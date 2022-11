El pasado 20 de octubre, el gobernante Nicolás Maduro dio la orden a la Asamblea Nacional (AN) de 2020: llegó el momento de hacer una revisión «integral, profunda, transformadora» de todas las leyes y de toda la infraestructura establecida en las leyes del poder popular.

La instrucción, de acuerdo con el presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez (sesión ordinaria del 25 de octubre), se traducía en la reforma de un paquete de 12 leyes antes de que finalice 2022, pero luego Maduro mencionó 14 textos legales.

El objetivo: eliminar trabas burocráticas para la concreción de un Estado comunal en Venezuela, en el que sea el pueblo organizado en Consejos Comunales, Comunas y Parlamento Comunal, entre otras figuras el que dicte las pautas de las políticas públicas, según la promesa del chavismo.

A la fecha, los diputados del chavismo, con el voto adverso de la Alianza Democrática, ha aprobado en primera discusión los cambios a tres de los instrumentos legales previstos. A saber, las reformas a las leyes orgánicas de Consejos Comunales, Poder Popular y Contraloría Social.

A continuación algunas claves de los elementos más resaltantes de las modificaciones al mencionado paquete legislativo y las objeciones de la oposición moderada:

14 leyes del Estado comunal

Durante el lanzamiento del «despliegue nacional para la consulta pública hacia la transformación de las Leyes del Poder Popular», del pasado 15 de noviembre, Maduro mencionó 14 leyes a revisar:

.- Ley Orgánica del Poder Popular (reforma aprobada en primera discusión).

.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

.- Ley Orgánica de Contraloría Social (cambios aprobados en primera discusión).

.- Ley Orgánica del Orgánica del Sistema Económico Comunal

.- Ley Orgánica de las Comunas.

.- Ley Orgánica de los Consejos Comunales (pasó la primera discusión).

.- Ley de Contrataciones Públicas.

.- Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

.- Ley de Jurisdicción de la Justicia de Paz.

.- Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder Popular.

.- Ley de Comunicación Alternativa y Popular.

.- Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional.

.- Ley de Producción Social para Vivienda y Hábitat.

.- Ley de Cooperativas.

La Ley de Parlamento Comunal no está vigente, pues solo fue aprobada en primara discusión en 2021, al igual que la Ley de Ciudades Comunales cuya segunda discusión inició el año pasado pero no pasó del artículo 10 y que no ha sido mencionada en el paquete de leyes a reformar.

¿Qué cambia?

Trabas burocráticas. El chavismo en la AN de 2020 ha hecho énfasis en la simplificación de trámites para por ejemplo constituir un Consejo Comunal y registrarlo (este proceso pasa a ser automatizado) ante el ministerio respectivo.

Otra forma de hacer más expeditos estos registros es la automatización de los procesos electorales para escoger a los miembros de las instancias del poder popular, con el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el artículo 27 del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Consejos Comunales, aprobada en primera discusión el 17 de noviembre, establece la automatización para la escogencia de los miembros.

El artículo 7 de la reforma a la ley vigente desde 2006 (reformada en 2009) establece que la elección de los miembros de los Consejos Comunales debe hacerse en votaciones «universales, directas y secretas mediante proceso electoral de manera uninominal».

Carácter territorial

La reforma a la Ley de Consejos Comunales confiere a estas formas de organización popular una implicación territorial que la ley vigente no contempla y mayor autonomía, por lo que la rectoría no la ejercerá el ministerio con competencia, en este caso el de las Comunas que pasará a una función de «acompañamiento».

En artículo 1 (objeto) del proyecto se lee: «La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia entidad territorial e instancia de gobierno comunal para la participación protagónica para en el ejercicio directo de la soberanía popular (…).

Asimismo, los consejos comunales son definidos en el artículo 2 como «instancias entidades territoriales para la participación protagónica, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas».

Mientras que el artículo 5 declara que se trata de «una entidad territorial autónoma, que define su régimen de organización, administración y de gobierno, con independencia de las organizaciones políticas, sociales, culturales, económicas y de los entes y órganos del poder público».

En el artículo 1 de la Ley de Ciudades Comunales aprobado en segunda discusión el 22 de junio de 2021 (solo están aprobados hasta ahora diez artículos) se señala que tiene por objeto: “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales (que son la suma de varias comunas y pueden abarcar uno o más municipios) , como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal”.

Maduro ordenó a la AN reformar 14 leyes del poder popular

Amplían atribuciones de asambleas populares

«Aterrizar en la comuna». El 22 de noviembre también se aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Poder Popular que entre otras cosas amplía las atribuciones de las asambleas de ciudadanos en las que el poder popular tomará las decisiones y la forma para que los cinco Poderes del Estado «aterricen» en la comuna.

El artículo 12 de la reforma de la Ley de Consejos Comunales también refuerza el carácter de las asambleas de ciudadanos como «máxima instancia beligerante, de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario, la participación y el protagonismo popular».

Sus decisiones son de carácter vinculante para el Consejo Comunal y estará conformada por los habitantes de una comunidad mayores de 15 años.

Fin de la representatividad. El diputado (Psuv) Ricardo Molina defendió que con las reformas de las leyes del poder popular, la democracia representativa es sustituida por la protagónica, «el poder ejecuta lo que decide el pueblo en asambleas, que las ideas de las asambleas populares se conviertan en leyes».

¿Qué dice la Alianza Democrática?

Cambios inconstitucionales. Los diputados de la fracción de la Alianza Democrática señalan que en su artículo 16 la Constitución de 1999 dice que el territorio se organiza en municipios, por lo que cualquier otra instancia territorial no está prevista, así como se establece que los distintos niveles de gobierno como son las alcaldías, gobernaciones y el poder nacional.

Asimismo observan violación al principio del pluralismo político y al derecho a la libre participación en los asuntos públicos consagrados en el artículo 2 y 62 de la Constitución, a los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de asociación. «Las personas que no se adhieran a edificar el estado socialista quedarán excluidos», alertó el diputado Suplente Edgar Raúl Leoni.

Alianza Democrática alerta que reformas alteran estructura del estado venezolano

Piden referendo. La oposición moderada en la AN de 2020 advierten al chavismo que un cambio en la estructura del Estado no puede ser aprobado a través de leyes orgánicas sino mediante una enmienda o reforma constitucional. Instan al Psuv a someter la propuesta del estado comunal a referendo popular tal como hizo Chávez en 2007.

El artículo 261 de la Constitución contempla el referendo como medio de participación popular.

Peligra Situado Constitucional. Se preguntan cómo quedarán las alcaldías a las que se les asigna recursos vía Situado Constitucional y sus autoridades electas por voto popular. Igualmente se cuestionan sobre quién determina y bajo qué criterios qué cantidad de recursos reciben los CC y los municipios y quién controlará a los CC si son autónomos.

Campaña electoral. Alertan que el supuesto empoderamiento del pueblo que promete el chavismo para hacerle creer a sus bases que con eso se resolverán los problemas, forma parte de la campaña electoral para las presidenciales de 2024.

Mal ensayo. Argumentan que en la propuesta no se visualiza el cómo van a lograr consolidar ese estado comunal ni su financiamiento . Recuerdan que por la crisis política, económica y social, el país «no está para ensayos».

Justificación del chavismo

Artículo 5 constitucional. Los diputados del chavismo apelan al artículo 5 de la Constitución nacional según el cual la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, para aprobar las leyes mencionadas. También a los artículo 62 y 70 sobre el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos y las asambleas de ciudadanos como forma de participación.

Plan de la Patria. En la sesión ordinaria del 22 de noviembre, la presidenta de la Comisión Permanente de Comunas, Blanca Eekhout también argumentó que el poder popular y el estado comunal están contemplados en el Plan de la Patria que presentó el para entonces presidente Hugo Chávez en 2012 y luego asumió Maduro como programa de gobierno a partir de 2013, cuando llegó a Miraflores, por lo que, a su juicio, no es necesario reformar la Constitución.