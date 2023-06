Si llegan a Miraflores estas serían las primeras acciones de candidatos opositores #LadoB

Reactivar la economía, liberación de presos políticos y hasta cerrar el Banco Central de Venezuela.

Los candidatos opositores a la elección primaria que se celebrará el 22 de octubre tienen ideas claras de qué harían si son los ganadores de los comicios presidenciales de 2024.

Conozca qué dijeron los candidatos en entrevista exclusiva con Efecto Cocuyo, en el «Lado B» de los candidatos a las primarias.

Liberar a los presos políticos

Delsa Solórzano fue enfática al decir su primera medida de llegar al Palacio de Miraflores: liberar a todos y cada uno de los presos políticos. La candidata por el partido Encuentro Ciudadano afirmó que esta medida sería su prioridad y la más consecuente con su historial de lucha política.

«No sería coherente con mi vida y con mi historia decir otra cosa. A mí me han dicho que eso no le interesa a nadie, pero a mí me interesa. Me interesa la libertad de Venezuela y liberar a los presos políticos sería mi primer decreto», comentó.

Solórzano añadió que su segundo decreto sería establecer «las reglas de la transición».

El candidato César Pérez Vivas también mencionó la liberación de los presos políticos como una de sus primeras decisiones de llegar a Miraflores.

Para el exgobernador del estado Táchira, después de designar a su equipo de gobierno, haría una evaluación exhaustiva de las finanzas públicas y llamaría al gobierno de Estados Unidos para restablecer relaciones diplomáticas y buscar un levantamiento de sanciones.

Restituir libertades y generar confianza

Para María Corina Machado la prioridad está clara: restituir las libertades. La máxima representante de Vente Venezuela explicó que es consciente que no puede haber un sólo margen de acción al llegar a la presidencia pues el país «tiene muchas crisis simultáneas».

Para la candidata es necesario generar confianza. «La clave es como generas confianza y yo creo que esa través de un sistema de libertades. Es decir aquí vamos a construir poderes públicos autónomos, robustos, con méritos, con rendición de cuentas y apegado a un marco constitucional democrático», explicó.

Tamara Adrián también mencionó la importancia de recuperar las instituciones del país y hacerlas fuertes. La candidata expresó que es necesario «reconocer los limites del poder de la presidencia. No podríamos incorporar un acto que pueda constituirse en una usurpación de poderes».

Sin embargo, aseguró que hay cosas que el Poder Ejecutivo puede hacer de inmediato como reestructurar el presupuesto y ordenar la contratación pública.

Subir salarios y pensiones

Para Henrique Capriles la prioridad es subir los salarios y ajustar las pensiones. El dirigente opositor afirmó que haría esto con base en el valor del petróleo que se tenga en ese momento y que, de esa forma, no sería incidente en la inflación del país.

Capriles también afirmó que atendería tres temas fundamentales. «Educación, salud y seguridad. La seguridad no solamente desde el punto de vista personal sino del punto de vista social», resaltó.

Andrés Velásquez también mostró unas ideas similares a las de Henrique Capriles. El oriundo del estado Anzoátegui afirmó que el tema salarial es una prioridad para él y su equipo. Pero también sumó al sector educación.

«Estas áreas son prioritarias. Definir el tema de la dolarización o no de la economía del país. Definir los proyectos de mediano y largo plazo, como el tema eléctrico nacional», agregó Velásquez.

El político de dilatada experiencia aseguró que hay cosas que se pueden trabajar rápidamente, pero otras que tomarán algo de tiempo.

Otras acciones

Freddy Superlano, candidato del partido Voluntad Popular, expresó la necesidad de asegurar que haya estabilidad política para poder gobernar el país.

Destacó la importancia de hablar con todos los sectores. «Desde la Fuerzas Armadas, hasta los sectores más radicales del régimen. Pero también tienes que hablar con los tuyos para que te puedan dar algo de estabilidad en lo político, en lo interno para lo que se viene», indicó.

Superlano también recordó que «hay que tener un plan de emergencia en lo social. La gran mayoría de nuestra población está en pobreza extrema. Cualquier idea que se tenga para un plan económico pasa por entender que hay una población muy vulnerable».

Quizá una de las ideas más frontales fue presentada por el candidato Roberto Enríquez, quien tiene como principal tarea recuperar la economía del país.

Para ello, su primera decisión sería cerrar el Banco Central de Venezuela (BCV) o limitar su capacidad de imprimir dinero.

«Quitarle poder a los políticos para decidir cuanto vale la plata de la gente. En 30 días eso liquida la inflación y a partir de ahí viene una etapa de reactivación económica», aseguró Enrìquez.

El candidato de Acción Democrática (AD), Carlos Prosperi es otro de los que tiene una propuesta frontal: eliminar el carnet de la patria.

Para Prosperi, el único documento valido para acceder a beneficios tiene que ser la cédula de identidad. «Tenemos que garantizar un gobierno para todos sin exclusiones y mucho menos sin chantaje y presión hacia los empleados de la administración publica», indicó.

Un decreto de calamidad nacional

El candidato Andrés Caleca afirmó que, debido a la magnitud de la gravedad que vive Venezuela en este momento, la mejor solución sería decretar un estado de calamidad nacional.

«La situación de Venezuela está tan desastrosa que yo creo que el primer decreto en la presidencia sería declarar el estado de calamidad nacional», afirmó. Caleca indicó que «la prioridad sería la recuperación de la infraestructura. Agua, luz, gasolina, gas, transporte. De lo contrario no hay manera que levante el aparato productivo de Venezuela».