La mañana del lunes 22 de enero, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, anunció la emisión de órdenes de captura contra un grupo de 14 personas señaladas de estar involucradas en un plan para derrocar al gobernante Nicolás Maduro.

Este “nuevo plan”, denunciado previamente por Maduro, ha llevado a la inclusión de nombres destacados como la periodista de la fuente militar, Sebastiana Barráez; y la abogada defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.

Desde su despacho, Saab confirmó las órdenes de aprehensión contra Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barráez, Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina.

Estos ciudadanos son señalados por el poder de tener un complot para asesinar a Maduro. Todos negaron las acusaciones de Saab.

Los señalamientos de Saab se produjeron posteriores a la rendición de memoria y cuenta de Nicolás Maduro, durante la cual el mandatario informó sobre, al menos, cuatro planes conspirativos que, según el gobernante, tenían como objetivo principal un magnicidio y la generación de desestabilización en Venezuela.

Tras los señalamientos hechos por Saab, en Efecto Cocuyo informamos quiénes son los seis ciudadanos con órdenes de captura anunciada por el fiscal.

Tamara Sujú

Tamara Sujú es abogada y defensora de los derechos humanos en Venezuela, que se encuentra en el exilio tras varias amenazas contra su integridad.

La defensora de derechos humanos fue implicada por Saab en unos supuestos planes conspirativo en el que, según el fiscal, se buscaba asesinar al gobernante Nicolás Maduro.

Sujú es la directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina (Casla), que tiene sede en República Checa.

En diversas ocasiones el chavismo ha acusado a Sujú de ser “traidora a la patria” y de pertenecer a la CIA.

La abogada ha recopilado diversos casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país desde el año 2002 hasta la fecha, y formalizó una denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional.

Ante la orden de aprehensión informada por Saab, Sujú tildó la acusación como un “show nuevo” tras informar sobre la desaparición de Anyelo Heredia.

“El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de derechos humanos, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso”, dijo.

Sebastiana Barráez

Sebastiana Barráez, periodista venezolana de la fuente militar, se encuentra en el exilio y también acusada por Saab de estar involucrada en los presuntos planes de conspiración.

Barráez es reportera y corresponsal en diferentes medios del mundo, incluyendo Infobae en Argentina, lugar donde reside la venezolana. La periodista se ha dedicado a informar sobre las violaciones de derechos humanos en el mundo militar venezolano.

En un video publicado en Instagram, Barráez negó su participación en los delitos por los que Saab la inculpó y dijo que la “ha ligado a un acto que jamás compartiría”.

“Yo no me apuesto a actos violentos porque yo creo en la vida. Pero más aún creo en la justicia de Dios, porque los que somos cristianos no le apostamos a la muerte”, indicó.

Wender Villalobos

Wender Enrique Villalobos. Youtuber venezolano exiliado en Chile, acusado por Saab en la trama de conspiración, que según han desarticulado desde mayo del año pasado.

Villalobos respondió a Saab y aseguró que para él era un “honor y orgullo” estar en el listado de orden de captura junto a las personas mencionadas por el fiscal.

“Te voy a decir algo: las órdenes de captura las debes emitir a los delincuentes que están a tu lado. Los verdaderos criminales y asesinos del pueblo de Venezuela los tienes al ladito y tú formas parte de ellos”, dijo el youtuber en un video de Tik Tok.

Norbey Marín

Norbey Marín, conductor de un canal de Youtube llamado “Hasta que caiga la tiranía”, residenciado en Michigan, Estados Unidos, también fue señalado de estar implicado en las presuntas conspiraciones.

Este lunes Marín respondió a las acusaciones de Saab mediante la red social X, y dijo que no es ninguna sorpresa la medida de captura.

Marín señaló que su lucha contra el gobierno venezolano es pacífica y por las vías legales que se han establecido en la Constitución alejados de la violencia y el terrorismo.

“Nuestra fortaleza está en la ciudadanía que se mantiene en protesta desde hace as de un año por sus justas reivindicaciones salariales”, escribió Marín en su portal Hasta que Caiga La Tiranía.

Iván Carratú Molina

El vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, militar venezolano que vive en el estado de Florida, en Estados Unidos, esá implicado, según Saab, en la “operación Brazalete Blanco”.

Esta es la tercera orden de captura que las autoridades venezolanas emiten contra el funcionario militar en situación de retiro.

A través de su cuenta en la red social X, Carratú Molina se defendió de las acusaciones hechas por Saab y negó estar implicado en los planes anunciados por el fiscal.

José Antonio Colina

José Antonio Colina Pulido es un militar en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activista y analística político que es reconocido por ser opositor del gobierno de Nicolás Maduro y en su momento del presidente Hugo Chávez.

Colina es fundador y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Vepepex).

Tras las acusaciones de Saab, el militar expresó su rechazo y negó estar implicado en la supuesta trama de conspiración.

“Rechazo esta acusación fantasiosa del fiscal del régimen (…) no existe ningún elemento que pueda mostrar veracidad en las acusaciones que hace”, sostuvo el militar mediante la red social X.

