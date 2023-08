La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó este 4 de agosto, al expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, como presidente interventor de la Cruz Roja Venezolana, a cuyo cargo estará un proceso de reestructuración de la asociación civil que recibe ayuda humanitaria para el país.

¿Qué implica dicha medida? Organizaciones como Acceso a la Justicia y Provea advierten que se sienta un precedente «muy grave» porque se abre la puerta a la intervención de cualquier Organización No Gubernamental (ONG) en Venezuela, bajo presunciones de malos manejos.

A continuación seis claves del proceso rechazado por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja:

1️⃣ ¿Qué ordenó el TSJ?

«Se ordena una reestructuración amplia y diversa en la Cruz Roja Venezolana con la participación de los sectores de la sociedad venezolana hasta tanto se resuelva el mérito de la presente demanda y en consecuencia, se ordena el cese, de manera inmediata, en el ejercicio de sus cargos del Presidente y los miembros que integran el Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana. Establece la constitución de una junta reestructuradora ad hoc presidida por el ciudadano Ricardo Filippo Cusanno».

Es el extracto de la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, con ponencia de la magistrada Tania D´Amelio, en respuesta a una «demanda de protección de intereses difusos y colectivos» interpuesta por el fiscal general, designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab.

De esta forma, queda destituido el médico Mario Villarroel Lander como presidente de la Cruz Roja Venezolana.

Sentencia del TSJ ordena intervención de la Cruz Roja Venezolana

2️⃣ ¿Por qué demanda el fiscal?

Según el texto de la sentencia del TSJ, el fiscal demanda al alegar «abusos de poder en contra de los voluntarios y trabajadores del cuerpo de esa organización humanitaria, así como actuaciones irregulares en los usos de los recursos de ese organismo, en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana que dependen de su labor humanitaria».

El fiscal le atribuye a Villarroel actos de intimidación, amenazas, coacción y acoso laboral en perjuicio del personal tanto fijo como voluntariado; ocultamiento de hechos irregulares en el manejo de recursos y supuestas violaciones del derecho al sufragio.

Esto último, porque la familia Villarroel, señala Saab, se ha mantenido durante 45 años al frente de la Cruz Roja de Venezuela, pese que se realizan elecciones de autoridades cada 4 años.

Consultado por Efecto Cocuyo, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, advirtió que los recursos manejados por la Cruz Roja no los provee el Estado. Son fondos privados asignados por el Comité Internacional de la Cruz Roja para ayuda humanitaria en Venezuela.

Recordó que entre donantes y ONG que reciben fondos hay mecanismos internos estrictos para la rendición de cuentas en los que no debe intervenir el Estado.

«La acción del fiscal se basa en testigos anónimos, todo lo que se señala son presunciones, no hay imputaciones, no hay juicio, no hay condena y por lo tanto no son hechos probados desde el punto de vista jurídico, es algo muy delicado, es una sentencia cautelar y no de fondo y muy invasiva», expresó el abogado.

3️⃣ Un empresario al frente

El empresario y expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, es el encargado, de acuerdo con el TSJ, de presidir la junta reestructuradora ad hoc de la Cruz Roja Venezolana y tendrá las siguientes tareas:

1) Coordinar, dentro de los siete días hábiles siguientes a su notificación, la designación de los miembros que integrarán la Junta Reestructuradora Ad Hoc que debe estar integrada por personas «de alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional» e informar a la Sala Constitucional. En este punto, Daniels alerta que podrían imponerse personas afines al gobierno en una asociación privada.

2).- Garantizar la continuidad en el servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, el respeto a los trabajadores y voluntarios y el cumplimiento de los objetivos, fines y principios. 3) Administrar y ejercer la guarda y custodia de los bienes actuales y futuros que conformen el patrimonio de la Cruz Roja Venezolana y de los derechos y acciones que posea, previo el inventario correspondiente.

4) Efectuar una evaluación y reorganización interna a los fines de modernizar la estructura y funcionamiento en el plazo de un año que podrá ser prorrogado. A juicio de Daniels este proceso podría ser indefinido y resultar en una Cruz Roja muy diferente a la que se tiene actualmente.

5) Evaluar la normativa vigente de acuerdo a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. 6) Proceder a la convocatoria de las elecciones internas para elegir a las autoridades. 7) Colaborar con el Ministerio Público en la investigación y consecución del proceso penal que adelante contra el Comité Directivo Nacional de la Cruz Roja Venezolana saliente, así como en cualquier otro proceso que se requiera.

Cusanno es además integrante del Foro Cívico, un sector que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, Daniels señaló que el Foro Cívico no agrupa a toda la sociedad civil venezolana, tal como se quiere hacer ver en la sentencia del TSJ en un intento de «minimizar» el impacto internacional de la medida.

4️⃣ ¿Qué pasa con la ayuda humanitaria?

Daniels indicó que a partir de la sentencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que también posee una oficina en Venezuela pero que no está afectado por la medida judicial, debe evaluar si continúa asignando los fondos para la ayuda humanitaria ante la intervención del Estado venezolano, lo cual podría perjudicar a la población vulnerable que es beneficiaria de los programas.

El pasado 3 de agosto, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con Miguel Ángel Villarroel (hijo de Mario Villarroel), pidió al gobierno de Nicolás Maduro evitar la medida y someter cualquier investigación a las instancias internas del organismo.

Cusanno respondió en su cuenta de Twitter, tras su designación, que las decisiones a tomar se harán apegadas «a los principios humanitarios» de la Cruz Roja e insistió que conformarán una «junta plural, independiente y proba, que tendrá como primer objetivo proteger la integridad de los voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja venezolana, e iniciar un proceso de evaluación, reestructuración y modernización de la institución que culmine en una elección transparente de sus autoridades».

Daniels se pregunta por qué entre miles de voluntarios con conocimientos en el área, se escoge a un empresario para estar al frente de la Cruz Roja y que además podrá disponer de bienes que son privados y no del Estado.

5️⃣ Alertan activistas: ONG corren riesgo

ONG venezolanas alertan que la sentencia del TSJ sienta un «peligroso precedente» que abre la puerta a la intervención de las organizaciones que reciben fondos para la ayuda humanitaria en Venezuela bajo acusaciones no comprobadas.

Daniels alertó que la medida judicial acaba con el derecho de libre asociación en Venezuela previsto en el artículo 52, el cual establece que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley.

«La Junta Interventora de la Cruz Roja venezolana, es un nuevo avance contra las libertades asociativas en Venezuela. Atender las graves denuncias de corrupción y violencias debia estar dirigido a la persona apegado al debido proceso, no a intervenir la institución» escribió la coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón.

Vale acotar que la Asamblea Nacional de 2020 aprobó en primera discusión, el 24 de enero de 2023, la Ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG en Venezuela.

En su momento, activistas de DDHH alertaron también el riesgo de que con dicha normativa, el Estado cierre organizaciones dedicadas a defender derechos humanos y proveer ayuda humanitaria, bajo la acusación de conspirar contra el gobierno.

6️⃣ ¿Por qué se parece a Nicaragua?

El 11 de mayo de 2023, el cuestionado gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua disolvió y confiscó la Cruz Roja en ese país tras acusarla de «violar la neutralidad» en las protestas contra su gestión en 2018 y la sustituyó, mediante decreto, por un organismo adscrito al gobierno denominado Asociación Cruz Roja Nicaragüense.

Para activistas de derechos humanos los de Venezuela y Nicaragua «son gobiernos autoritarios» que intervienen en espacios de la sociedad civil y que inhabilitan, encarcelan y persiguen a disidentes políticos.

«Si bien en Nicaragua fueron más groseros porque se disolvió la Cruz Roja y se creó otro organismo, aquí en Venezuela se interviene a la Cruz Roja y se dispone de sus bienes, son formas diferentes pero es el mismo daño», sostuvo Daniels.

Sobre el caso Cruz Roja: En una democracia existe "debido proceso" en el que cualquier sospecha de delito amerita el inicio de una investigación, con un procedimiento judicial en el que el acusado tiene el derecho a la defensa. En las dictaduras hay "intervenciones" express — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) August 5, 2023

La integrante del Foro Argentino por la Democracia y defensora de derechos humanos, Elisa Trotta Gamus, afirmó que Maduro «sigue los pasos» de Nicaragua al intervenir la Cruz Roja y poner al frente a uno de sus «aliados» en alusión a Cusanno.

«Esto es un claro ataque a la libertad de asociación y un paso más contra las ONG y organizaciones humanitarias en un país que vive una emergencia humanitaria compleja. Es un hecho gravísimo que todo demócrata y defensor de derechos humanos en el mundo debe condenar» fustigó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...