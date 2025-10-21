Tensiones entre EEUU y Colombia: qué pretende Petro y como queda  Maduro, según analistas 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lleva semanas emitiendo fuertes críticas contra el gobierno de Estados Unidos por el despliegue militar en el Caribe. También, por su actuación en el medio oriente, que incluyó un llamado a las Fuerzas Armadas estadounidenses para que desobedecieran órdenes de Donald Trump y no actuar contra Palestina, hasta que logró que el mandatario norteamericano volteara a verlo directamente.

El cruce de declaraciones entre ambos jefes de Estado ha sido interpretado de varias maneras; una de ellas es que Petro termina de alinearse con el líder chavista Nicolás Maduro en su “política antiimperialista”. Otra es que busca oxígeno por el momento crítico que atraviesa su popularidad a lo interno y emula a Maduro, al tratar de usar la carta de la unidad nacional.

Al “cazar” una pelea con Trump y lograrla, el presidente neogranadino trata infructuosamente de levantar su perfil frente a la crisis interna que atraviesa su imagen, mientras, con intención o no, contribuye a que Maduro internacionalice el conflicto con la Casa Blanca y aumente el escrutinio sobre las medidas de Washington, señalan analistas consultados por Efecto Cocuyo.

“Trata de levantar su perfil”

“Petro luce muy mal políticamente en Colombia, está muy desprestigiado y trata de levantar su perfil, cazando una pelea con Trump. Hay un público para estos discursos anti imperio y Petro quiere volver a cohesionar a ese grupo antiimperialista, antiderecha y anti intervencionista. Parece que Petro quiere convertirse en el representante de esa corriente que detesta a EEUU en la región y ganar la simpatía de esos movimientos”, señala el analista político, Benigno Alarcón.

El presidente Donald Trump afirmó el domingo 19 de octubre que reducirá la ayuda a Colombia porque Petro- a quien tildó de traficante de drogas ilegales- «no hace nada para detener» la producción de narcóticos en su país.

«Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio (de producción de droga) de inmediato o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma», escribió el mandatario en su cuenta de la red social Truth Social.

Petro respondió y llamó a consultas a su embajador en EEUU, Daniel García-Peña.

El politólogo colombiano, Rubén Erazo, sostiene que el discurso de Petro contra Trump data desde la llegada al poder del magnate norteamericano con críticas inicialmente, hacia su política migratoria y que luego se fue endureciendo con el despliegue militar de EEUU en el Caribe.

“En la ONU, el presidente Petro quiso mostrarse como el salvador del mundo, luego llamó a la insubordinación de las fuerzas militares de EEUU que generó una serie de reacciones (revocatoria de la visa); todo es calibrado por Petro para erigirse como el gran anti trumpista al plantarle cara a EEUU. Pero en estos momentos hay un lobby de empresarios colombianos tomando posición contra Petro, para que personalice en él y su círculo la crisis, apoyados en las buenas relaciones que siempre han mantenido Colombia y EEUU y los partidos demócrata y republicano”, apuntó.

Tranquilo, Presidente. Hable todo lo que quiera. Quien tendrá que responder por cada palabra es usted. Las sanciones ya no son para Colombia, son para usted, su familia y su séquito. Incendie más el debate con Trump a ver cómo le va. El país está atento! — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) October 21, 2025

De acuerdo con medios internacionales, Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Washington, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023. De allí que de acuerdo con el lobby, si alguien hay que sancionar es a Petro y sus aliados, no al país.

¿Ayuda a Maduro?

Para Alarcón, la posición de Petro respecto de Maduro sigue siendo “ambigua” por cuanto sigue sin reconocerlo como presidente ante el denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024, pero se solidariza a partir del despliegue militar en el Caribe.

Maduro, raudo y veloz, declaró este lunes 20 de octubre: «Lo que sea con Colombia es con Venezuela. ¡Somos una sola patria!”

“Maduro hace un esfuerzo en internacionalizar el conflicto, eleva el tono en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), acusa a Trump de violar el derecho internacional. Se juega la carta que puede jugar para tratar de generar dudas sobre lo que hace Trump, aumenta el escrutinio sobre el despliegue en el Caribe para que el Departamento de Defensa evalúe mejor lo que está haciendo”, describió el exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

El pueblo venezolano no quiere ni invasiones, ni bloqueos ni amenazas sobre él, venga de quien provenga, el pueblo de Bolívar y de la gran idea genial de la Gran Colombia, quiere ser libre, tal como le enseñó Bolívar. No gusta de dictadores ni internos ni extranjeros, no gusta de… https://t.co/hngf4YbACL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Erazo, también consultor político, desestima que Maduro pueda ganar mucho con las tensiones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño, aunque pudiera darle cierto “aire local”, al no aparecer como el único enfrentado a Trump por el tema del narcotráfico.

“A Trump no le importa quién se solidarice con Maduro, porque saca la carta del aumento de los aranceles”, advirtió.

En abril pasado, cuando Trump presentó su tabla global de aranceles, Colombia quedó en el grupo de países sancionados con la gravación más baja, del 10 %. Ahora causa preocupación en sectores productivos un eventual aumento de dicha tasa. Venezuela tiene 15% de aranceles sobre sus exportaciones a EEUU.

¿Efecto dominó?

Tanto Alarcón como Erazo descartan que otros países se sumen a la especie de frente anti EEUU en la región, a partir de las tensiones con Miraflores y Bogotá, si esa es la intención de Petro y Maduro.

“En sus críticas al Premio Nobel para María Corina Machado, al sospechar de una postulación suya y quedar frustrado, en su afán anti trumpista y pro-Gaza, su solidaridad por el despliegue en el Caribe, Petro no ha encontrado eco local. Maduro está más que desprestigiado, Lula pese a ser castigado también con los aranceles no tiene una posición tan frontal contra EEUU. Otros países como Bolivia y Panamá cero respaldo porque nadie va a cazar una pelea con EEUU a menos que tengas la fuerza de Rusia y China, así que Petro se queda solo”, subrayo Erazo.

Colombia está fuera de control… De Trump..porque en una democracia quien controla un gobierno no es un presidente extranjero sino el propio pueblo que eligió al presidente pic.twitter.com/P0zWSvuKkQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2025

Petro continuó este martes 21 de octubre con mensajes altisonantes contra EEUU en su cuenta de la red X. Volvió a denunciar el “asesinato” de 27 lancheros en el Caribe como consecuencia de una “desastrosa” política antinarcóticos. También alertó sobre una “amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela.

“(…) y que va a traer sanciones personales sobre mí, como si fuera el jefe del narcotráfico en el mundo, cuando apenas tengo una casa que todavía adeudo al banco y que vale menos que la mitad de una sala de uno de los apartamentos de los edificios que son propiedad de Trump, el senador Bernie Moreno es que él ha jugado en esta trama de las relaciones EEUU-Colombia, un papel nefasto”, fustigó el mandatario colombiano.