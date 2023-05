Recuperación económica, lucha anticorrupción y organización electoral: lo que promete y pide Psuv a equipos regionales

Tal como se hizo con las estructuras de base (equipos de calle, comunidades y UBCH) que cuentan con un manual de funcionamiento, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) publicó un «cuadernillo» con las tareas y funciones de las estructuras medias de la tolda roja, conformadas por equipos estadales, municipales y parroquiales.

Además de las tareas encomendadas por la Dirección Nacional encabezada por el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, entre las que se encuentran impulso y acompañamiento del 1×10 «del buen gobierno», elaborar mapas electorales de cara a venideros procesos, captación y formación de testigos electorales y miembros de mesa, trabajo de incidencia política en gremios, sindicatos y comunidades y coordinación del Clap, el documento también contiene promesas «recicladas» para lo que sería la gestión presidencial del 2025 al 2030.

Promesas conocidas

En lo que sería una «nueva etapa» de la «revolución bolivariana» que ya arrancó en 2021 con la instalación y «recuperación» de la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo y que como fase se extiende hasta 2030, se promete, de nuevo, el inicio de la recuperación económica productiva y una «nueva época de transición al socialismo». También se traza como línea central la «lucha contra la corrupción» tanto en instituciones como en las organizaciones políticas y sociales. Frases que no son nuevas a los oídos de los venezolanos dentro y fuera del Psuv.

Vale acotar que el 21 de enero, el Psuv publicó en su página web las listas de conformación de los 24 equipos estadales y solo de dos municipios (los principales) por entidad, dos meses después de las postulaciones que hicieran las UBCH en asambleas, a partir de las cuales, la Dirección Nacional hizo las designaciones finales.

A diferencia de las estructuras de base, Cabello no hizo una extensa gira por los estados para juramentar los equipos. Sí lo hizo en Anzoátegui, Falcón, Guárico, Carabobo y La Guaira, Yaracuy, Aragua

Entre las razones para no completar las juramentaciones en persona, estuvieron la demora en la conformación de los equipos restantes, especialmente los parroquiales que en total debían alcanzar 1.142 y 335 los municipales. Otra, de acuerdo con dirigentes parroquiales, es que todos los equipos de las estructuras medias están «a prueba» hasta el 28 de junio, es decir, quienes no estén cumpliendo funciones o demostrado que no son aptos para los cargos, serán sustituidos.

¿Qué se pide a los equipos estadales?

Múltiples tareas tienen los equipos parroquiales, municipales y estadales del Psuv según el «cuadernillo», la primera, servir de enlace entre las estructuras de base y la Dirección Nacional y bajar las «líneas».

En el documento también se señala que a través de la Comisión de Asuntos Regionales y Municipales que debe ser creada tanto en el equipo municipal como en el estadal del Psuv, se debe hacer «control y seguimiento» a las gestiones de gobernadores y alcaldes, así como de diputados nacionales, regionales y concejales para que cumplan adecuadamente sus funciones.

Igualmente, las estructuras medias deben acompañar el 1×10 del buen gobierno, es decir, hacer seguimiento a las soluciones de los problemas más inmediatos de las comunidades, el cual será uno de los ejes centrales de la campaña por la reelección del gobernante Nicolás Maduro para 2024. Igualmente deben coordinar la distribución del programa de alimentación oficial Clap con las estructuras de base.

Con miras a los próximos comicios presidenciales los equipos, a través de las comisiones de asuntos electorales y comunas, deben trazar el «mapa electoral» del territorio correspondiente (centros de votación), así como los mapas de consejos comunales y comunas vinculadas a dichos centros, para efectos de movilización y organizar el 1×10 electoral (listas de personas para chequear si votaron y si no, movilizarlas).

Deben complementar además con estrategias para la «atención» de la población de los «corredores electorales» más importantes. Sin dejar de mencionar la captación y capacitación de los testigos electorales y miembros de mesa.

Más casas del Psuv

«Mantiene un monitoreo y análisis de los principales medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, también de las redes sociales y de los principales actores de la oposición contrarrevolucionaria», es una de las tareas encomendadas a las comisiones de agitación, propaganda y comunicación que debe tener cada equipo.

La comisión de la clase obrera y de los trabajadores es la responsable de «caracterizar» y organizar a la fuerza trabajadora del sector público y privado, que debe incluir campesinos y pescadores para tratar de incidir a favor del gobierno nacional, en momentos de reclamos por mejores salarios que no se vieron satisfechos en la pasada marcha del 1 de mayo.

Además, los equipos deben garantizar el funcionamiento de las casas del Psuv en parroquias, estados y municipios. El Psuv tiene como meta abrir 24 casas estadales; 332 municipales y 1.132 parroquiales del Psuv, además de 46.000 espacios comunitarios.