Renuncia presidenta de junta regional de la primaria en Apure

Efecto Cocuyo confirmó con la expresidenta de la junta regional de la primaria en el estado Apure, Deisy Solorzano, su renuncia. Sin embargo, la profesora no ofreció más detalles sobre su decisión.

De acuerdo con Radio Fe y Alegría, la dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros expresó que se separaba del cargo “por razones muy personales que afectan mi integridad física, honorabilidad y la de mi familia, así como mi paz emocional, la cual no tiene precio”.

Según el medio de comunicación, Solórzano agregó que deseaba realizar su trabajo “sin trabas ni obstáculos, sin zancadillas (…) los ataques deben ser para el adversario, creo que deben revisar la forma de hacer política”.

Radio Fe y Alegría señala que fuentes relacionadas con la Plataforma Unitaria indicaron que la disconformidad de la docente tiene que ver con la injerencia de ciertos partidos en la selección de los miembros de mesa y la ubicación específica de los 68 centros de votación habilitados en el estado para la elección del candidato presidencial opositor.

Obstáculos técnicos y logísticos

Una de las principales debilidades de la primaria autogestionada son los centros de votación. Un 30% de estos están ubicados en locales privados y casas de activistas; es decir, dependen de la voluntad de terceras personas que pueden ser coaccionadas.

Por esta razón, la Comisión Nacional de Primaria solicitó al CNE 400 centros complementarios en caso de no poder contar finalmente con alguno de estos espacios el día de la primaria.

Con la renuncia de Solórzano son cuatro los presidentes de juntas regionales de la primaria que se han separado de sus cargos. Los otros tres encabezaban las juntas de Yaracuy, Falcón y Cojedes.

El 13 de septiembre se conoció la renuncia del presidente de la junta regional de Falcón, Wilmer Pereira. La Comisión de Primaria aseguró que la dimisión fue por razones de salud y que Pereira ya había sido sustituido, por lo que no se vio afectado el trabajo de la instancia.

También se supo que Gustavo Rodríguez, miembro principal de la junta regional de Yaracuy, fue destituido, según comunicado de la Plataforma Unitaria, por “incumplimiento reiterado” de sus funciones.

Sin embargo, Rodríguez respondió con un video el 17 de septiembre: “Aquí tiene que hablarle con la verdad y decir que hasta ahora la junta de primarias, no garantiza un proceso transparente y de mayoría. Esa es una opinión voluntaria, como dije, yo no milito en partidos, yo soy un cultor, yo no soy político, y con esto cierro capítulo”, dijo.

El presidente de la junta regional de Cojedes, José Gregorio Landaeta, también presentó el 20 de septiembre su renuncia por “motivos técnicos, falla humana y logísticos” y por considerar que la elección primaria “no es incluyente”.

Amenazas

La Plataforma Unitaria advirtió que hay un “perverso plan” que busca impedir las primarias. El secretario ejecutivo de esta instancia, Omar Barboza, dijo que el objetivo “es captar a miembros de las juntas regionales para pedirles que renuncien a sus funciones”.

Recientemente, el partico La Causa R denunció que supuestamente “agentes vinculados con el régimen están contactando a miembros de las juntas regionales de la primaria para extorsionarlos y amenazarlos con el fin de que renuncien a su responsabilidad”.

Esto ocurre en medio del ofrecimiento de asistencia técnica que hizo el Consejo Nacional Electoral a la CNP.

En un comunicado oficial, publicado este lunes 2 de octubre, los organizadores de la primaria respondieron a los rectores que la elección va el 22 de octubre y pidieron apoyar la elección “tal como está configurada”.

