería «largo».

Se espera que la tolda aclare si Guaidó pasará o no al exilio, ante las amenazas de detención en su contra, como se especula, y si es el caso, quién será el candidato sustituto en la primaria prevista para el 22 de octubre. Guaidó solo indicó en su comunicado que de nuevo sale a buscar apoyo internacional, que la lucha por la libertad exige unidad y está «por encima de cualquier candidatura o interés personal».

Mientras, dirigentes como Graterón dejan entrever las diferencias internas y sus motivos.

¿Por qué se apartan Graterón y Stefanelli?

El exalcalde de Chacao Emilio Graterón aseguró que hace más de un año no participa en las actividades políticas internas VP por razones personales y legales (en 2021 buscó refugio en embajada de Chile por persecución judicial), pero omite decir si renunció o no la tolda.

El pasado 21 de abril, el también excoordinador nacional político de VP (sustituido por Freddy Superlano) expresó públicamente su apoyo a la candidatura del empresario y comediante Benjamin Rausseo conocido como «Er Conde del Guácharo» a la primaria presidencial opositora, lo que confirmó su deslinde de VP. El 7 de marzo, el partido anunció que su opción a Miraflores es Guaidó.

«Prefiero no hablar de Voluntad Popular, no hablar mal de nadie, ni mentir, ni apoyar fundamentalismos para no alimentar una polémica que no contribuye en nada en estos momentos. Es un debate que no considero relevante ni oportuno. Le corresponderá pronunciarse a los representantes del partido (sobre la situación interna)», señaló Graterón este 24 de abril.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, el exalcalde señaló que lo prioritario es buscar soluciones viables para el país en lugar de mantenerse estancado en la diatriba política. De allí, argumentó, su apoyo a Rausseo, de quien destacó tiene un discurso que une y no le habla solo a los extremos (chavismo y oposición), respaldo popular expresado en encuestas y que no está inhabilitado. A su juicio, es la candidatura «más viable».

«Hay que poner de lado la diatriba de las facciones políticas, querer hablar mal del otro, poner como prioridad lo que le conviene a Venezuela, no lo que le conviene al partido, al ego o a un liderazgo, la prioridad es el país», subrayó.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

La renuncia de un diputado

Graterón es el segundo dirigente proveniente de las filas de Voluntad Popular que anuncia su respaldo a las aspiraciones a la presidencia de Venezuela de Rausseo, pues también lo hizo el diputado de 2015 Luis Stefanelli. El parlamentario publicó en su cuenta de Twitter, el 2 de abril, una carta con fecha 31 de marzo en la que renuncia a la militancia y se declara «independiente». Actualmente forma parte del comando de campaña nacional del comediante, del que evalúa formar parte Graterón.

«Cuando tus ideas de cómo lidiar con un momento político tan importante y delicado como este, son diametralmente opuestas a la opinión de la máxima dirigencia, se generan dicotomías y contradicciones, así como diferencias insalvables, entonces es mejor apartarse. La gente perdió la confianza en esa dirección nacida con mucha fuerza en las elecciones AN 2015, que nos condujo de fracaso en fracaso hasta ahora», expone el parlamentario entre las razones de su renuncia a VP.

Criticó que pese a que se han cometido errores tácticos y estratégicos «muy graves», nadie, ni dentro ni fuera de VP «quiere dar su brazo a torcer y menos asumir responsabilidades», lo que impide la debida rectificación.

Me separo de Voluntad Popular https://t.co/Z3je3LUQKR — Luis Stefanelli (@LuisStefanelli) April 2, 2023

«No hay tiempo que perder, el régimen sigue devastando al país mientras la oposición representativa se pelea una botella vacía. El pueblo reclama más sacrificio y señales de rectificación y eso no ha sido comprendido por los que están al frente de estas organizaciones», advirtió además en la carta.

Posteriormente, el 10 de abril, expuso las razones por las que apoya a Rausseo, similares a las de Graterón. Rechazó que en la oposición se pregone la unidad pero se ataca a alguien que no proviene de los partidos tradicionales.

La candidatura de Tamara Adrián

La diputada de 2015 por VP y defensora de derechos humanos Tamara Adrián también descartó apoyar la candidatura de Guaidó por esa tolda a la primaria y el 13 de abril anunció que también se postulará de la mano del movimiento Unidos por la Dignidad. Plantea el rescate del estado de derecho en Venezuela lo que permitirá a atraer inversiones necesarias para el desarrollo económico y con él la recuperación de los salarios de los trabajadores.

«Durante mucho tiempo hemos estado enfrascados en una lucha intestina con facciones opuestas y la única manera que Venezuela supere la crisis es con todos, por todos y para todos», señaló la abogada en un video colgado en Twitter.

Vale recordar que el G4 conformado por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular se fracturó tras aprobarse la eliminación del gobierno interino presidido por Guaidó a finales de 2022 en la Asamblea Nacional de 2015. Desde entonces pasó a llamarse G3 y el apoyó político en torno al liderazgo del expresidente interino se diluyó.

Se debe acotar igualmente que VP no estuvo representada en la delegación de la Plataforma Unitaria, dominada por el G3 que se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro este 22 de abril previo a la conferencia internacional. El dirigente Freddy Guevara, quien forma parte de la delegación opositora que negocia con el gobierno de Nicolás Maduro en México, fue el gran ausente.