Stalin González, integrante de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, hace un balance de la reciente gira de la oposición por Europa; aclara que más del 80% de los fondos congelados de Venezuela no están en Estados Unidos y reitera que en Miraflores saben con mayor precisión dónde están los recursos que se necesitan para activar el acuerdo social.

Desde su rol como testigo y protagonista de la mesa de negociación, el dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) responde a Efecto Cocuyo en una entrevista concedida este 10 de febrero que se transcribe a continuación.

.-¿Cuál es su balance de la gira que hizo la Plataforma Unitaria por Europa?, ¿cuál fue la agenda y cuáles los países en los que hicieron escala?

Se visitó Madrid, Lisboa, Bruselas, Berlín y París. También hubo reuniones con representantes de Países Bajos en Bruselas. Básicamente era hablar sobre el estatus de la negociación, buscar alianzas para la negociación, coordinar mejor con los aliados y la comunidad internacional sobre qué cosas hacer para que la negociación funcione y también los temas de la misión de observación electoral de la Unión Europea y el tema de los fondos. En algunos de esos países hay fondos, nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, la que pareciera que no cumple su parte es la del gobierno.

Avances en el fondo para el acuerdo social

.-¿Qué se discutió sobre la liberación y transferencia de estos recursos?

Se ha ido trabajando en identificar los fondos, el estatus legal de cada uno es distinto, la causal legal de por qué están congelados es distinta. Estamos buscando un mecanismo de resolución para acceder en cada caso.

.-¿Cuáles fueron los avances concretos de estas gestiones?

El objetivo se cumplió, que era hablar con los aliados; que le dijéramos qué está pasando con el fondo, identificando cuál es el problema para que podemos ver cuál es la solución; qué cosas debemos hacer para que desde Europa se ayude a tener más democracia en Venezuela sin injerencia. Por ejemplo, esta comisión de la Unión Europea que vino a Venezuela vino con una visión nuestra.

.-¿En cuanto a los fondos para el acuerdo social se puede decir que hubo avances más concretos?

Sí. Pero el régimen también tiene que ayudar a destrabar lo que está pasando con los fondos.

.-Jorge Rodríguez declaró que el diálogo en México se ha retrasado por trabas de EE. UU. Afirma que el ejecutivo de Joe Biden envió una carta a la ONU para frenar el proceso. Mientras que Nicolás Maduro Guerra dijo que “pareciera que hay un enredo con Estados Unidos, que no los quiere entregar, que sí, que tenemos que ir a Europa”. ¿Qué responde a estas versiones?

El régimen sabe que la mayoría de esos fondos no está en Estados Unidos, no te puedo dar un porcentaje exacto, pero el 80 % o 90 % de los fondos congelados de Venezuela no está en el sistema financiero americano, está en Europa, en su mayoría, y en otros continentes también.

Se está buscando la manera de construir el fondo, no es fácil, recordemos que el régimen de (Hugo) Chávez y el de (Nicolás) Maduro han generado acreedores, unas deudas que nunca se pagaron, unas expropiaciones que nunca se hicieron como se debieron haberse hecho, y Venezuela tiene muchos acreedores y para movilizar estos fondos tenemos que buscar su protección porque al final queremos que lleguen a la gente, que se doten los hospitales, que se reconstruyan las escuelas que hay que reconstruir y que están identificadas, que se mejore el sistema eléctrico o fortalecerlo.

Ellos saben mejor que nosotros donde están esos fondos, cuánto es, ellos mismos los intentaron movilizar en algún momento y esos bancos no los dejaron moverlos, ellos saben por qué los bancos no dejaron la movilización.

.-¿Por qué no quieren cooperar?

No sé cuál es su motivación, es una respuesta que tienen que responder ellos, Maduro Guerra y Rodríguez. Muchas son las cosas que se dicen en público y otras las que pasan en privado. Este país está en crisis y necesita que haya hospitales, que haya sistema eléctrico.

.-Al día de hoy, ¿pueden garantizar que estos fondos serán protegidos de los acreedores?, ¿cómo puede EEUU y los países involucrados protegerlos?

Eso es lo que estamos trabajando porque cada caso es distinto y esas deudas que se generaron las generó el régimen, no nosotros, y estamos buscando proteger esos fondos.

Oro venezolano en Inglaterra

.-Las reservas de oro en Inglaterra tienen un valor estimado de 1.872 millones de dólares. ¿Qué pasará con estos recursos ahora que el gobierno interino desapareció?

Ese oro es de los venezolanos y es parte de las reservas que este régimen se ha encargado de acabar. Eso está en juicio, hay que ver cuál es el destino. Mi opinión es que eso debe seguir estando en las reservas del país, eso le da un poquito de estabilidad a la moneda, está en discusión cuál va a ser su destino. No creo que el régimen tenga acceso a ese oro, el hecho de que la Asamblea Nacional de 2015 haya tomado la decisión de no continuar con el gobierno interino no quiere decir que haya reconocimiento a Maduro porque el origen del desconocimiento son las elecciones de 2018.

Ese es un juicio que se está ejecutando y la Asamblea Nacional de 2015 ratificó algunas de las instituciones, entre ellas el BCV ad hoc, no creo que sea tan fácil como el gobierno cree o como algunos quisieran porque ahora pareciera que los que llevaban adelante el gobierno interino están felices de que se pierdan muchos de esos juicios y no creo que eso pase más allá de sus deseos.

.-¿Hay planes para que la oposición puede utilizar este oro?

Cada caso es distinto. Ese juicio dice que no reconocen a Maduro y, aunque se reconocía al gobierno interino, tampoco podía disponer de ese oro y esa es la situación actual. Lo que le da sustento a la moneda son las reservas en oro y el tema también es cómo hacemos para fortalecer la moneda venezolana y acceder a los fondos, que no son exclusivamente el oro, porque si lo vendes vas a causar un problema en la reserva. Mi opinión particular es que ese oro no debería ser vendido.

Sanciones a Venezuela

.-El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo, días antes de que la Plataforma Unitaria se fuera de gira, que este bloque de países evalúa cambiar su posición sobre Venezuela. ¿Cómo interpreta esta declaración, entendiendo que los respaldos internacionales de la oposición se han erosionado?

Las cosas están cambiando y la política que se estaba emprendiendo fracasó. No ocurrió lo que se quería. Y al final no quiere decir que este cambio de estrategia significa un reconocimiento a Maduro. La verdad es que hubo un plan que no funcionó y ahora hay que buscar una manera distinta de aproximar.

Todos los que están en contra de esto son los mismos que estaban en contra de las elecciones de 2021, los mismos que mandaron una carta a Borrell para que no viniera la MOE. Esa política de la máxima presión no funcionó, aquí hay que buscar como replanteamos la táctica. Todos los que estuvieron en contra de esto son los primeros candidatos; la señora María Corina (Machado) y el señor (Juan) Guaidó fueron los primeros que estuvieron en contra y ahora son los primeros candidatos; al final no hay movilización en el país que le gane a una elección.

Yo no soy interprete de Borrell, pero estás teniendo un cambio porque las cosas no funcionaron, entonces cómo hacemos para tener pasos cortos, pero seguros hacia una elección competitiva en 2024, eso tiene que tener una respuesta de la comunidad internacional porque hoy hay personas sancionadas, hay sanciones contra el país, eso tiene que tener un cambio. Estados Unidos lo ha venido haciendo y Europa se lo está planteando.

Conseguir mejores condiciones, que tienen que ver con un cronograma electoral, con equilibrio en el CNE, con la apertura en el Registro Electoral, que haya habilitados y se liberen los presos políticos, significa también que la comunidad internacional tiene que tender los pasos hacia eso y creo que a eso es a lo que se refiere Borell.

.-Pero la UE no tiene sanciones sectoriales, solo individuales, ¿entonces se estarían planteando la flexibilización de sanciones individuales?

No sé, no soy interprete de Borrell, y no se lo que estaría pensando, pero la observación internacional calificada, la última que vino a Venezuela fue de la UE, entonces, qué cosas debemos hacer para mantener esas conquistas.

.-¿Las sanciones se deben levantar antes o después de que haya concesiones democráticas? y ¿cómo interpreta esta campaña anti-sanciones que incluso levantan dirigentes de oposición, como el líder de su partido Manuel Rosales?

La crisis económica que vive Venezuela no es producto de las sanciones; el régimen de Maduro dilapidó la bonanza petrolera entre malas inversiones y corrupción; pero también es cierto que para que Venezuela salga del foso en el que está es muy difícil que lo haga con sanciones. Al final ese es el acuerdo y esa es la negociación porque que quién va a venir a invertir en un país donde no hay Estado de derecho, donde mañana, aunque el régimen de Maduro no ha expropiado en los últimos años, siempre está latente esa amenaza.

.-Pero Chevron, por ejemplo, sigues sus operaciones y otras empresas también pese a eso.

Pero un país no vive solo del petróleo; evidentemente este país es monoproductor, pero ¿cuántas empresas vienen a producir alimentos aquí? Nosotros estamos teniendo una economía que es de comercio, una economía de puerto, y nadie viene a invertir en el país porque tiene miedo de lo que puede pasar.

Sobre la elección libre, yo no soy vocero del gobierno ni quiero serlo, pero también la elección libre no es solo la que nosotros queremos. La oposición tiene unos puntos, pero ellos también y están sancionados, tienen algunas recompensas y ese tipo de cosas. Todo eso es parte de la negociación. Eso no tiene nada que ver con los juicios que hay porque esos son procesos legales, eso no está en el acuerdo.

.-¿Pero el levantamiento de sanciones debe venir antes o después de que se produzcan concesiones democráticas?

Eso es parte del acuerdo, depende de cómo se construye el acuerdo. Es progresivo porque la desconfianza existe. No es tan fácil, ha pasado demasiada agua debajo el puente.

.-Una comisión de alto nivel de la UE visitó el país esta semana para “tender puentes” con el gobierno de Nicolás Maduro, esto a pesar de que uno de los esfuerzos de la gira era solicitar que no se normalizaran las relaciones. Muchos países europeos están restableciendo sus representantes diplomáticos, abriendo sus fronteras, etc. ¿Cuál es su lectura sobre esta visita?, ¿a qué vino esta comisión? ¿la plataforma fracasó en sus esfuerzos en este sentido?

Lo que entiendo de la delegación de la Unión Europea es que está en Caracas todavía, se van mañana (este sábado), han tenido reuniones con el régimen, con la oposición venezolana y la sociedad civil. Buscan entender el panorama de Venezuela que no se puede conocer solo por las noticias, hay que venir y ver lo que está pasando aquí. Las cosas en Venezuela no han mejorado, pero han cambiado. Antes había un problema de escasez, hoy el problema es de poder adquisitivo y la moneda. Incluso el mismo régimen utiliza otras maneras de persecución. La visita tiene que ver con hacerse un juicio de valor de primera mano.

.-¿La delegación ya ha hecho contactos con el Consejo de Administración y Protección de Activos?, la AN de 2015 iba a discutir un acuerdo para ratificar las “funciones ejecutivas” de esta instancia, pero lo echó para atrás.

Eso (la AN de 2015) tiene una incidencia en una parte de la comunidad internacional, nunca la tuvo en toda la comunidad. Algunos fondos los vamos a necesitar construir con esa comisión. Pero no se puede generalizar el tema de los fondos, cada uno es distintos. Todos esos fondos tienen un origen distinto, el dueño es el Estado venezolano, pero el titular de las cuentas son distintas personalidades jurídicas y hay que buscar la manera.

.-¿Pero ya tienen contactos?

Sí tenemos canales de comunicación, porque son de los mismos partidos.

.-¿Han tratado el tema de los fondos?

Tocaremos estos temas cuando toque, ahora no hemos llegado a identificar algún fondo que tenga que ver con la aprobación de esta comisión. Pero va a llegar el momento porque tiene alguna injerencia en algún tipo de fondo, pero no hemos llegado a eso.

.-¿La Comisión de Seguimiento y Verificación y la comisión técnica ya fueron constituidas?, ¿cuándo conoceremos la identidad de las personas que integran todos los órganos auxiliares que contiene el acuerdo social?

Cuando logremos construir el fondo todo eso viene junto, todas las comisiones.

.-¿Todavía están en construcción?

Nosotros tenemos nuestros nombres, pero hasta que no este construido el fondo no se va a anunciar, además eso lo anunciarían los noruegos.

.-La delegación se iba a reunir con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para discutir la instrumentalización del acuerdo. ¿Qué surgió de esa reunión?

Sí. Hablamos con el alto comisionado. Vimos el seguimiento que hay sobre los presos políticos, la violación sistemática de derechos humanos, sobre el acuerdo, sobre el derecho al voto y a los venezolanos a hacer política. Y ahí se ha hecho un mecanismo de seguimiento.

En la política de la máxima presión no hubiesen querido que en Venezuela hubiera una oficina del alto comisionado. Creo que hemos avanzado mucho, a pesar del desorden que puede tener la mayoría opositora, hoy tenemos muchos mas aliados en el terreno que hace tres o 4 años.

.-¿Esa oficina puede integrar la comisión técnica para el acuerdo social, como pudiera participar?

Los mecanismos son distintos, él tiene unas competencias y las agencias de la ONU, que son las que van a ejecutar los proyectos del acuerdo social, tienen otras.

.- España aceptó acompañar la negociación. Pero no queda claro si será formalmente parte del grupo de países amigos que contempla el memorándum de entendimiento. ¿Puede aclarar bajo qué términos España será parte de este proceso?

España apoya el proceso y va a ser parte. Cuando hablemos de los países amigos o acompañantes veremos cual es su rol. Pero ahorita la declaración fue sobre el apoyo de España a la negociación. España es de los países que más peso tiene en Europa sobre los temas de Venezuela.

Muchos países quieren ayudar. Cuando comenzó el proceso de negociación, la situación política en América Latina era distinta, hoy parece que América Latina quiere ser más proactiva en la búsqueda de una resolución.

Tengo diferencias con ese análisis que se hace que toda la comunidad internacional estaba avocada con el tema de Venezuela por la situación netamente política. Evidentemente que la democracia es un valor que en occidente se quiere, pero lo que destapó que Venezuela estuviera en todas las mesas de discusión fue el problema económico y la migración para la que el continente no estaba preparado. El 80 % de la migración venezolana está en América Latina y hoy los países tienen que estar dispuestos a ayudar que en Venezuela haya una solución política.

.- ¿La reactivación de la mesa de negociación está lejos o cerca?, ¿cuál es su proyección sobre esto?

Siempre he creído que las negociaciones discretas dan más resultados; eso no quiere decir que sean secretas, estamos haciendo todos los esfuerzos para identificar los recursos, el régimen tiene que hacer su parte. Todo esto que está haciendo Europa contribuye a que la agenda se resuelva.

Creo que tenemos que presionar por ir rápido a México, pero ese tema de poner expectativas, de mi boca nunca van a escuchar que en 15 días vamos. Aquí hay que hacer esfuerzos por lograr el acuerdo y se tiene que construir una base a lo interno del país, estamos hablando con los distintos partidos, con la sociedad civil, con los familiares de los presos políticos, con Fedecámaras para mantenerlos informados de lo que está pasando.

.-¿Tiene Maduro incentivos suficientes para negociar condiciones que pueden poner en riesgo su permanencia en el poder?, ha demostrado que es capaz de evadir las sanciones con sus aliados.

Una cosa es que evada las sanciones y otra que el país esté bien. Incluso la guerra de Rusia y Ucrania cambió el mercado petrolero. Todo ese análisis que se hacía sobre cómo se vendía el petróleo de Venezuela, al final les digo a los que no estaban de acuerdo con esa licencia a Chevron que es mejor que sepamos hoy cuanto se está vendiendo y poder exigir qué se va a hacer con ese dinero. Ese mecanismo a través de la licencia pareciera ser más transparente.

Si es un incentivo suficiente son respuestas que tiene que decir Maduro. no creo que todo el mundo dentro del régimen quiera vivir como estamos viviendo. Creo que hay una presión dentro del régimen para que las cosas funcionen en Venezuela, nadie quiere vivir sancionado, volver a hacer cola para comprar una harina.

.-Sin embargo, ellos tienen sus burbujas que financian con ingresos desconocidos.

Sí pero ¿quiénes se benefician de esas burbujas?, ¿tu crees que todos esos maestros que están protestando son pro partidos de oposición?, yo creo que son un voto castigo contra Maduro, porque todo esto esta generando la desigualdad más grande en el país. ¿Cuánto gana un empleado público, un médico, un policía? Al final, los empleados públicos son 7 millones de personas cuando sumas los pensionados y jubilados, eso una presión que está ahí.

¿Cómo haces para resolver el problema económico sin un acuerdo, cómo haces para acceder al sistema financiero internacional y que las empresas vengan?, ¿cómo haces para tener estabilidad en el país?, tienes que llegar a un acuerdo. Yo estoy convencido de que ellos no quieren dejar el poder, pero es que el país ya no los quiere. Maduro es hoy una primera minoría que está organizada pero hay un país que está demandando. Más que un incentivo es un reclamo de la gente que no hay manera de resolver sin un acuerdo.

Elección del candidato presidencial opositor

.-La última encuesta de Datincorp revela que el 70 % de la población siente decepción por los políticos y los partidos en general en un momento en el que la oposición organiza unas primarias para elegir al candidato presidencial. ¿Puede la oposición aprovechar el hito de 2024 para lograr el cambio político o será otra oportunidad desperdiciada?

Depende de como lo veamos. He visto algunos discursos que creen que los problemas de la oposición se van a resolver con las primarias. Son necesarias, la oposición necesita tener un candidato único. Ahora, algunos dibujan con el discurso unas primarias excluyentes… no voy a entrar en la diatriba del CNE o no con la primaria, pero qué ayuda más a la participación de la gente en la primaria, que tengamos el apoyo técnico y que podamos tener una primaria parecida a las de 2012, cuando nucleaste centros, pero tuviste una buena cantidad en todo el país, o unas sin ese apoyo para tener uno o dos centros de votación por municipio.

Ese discurso populista de algunos con la primaria lo que busca es que una élite decida quien es el candidato. Se tiene que ser más transparente con el discurso. Sobre el voto de los venezolanos en el exterior, yo estoy de acuerdo. Pero el RE tiene tres componentes: el voto en el exterior, los nuevos inscritos y la actualización de los datos de los electores que están en Venezuela.

¿Qué garantiza más la participación que el CNE dé ese apoyo técnico y que tengamos muchos más centros o no? En Libertador, por ejemplo, que tiene 1.132 centros de votación, si usáramos el esquema de las primarias de 2012 pudiéramos tener alrededor de 130 centros de votación distribuidos en las 22 parroquias.

.-¿Qué opina sobre la comisión técnica que integrarán la Comisión de Primaria y el CNE?

Yo confío en la Comisión de Primaira. Ya el CNE por lo menos está dando respuesta, vamos a ver cuál es su planteamiento. Creo que todos tienen un punto que es cuidar la identidad del elector. Pero la oposición es más grande que la Plataforma Unitaria y el esfuerzo que se está haciendo desde la comisión es para que participen actores extraplataforma como Fuerza Vecinal.

Es necesario tener un candidato único, pero no es lo único que hay que hacer, cómo vamos a plantear la elección de 2024, cómo vamos a convertirnos en una alternativa. Seguimos haciendo política creyendo que aquí no pasó nada y el voto opositor cambió.

En la elección contra Chávez (en 2012) sabíamos que el voto del empleado público era chavista, pero hoy no creo que esos votos sean para Maduro, tenemos que conquistar esos votos, el reto es como construirnos una alternativa real. La oposición fue catalogada como de clase media y que ganaban las capitales, este fue el primero proceso (las elecciones regionales y municipales de 2021) donde ganó tres capitales: Maracaibo, San Carlos en Cojedes y en San Juan de los Morros. Es la primera vez que gana en los llanos, que gana en los sectores más pobres del país porque la desigualdad se está viendo y el voto castigo es producto de esto.

Para lograr un candidato único, las primarias tienen que ser abiertas. Hay una parte con la que se puede hablar como Henri Falcón.

.-¿Y con José Brito?

Ese es un tema más delicado. Si fuera mi decisión, haría todo para desnudar ese plan, porque pareciera que para ellos es más importante decir que la plataforma o la oposición es tal cosa que hacerle frente a Maduro. Al final, queriendo o no, están ayudando al plan de Maduro. Ahora, yo los dejaría participar, no creo que la gente vote por ellos porque no son un referente.

.-¿En UNT hay otros aspirantes o solo será Manuel Rosales el que se mida en las primarias?

UNT no ha discutido este tema. A partir del miércoles o del anuncio de las fechas de las primarias entrará en una nueva dinámica. Estamos en un proceso de reestructuración del partido. No he escuchado de otro aspirante, pero es una decisión que ni siquiera hemos debatido.

.-¿Stalin gonzalez tiene aspiraciones presidenciales?

No.