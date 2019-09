San Miguel: La alerta naranja no existe dentro la FAN - Efecto Cocuyo

La presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, desestimó este miércoles, 4 de septiembre el anuncio de Nicolás Maduro de una alerta naranja en la frontera con Colombia, y sugirió que el gobernante se confundió.

“La alerta naranja no existe en concepto operativo dentro la Fuerza Armada Nacional. Es probable que Maduro se haya confundido con el tema de los huracanes“, afirmó San Miguel en entrevista con Efecto Cocuyo.

El gobernante chavista anunció el pasado 3 de septiembre una “alerta naranja” ante lo que calificó como una amenaza del gobierno de Iván Duque para “empezar un conflicto militar contra Venezuela”.

No obstante, Maduro no explicó de qué se trataba esta medida y qué efectos causaría en el límite fronterizo con Colombia. San Miguel también destacó que, posiblemente, los altos mandos militares, que hasta ahora no se han pronunciando, salgan a cubrir a Maduro.

“En un aproximado de 24 horas puede que salgan los altos funcionarios con un desarrollo sobre esta alerta, para no hacer quedar mal a Maduro. No es una terminología que exista en la doctrina de empleo en la Fuerza Armada, pero es posible que se desarrolle”, dijo.

La especialista en el área militar recordó que las medidas que se aplican en casos de emergencia en este ámbito, es el acuartelamiento o el estado de excepción.

Ejercicios militares

Maduro, entre las medidas que tomó para responder a las acusaciones el presidente Duque, de que el gobierno chavista encubre a guerrilleros en Venezuela, anunció ejercicios militares, en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, entre el 10 y el 28 de septiembre, además de la llamada alerta naranja.

San Miguel calificó que estos estas acciones estancan más la relación con el Gobierno colombiano y, además, son parte la respuesta de Maduro hacia sus adversarios políticos.

“Es la continuación del empeño de los ejércitos militares como instrumento político de respuesta, que ha venido empleando como respuesta a Estados Unidos y Colombia. Es la fórmula que ha escogido para responder”.

No obstante, el Gobierno colombiano fue contundente en las declaraciones contra la administración chavista, de la cual asegura que apoya al “narcoterrorismo” desde que gobernaba Hugo Chávez.

“Colombia llevará a las Naciones Unidas pruebas de estos grupos que llama narcoterroristas”.

Además, el mandatario colombiano junto al presidente encargado, Juan Guaidó, aseguraron que el más reciente pronunciamiento de un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se alzaban nuevamente en armas, fue grabado en Venezuela bajo el amparo del gobierno chavista.

Grupos irregulares

San Miguel también alertó que dentro de la Fuerza Armada la mayor amenaza es la presencia de grupos irregulares en Venezuela, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Es un problema estratégico para la Fuerza Armada y un tema muy complicado. Aceptar la presencia de estos grupos puede significar algún tipo de problema en el futuro”.

Sin embargo, San Miguel desestimó que en Venezuela ocurra una incursión de Colombia como sucedió en 2008 con la Operación Fénix, en la cual fuerzas militares colombianas bombardearon en Ecuador a un campamento de la Farc, donde murió Raúl Reyes, quien fue miembro del secretariado, asesor del Bloque Sur y vocero del diálogo que hubo en 1999 con el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla.

“No va a ocurrir como sucedió en Ecuador. La propia Farc está tomando todas las precauciones correspondientes para no ser detectados vía satelital, rastreo que hace Estados Unidos”.

También explicó que “sería un desafío” para los militares venezolanos decidir si proteger a las Farc de un supuesto ataque colombiano, en dado caso que suceda.

“Es grueso en término de doctrina y justificación internacional, de resguardar a los guerrilleros de un ataque de Colombia. Desde la época de de Chávez, existe esta convivencia entre la Fuerza Armada y grupos guerrilleros”.