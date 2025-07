Reencuentro de sectores democráticos y organizar resistencia popular: propuestas del PCV a casi un año del 28-Jul #ConLaLuz

Está por cumplirse un año de las elecciones presidenciales de 2024 y en su balance de lo que ha ocurrido en el país después del 28 de julio, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) destaca lo “duramente golpeados por la represión”, que están los sectores que por la vía institucional y de manera pacífica eclamaron que se revisara el resultado electoral leído por el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, a favor de Nicolás Maduro.

En entrevista para el programa #ConLaLuz, la integrante del Buró político del PCV, Neirlay Andrade, subrayó que prueba de esa situación es la detención, convertida en desaparición forzada, desde hace seis meses, del excandidato presidencial y exvicepresidente del CNE, Enrique Márquez. Tras el 28 de julio, el político acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la revisión de los resultados electorales.

“Enrique Márquez es el único candidato presidencial detenido hasta ahora, está secuestrado, incomunicado, no sabemos si fue presentado ante un tribunal al igual que muchos otros. Hay organizaciones políticas que han sido muy castigadas por lo numeroso de las detenciones de sus miembros, pero con Márquez se busca neutralizar esa vía que no era violenta para exigir que se cumpliera la Constitución”, expresó Andrade.

La “hegemonía” que se fue con el 28 de julio

La dirigente recalcó que el partido del gallo rojo – intervenido por el TSJ desde 2023- mantiene su posición de que los Poderes Públicos en Venezuela “conspiraron” para ocultar los verdaderos resultados de los comicios del 28 de julio y que a partir de allí, desde Miraflores se han tomado medidas dirigidas a restringir cada vez más el espacio democrático para la exigencia de los derechos de los venezolanos.

A casi un año de las presidenciales, el PCV también reivindica el carácter popular y espontáneo de las protestas postelectorales porque a su juicio, dieron al traste con la narrativa según la cual, el chavismo y la administración de Nicolas Maduro mantenían una hegemonía en los sectores populares y que solo eran los sectores pudientes los que querían que abandonara el poder.

“Fueron personas de barrios, de Petare por ejemplo, que salieron a las calles, que fueron duramente reprimidos, hasta hoy no tenemos el alcance de lo ocurrido en materia de represión. Conocemos listas parciales de fallecidos y detenidos, no hay todavía una visión clara de lo que fue la represión al movimiento popular para rechazar los resultados electorales anunciados, más allá de que se diga que el liderazgo no aprovechó, capitalizó o no movilizó, eso es un hecho concreto. La hegemonía que el gobierno decía que tenía en los sectores populares se fue con el 28 de julio”, sentenció Andrade.

¿Qué propone el PCV?

Para relanzar la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela y reivindicar el espíritu de cambio del 28 de julio, en momentos en que Miraflores parece tenerlo todo controlado para permanecer en el poder de manera indefinida, la dirigencia comunista plantea dos propuestas:

La primera, explica Andrade, es la organización de procesos de resistencia popular en comunidades y centros de trabajo por los derechos democráticos, que también pasan, subrayó, por la restitución del salario de los trabajadores.

La segunda, que “sectores genuinamente democráticos” -por encima de las diferencias ideológicas, tácticas y de estrategia- se encuentren para la reorganización de esa resistencia ciudadana.

“Para poder transitar esta etapa que parece incierta, esa percepción de que hay que bajar la santamaría porque el gobierno controla todo el aparato público. Es necesario, para pasar a una situación favorable para las luchas, no estar solo mucho más porque desde el poder se está golpeando duro a los actores independientes”, enfatizó la dirigente.

Andrade aclaró que no consideran sectores democráticos a aquellos que respaldan medidas que violan la soberanía nacional como sanciones o invasiones extranjeras y tampoco a los que sostienen al poder en Miraflores.

El PCV alerta sobre normas especiales para la campaña electoral de los comicios del 27 de julio

Proceso electoral sin condiciones

El PCV coincide con la oposición mayoritaria en la decisión de no participar ni llamar a votar en los comicios municipales del 27 de julio, al igual que lo hicieron el 25 de mayo, porque consideran que son procesos que no cumplen con garantías democráticas.

La dirigencia comunista demanda la renuncia de los actuales rectores del CNE, encabezados por Amoroso y que se devuelvan las siglas y personalidad jurídica a la dirigencia y militancia legítima de todos los partidos intervenidos por el TSJ, entre ellos el PCV, como primeras acciones para que los factores democráticos retomen la ruta electoral.

“Hay cosas de temer en el actual proceso electoral del 27 de julio y una de ellas son las normas que impuso el Poder Electoral sobre la campaña electoral. En esta oportunidad trajo algo preocupante para las organizaciones políticas que hemos decidido no participar en el proceso electoral y es que en esa norma se prohíbe hacer llamados a la abstención de cara a estas elecciones municipales”, alertó Andrade.

Alertan sobre normativa del 27J

En el artículo 12 de la normativa especial de la campaña electoral que inició el 11 de julio y culmina el 24 de julio, aprobada por el CNE, se prohíben mensajes que desestimulen el derecho al voto. Asimismo, los mensajes que promuevan la guerra, discriminación, intolerancia y desobediencia a las leyes, entre otros.

Para el PCV no es casual que los llamados a la abstención se coloquen en el mismo renglón de la prohibición de los mensajes violentos y discriminatorios y alerta sobre posibles sanciones o criminalización de los actores que han decidido no concurrir a las urnas electorales.

“Cuando decimos que las elecciones del 25 de mayo y el 27 de julio están vaciadas de contenido democrático nos referimos a eso, cuando vemos normas como que no se pueden enviar mensajes llamando a la abstención, parece creado por los mismos autores de “electores activos”, uno ve un rediseño del sistema electoral para que ellos permanezcan en el poder de manera ilegítima”, dijo.

Andrade recordó al CNE que, según la Constitución, el voto es un derecho (artículo 63) no una obligación.

