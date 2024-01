AN de 2015 se instala este 5 de enero según diputados: ¿Qué pasó con reforma del Estatuto de Transición?

De acuerdo con diputados consultados, la Asamblea Nacional (AN) de 2015 se instala este viernes 5 de enero, para dar continuidad a dicho Parlamento de mayoría opositora durante 2024, a través de la Comisión Delgada Legislativa, tal como se viene haciendo desde 2021.

«Ya la continuidad se aprobó el 15 de diciembre y el 5 se instalará la directiva como corresponde», señaló la diputada de Primero Justicia (PJ) Karim Vera a Efecto Cocuyo.

El diputado de 2015, Macario González (Voluntad Popular), también confirmó la instalación y aseguró que el Estatuto de Transición ya fue reformado para prorrogar la gestión durante el nuevo año, aunque admitió, al igual que otra diputada, que la sesión para tratar la materia no fue pública.

«Se votó hace dos semanas, la Comisión Delegada convocó al pleno de los diputados vía internet y se dio la votación de ley con el quorum reglamentario (más de 100 diputados), por lo que está en vigencia la prórroga del Estatuto. Hubo unanimidad, no hubo observaciones sobre la continuidad», sostuvo.

González recordó que legalmente, la AN puede reservarse la discusión de ciertas materias, pero aseguró que no hay nada oculto.

¿Por qué no fue público el debate?

El artículo 56 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, vigente según la Gaceta Oficial del 8 de febrero de 2021, sobre las sesiones, establece que el Parlamento «sesionará en forma ordinaria y en forma extraordinaria, según las necesidades que al efecto se establezcan. También podrá celebrar sesiones especiales. Todas las sesiones serán públicas, podrán declararse privadas o secretas mediante decisión de la mayoría absoluta de los presentes, a proposición de cualquiera de ellos».

La última sesión pública del Parlamento de 2015, realizada vía Zoom y colgada en el canal de Youtube, fue el pasado 28 de noviembre de 2023.

AN aprobó Proyecto de acuerdo en rechazo a los actos de incitación por parte del gobierno de la República Cooperativa de Guyana



Lea la nota completa aquí



https://t.co/UwivUJKDGM — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) November 28, 2023

«A diferencia de otros años en los que había ese debate sobre si la Asamblea continuaba o no continuaba, esta vez no, porque los diputados estuvimos claros que la Asamblea debía continuar, no hubo una fracción en contra de la continuidad, se hizo de manera más expedita y por eso el proceso no fue complejo como otros años», justificó una fuente parlamentaria que prefirió omitir su nombre.

Las sesiones para reformar el Estatuto en 2021 y 2022 fueron públicas y se realizaron los últimos días de diciembre. Fueron evidentes los desacuerdos entre diputados de PJ, UNT y AD con VP, especialmente en 2022, cuando se suprimió el interinato para 2023.

La misma fuente que prefirió el anonimato indicó que sólo se modificó puntualmente el artículo sobre la extensión del mandato por 12 meses más, hasta enero de 2025, «asumiendo además de sus atribuciones constitucionales, la función de la protección de los activos de la República que se encuentran en el exterior con fundamento en el Artículo 333 de la Constitución vigente». Sin embargo, indicó que el documento no fue distribuido entre los parlamentarios asistentes.

«La Asamblea Nacional debe mantenerse vigente para la protección de activos, el reconocimiento internacional, para seguir impulsando el respaldo de la comunidad internacional a un cronograma electoral en Venezuela, para debatir los problemas nacionales, exigir la liberación de los presos políticos, denunciar la violación de derechos humanos», subrayó González.

Dudas

Efecto Cocuyo intentó comunicarse con la presidenta de la AN, Dinorah Figuera para conocer el texto de la reforma y verificar el quorum pero los mensajes no fueron respondidos. La diputada declaró el 12 de diciembre que los factores políticos aún no habían aprobado la continuidad.

Posteriormente, la primera vicepresidenta, Marianela Fernández (UNT) afirmó, el 26 de diciembre, que el Parlamento opositor continuaría en funciones durante 2024 y que se realizarían reuniones previas al 5 de enero.

El carácter «secreto» del debate de la continuidad genera dudas sobre las condiciones de la aprobación de los cambios al estatuto, especialmente en cuanto si se dio con los votos necesarios. Se espera que estas dudas queden despejadas en la sesión de este viernes 5 de enero.

El pasado 28 de diciembre, el exprocurador especial del extinto gobierno interino, José Ignacio Hernández, escribió en su cuenta de la red X:

«En ocho días vence el mandato de la AN de 2015. Hasta ahora, la AN no ha aprobado la reforma del Estatuto, necesaria para extender su mandato. De no renovarse, Maduro estará en posición de reclamar la representación de Venezuela, en especial, respecto de Citgo», advirtió.

Se espera la ratificación de la actual directiva, conformada por Figuera, Fernández y la segunda vicepresidenta Auristela Vásquez, de Acción Democrática (AD), pero hasta ahora los diputados consultados no lo tenían claro por ser una discusión entre los jefes de las fracciones parlamentarias.

Al declarar la «falta absoluta» en el cargo de presidente de la República por desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018, con las que Nicolás Maduro se reeligió para un segundo mandato, la AN de 2015 aprobó el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 2019 para la conformación del gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó como presidente encargado.

Dicha situación, de acuerdo con el Estatuto se extendería hasta que tuvieran lugar elecciones generales libres en Venezuela, entendiendo que la AN de 2015 debía permanecer como el único poder electo en comicios democráticos. Es la misma condición que sigue reconociendo el gobierno de Estados Unidos para permitir que el manejo de activos de la República en el exterior siga bajo la potestad de dicho parlamento, pese a la eliminación del interinato para el período 2023.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related