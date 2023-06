Saab visitó oficina de la CPI en Caracas: “Servirá para la unidad interinstitucional”

El titular del Ministerio Público Tarek William Saab afirmó que la oficina que tendrá el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas “tiene un carácter técnico, de formación, de cooperación, dentro de la complementariedad”.

En entrevista concedida al canal Venevisión, confirmó que visitó la oficina y agregó: “Es para la unidad interinstitucional porque en Venezuela, y eso ha sido parte de los recursos presentados ante la Sala de Cuestiones Preliminares, tenemos la clara intención de hacer justicia sin que un organismo internacional lo haga por nosotros”.

Caso en la CPI

En opinión de Saab, Venezuela tiene la fortaleza para llevar cualquier investigación a buen término “sin que haya la politización que se vio cuando se hizo la denuncia ante la CPI, recordarás que la hizo (Luis) Almagro con documentación distorsionada y falsa que recibió de la exfiscal general (Luisa Ortega Díaz)”.

El fiscal, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, reiteró que se presentaron ante la CPI “cajas de muchos casos inexistentes” y que los casos que sí eran genuinos fueron investigados por las autoridades venezolanas.

“(Karim Khan) me dijo que no cree en los estereotipos, yo le dije que se fijara en los gobiernos que hicieron esas denuncias y que ya no están, los pueblos los sacaron (…) Es utilizar la justicia como método político para tumbar gobiernos, eso es lo que ha querido hacerle a Venezuela, yo creo que el fiscal se están dando cuenta de la realidad”, dijo.

Violación de DDHH “disminuyó”

Según Saab, desde 2018 hasta diciembre de 2022 las violaciones de derechos humanos disminuyeron un 38%. Esas violaciones están relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y torturas, declaró.

No obstante, alertó que las violaciones “mutaron” y “los delincuentes uniformados han visto una oportunidad para delinquir valiéndose de su arma de reglamento y de su uniforme”.

Durante la entrevista, el fiscal omitió responder si el exministro de Petróleo Tareck El Aissami es investigado por la trama de corrupción detectada en Pdvsa. Tampoco ofreció estimaciones sobre el daño patrimonial sufrido por la República en estos casos.