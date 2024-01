El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, impartió una nueva orden en la plenaria de este jueves: identificar y ubicar a los diputados que votaron por la continuidad del Parlamento opositor de 2015 durante la sesión de instalación del pasado 5 de enero y determinar si los partidos políticos a los cuales pertenecen avalaron lo que, recalcó, es un «delito».

«En una semana, los delitos ya están establecidos, queremos saber los nombres, apellido, cédula de identidad y residencia de cada uno de los que perpetraron el delito el 5 de enero de 2024 y saber si las juntas directivas de esos partidos aprobaron o no, porque si aprobaron son cómplices. Por la Ley de Extinción de Dominio se puede ir contra quienes robaron recursos públicos (…) Los testaferros corren la misma suerte del delincuente», fustigó.

La instrucción fue girada al primer vicepresidente de la AN con mayoría del chavismo, Pedro Infante (Psuv), quien en una semana debe presentar un informe a la directiva y a la plenaria. La orden partió de una petición del diputado de 2020 y disidente de Primero Justicia (PJ), José Brito, quien pidió que se acabara la «impunidad» con el tema de la continuidad de la AN de 2015 y su manejo de activos en el exterior, que tildó de «robo».

«Usurpar un cargo público, primer delito; nadie eligió eternamente a Dinorah Figuera como diputada (…) Daría risa, si no fuera tan ladrona. Ella milita en un partido político y si ese partido la autorizó, es responsable del robo también ¿O no? ¿Abrió la boca (Henrique) Capriles que milita en ese partido y que se la pasa hablando del ingreso de los venezolanos para señalar que eso es un delito? ¿Por qué no ordenas a Figuera que devuelva el dinero de Citgo para pagarle a los trabajadores? ¡Hipócrita!», exclamó Rodríguez.

Exige aplicar leyes

Rodríguez recordó que existe la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en abril de 2023 y que permite confiscar bienes provenientes de delitos de manera expedita, por solicitud del Ministerio Público, sin que medie una sentencia firme de un tribunal. También recordó que existe el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y que debe ser aplicado contra quienes incurran en ilícitos contra el patrimonio público.

La continuidad de la AN de 2015, avalada por una nueva reforma del Estatuto de Transición, le permite al parlamento presidido por la diputada Dinorah Figuera de PJ, actualmente en el exilio, conservar el control de los activos en el exterior como Citgo, con el aval de Estados Unidos, principal promotor de las sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Aparte de la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa, todos dirigentes de PJ, Rodríguez también la cargó contra el exprocurador especial designado por el extinto gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, de ser el «autor intelectual» del «robo de Citgo» y rechazó que «ande libremente por el mundo» sin una alerta roja.

Se preguntó si Hernández no tiene propiedades en Venezuela, al igual que los partidos que avalaron la continuidad de la AN de 2015 y su manejo de activos en el extranjero. También se preguntó si esas organizaciones políticas tienen derecho a participar libremente en elecciones en Venezuela.

Advirtió que en cumplimiento del acuerdo de Barbados, suscrito el 17 de octubre de 2023 entre la delegación de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática, sobre la defensa de los activos, quienes integraron el interinato y quienes continúan en el Parlamento opositor deberían devolver el dinero del que se apropiaron indebidamente mediante la usurpación de funciones, según acusó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related