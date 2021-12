Luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera este fin de semana no permitir la inscripción de Aurora Silva de Superlano para optar por la gobernación de Barinas, la Unidad opositora anunció este lunes 6 de diciembre que su nuevo «gallo» para pelear este cargo será Sergio Garrido, recién elegido diputado al Consejo Legislativo estadal el pasado 21 de noviembre y secretario general de Acción Democrática en ese estado.

Así lo anunció en rueda de prensa Freddy Superlano, excandidato de la MUD, quien conversó desde Caracas con los periodistas para anunciar los próximos pasos del bloque opositor y se refirió a la serie de medidas que los poderes públicos han tomado en contra de los dirigentes adversarios al chavismo.

«Hemos tomado la decisión de elegir a Sergio Garrido, quien es el primer diputado lista para postularlo como candidato a la gobernación. Ya que es una persona que fue proclamada y ya ha sesionado a ver si son capaces de inhabilitarlo también», indicó Superlano.

Insistió en que si por alguna razón Garrido es inhabilitado, «tenemos más personas a quienes postular». No descartó conversaciones con otros sectores no chavistas, como los que promueven a Claudio Fermín como candidato.

Tras la inhabilitación de su esposa, Aurora Silva, quien era la candidata por la Mesa de la Unidad Democrática para la repetición de los comicios el 9 de enero en la entidad, Superlano denunció que la entidad llanera se encuentra militarizada.

«Ayer al final de la tarde, cuando iniciábamos la postulación ante la plataforma del CNE, nos llegó la información de que Aurora de Superlano también fue inhabilitada. Aurora Silva nunca ha sido funcionaria pública ni tiene ningún proceso administrativo abierto», denunció quien el 21 de noviembre habría sido virtualmente electo y luego inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Superlano denunció que existe una amenaza latente de inhabilitación en Barinas para todo aquel que tiene la posibilidad de ser candidato y derrotar a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

«Barinas está militarizada desde el 22 de noviembre, desde el día que supieron que no podían robarnos la victoria. No basta tener rectores que puedan hacer reclamos si no hay independencia de poderes; a los rectores del CNE les digo: ¿hasta cuándo dejamos que otros Poderes Públicos incurran en faltas cómo estás?, es necesario hablarle al país», expresó.

«Golpe constitucional»

Según Superlano, en esa entidad hay lo que la oposición define como «un golpe constitucional continuado» y a su juicio es una clara muestra de que el chavismo se siente perdedor allí. «No pueden ocultar que ya fueron derrotados en Barinas», añadió.

Indicó que el pasado viernes fue, junto a su abogado, fue ante las salas Electoral y Constitucional del TSJ para solicitar recursos en contra de la medida que lo despojó del triunfo en Barinas y no descarta acudir a la Contraloría General de la República en próximas horas para conocer el por qué de la inhabilitación contra su esposa.

Sobre la candidatura del exministro Jorge Arreaza, opinó que no la comparte debido a que este funcionario no tiene ningún tipo de conexión con Barinas. «Postulan a personas que ni siquiera son del estado para que sean candidatos, por eso hacemos un llamados a los rectores del CNE. Pareciera que el sistema electoral está adaptada a los intereses del gobierno», dijo.

Agregó que la oposición tiene el interés de ir unida en este estado el próximo 9 de enero, con la finalidad de no repetir errores recientes y poder mirar al futuro.

«Tenemos que enfrentar a este monstruo de mil cabezas (Psuv) que se mudó a Barinas. Lo que pasa en Barinas es un ejemplo de lo que puede pasar el día de mañana en una elección presidencial«, apuntó.

«La pregunta es para el régimen: ¿a qué costo usted perdió Barinas y la quiere mantener como un feudo? Es darle una patada a toda esa campaña que hicieron de elecciones transparentes ante la comunidad internacional», agregó.

Alcaldesa desconocida

La dirigente Sonia Castro acompañó a Superlano en la rueda de prensa de este lunes 6 de diciembre y aseguró que aunque fue electa alcaldesa del municipio Tovar del estado Mérida, la Junta Regional Electoral no reconoce su victoria.

«En el municipio hicimos unas primarias donde fui electa como candidata única de la oposición. Pero la sorpresa es que las adhesiones de la Alianza Democrática no aparecen en el sistema. Esperamos que el CNE se pronuncie, voy a ir hasta donde me toque para defender la decisión de los electores», manifestó.

Castro explica que estas adhesiones se hicieron durante el lapso previsto en el cronograma para las sustitución de candidaturas que no se reflejan en la boleta.

Reporte: Ibis León