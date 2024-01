Maduro a EEUU: No nos conformamos con levantamientos parciales de sanciones

El gobernante Nicolás Maduro presentó su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (AN) de 2020, en el que advirtió al gobierno de Estados Unidos que no se conformará con el levantamiento parcial de sanciones internacionales, en alusión a las negociaciones directas con la Casa Blanca.

Ante diputados, la mayoría del chavismo, ministros, otros funcionarios de organismos del Estado y diplomáticos de varios países, Maduro aseguró en alusión a dichos contactos con el gobierno de Joe Biden que su gestión ha dado «pasos en la dirección correcta» para lograr algunas licencias en materia petrolera, pero advirtió que no descansarán hasta el levantamiento total de las medidas restrictivas.

«Las sanciones no nos van a vencer. Nuestro pueblo no se fundó el día de los cobardes, sino en el día de los valientes y los patriotas (…) Venezuela no es una colonia que se conforme con levantamientos parciales. Venezuela está decidida a luchar para lograr el gran objetivo de levantar las sanciones ilegales contra el país». expresó en medio de un discurso que duró cinco horas en el Palacio Legislativo.

Tras la firma de los acuerdos de Barbados entre las delegaciones de Miraflores y la Plataforma Unitaria con la mediación de Noruega, el 17 de octubre de 2023, Estados Unidos emitió autorizaciones temporales y limitadas, principalmente en el sector del petróleo y el gas, también en el mercado de bonos secundarios, por seis meses.

Cuentas por cobrar

Maduro igualmente señaló que las consecuencias de las sanciones internacionales contra su gobierno son todavía una «cuenta por cobrar» y fustigó a quienes las «pidieron, apoyaron y justificaron» por ser causantes de la crisis del país en lo económico y social.

Agradeció a la clase obrera por estar «consciente» de que los «salarios se deprimieron» por culpa de las medidas restrictivas y por su «apoyo», en alusión a la marcha de partidarios y simpatizantes que acompañó su llegada al Palacio Legislativo por el centro de Caracas.

«La campaña contra Venezuela la empezó Julio Borges cuando presidió la Asamblea Nacional, los López, la Machado, los Capriles, el vampiro de Madrid que es Antonio Ledezma», dijo.

Hasta afirmó que de no ser por las 930 sanciones, que recordó pesan sobre su gobierno, Venezuela sería una «potencia».

Contra el PCV

Maduro también saludó a Henry Parra que encabeza la junta ad hoc del Partido Comunista de Venezuela (PCV) impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y le agradeció por «rescatar» al partido del gallo rojo de la «traición».

Sostuvo que lo que tildó de campaña contra su gobierno por parte de una «izquierda radical» formó parte de una estrategia electoral para confundir a la gente con el objetivo de hacerle creer que «está sufriendo por culpa de la revolución bolivariana».

«Se buscaron a una izquierda domesticada y los penetraron, empezaron a usar vocerías para echarle la culpa a Maduro, para acusar al alto mando político de neoliberales, en alianza con grandes empresarios, en momentos en que nos atacaban, le pusieron precio a mi cabeza, un discurso con un tufillo, que hedía» fustigó.

Los dirigentes del PCV, encabezados por Pedro Eusse, acompañaron este 15 de enero la protesta del magisterio venezolano por los bajos sueldos en el centro caraqueño. Una y otra vez los llamó «traidores» y les advirtió que serían juzgados por la historia.

«Traidor es traidor, así se disfrace de rojo rojito», exclamó.

Maduro, acompañado por Cilia Flores, entró caminando al Palacio Legislativo desde las adyacencias de la Plaza Bolívar. Al entrar al hemiciclo saludó a diputados y se fundió en un abrazo con el empresario colombiano, Álex Saab, liberado por EEUU en diciembre de 2023 y al que previamente el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez presentó como «diplomático venezolano».

«Casi mataron a Saab, en silencio trajo alimentos. Ustedes no saben la alegría tener a Alex Saab y a su esposa, Camila Fabri. Alex resistió la tortura en Cabo Verde y en EEUU, el intento de quebrarlo, en una cárcel putrefacta, llena de ratones, sometido a una tortura indecible, sabía que nosotros soportábamos la tortura de las sanciones», dijo.

“Cuatro conspiraciones”

Cuatro conspiraciones contra el gobierno nacional se detectaron durante 2023, según denunció Maduro durante su mensaje anual. Aseguró que los supuestos planes conspirativos fueron «desmantelados» en los meses de mayo, agosto, noviembre y diciembre del año pasado, pese a tres de los cuales, destacó, se firmaron los acuerdos de Barbados el 17 de octubre.

El último, declaró en un extenso relato pasadas las 5:00 p.m, habría ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando, describió, se planificó en San Cristóbal, estado Táchira, un asalto para asesinar en primera instancia al gobernador Freddy Bernal, provocar violencia en el país y derrocar el gobierno previo asesinato del Jefe de Estado. No dijo nombre pero indicó que se capturó a un teniente coronel del Ejército en Cúcuta, acabado de ascender a comandante de la unidad militar en la capital tachirense.

El gobernante agradeció a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por sus labores de inteligencia que, subrayó, permitieron develar los planes conspirativos oportunamente.

Durante su mensaje anual Maduro aseguró que desmantelaron cuatro conspiraciones en 2023. Foto: prensa presidencial

Ataque el 1 de enero

«Pretendían atacar el 1 de enero de madrugada, pero le pusimos los ganchos y declaró, dijo todos sus cómplices, quiénes pagaron, en plena negociación con los gringos. ¿Los negociadores sabían esto? No sé, es probable que a los directos no les den los detalles. No podría decirlo de Biden sinceramente, pero hay gente que toma decisiones y da órdenes, quizás para evitar un acuerdo, jugar al doble juego, por un lado cara bondadosa y al dar la espalda: ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Nos disparan», fustigó Maduro.

Atribuyó a tres supuestos intentos de golpe de Estado previo a Barbados, el retraso en la firma de acuerdos. Explicó que uno de ellos se produjo posterior a declaraciones del exalcalde metropolitano. Antonio Ledezma, en una entrevista en la que aseguró que la oposición tenía conversaciones con militares.

Señaló a «los López» en alusión al exalcalde de Chacao, Leopoldo López y «los Machado» en alusión a la aspirante a Miraflores, María Corina Machado, como presuntos responsables de las conspiraciones desde Venezuela, en complicidad con la Central de Inteligencia de EEUU (CIA), Administración de Control de Drogas​ (DEA) y bases apostadas en Colombia, con triangulaciones en Miami.

«Les puedo decir a los apellidos, si ustedes me hicieran algo, la pagarían tan caro que sus apellidos desaparecerían de este país, la FANB sabría que hacer, el pueblo, frente a un plan extremista y se arrepenterían por mil años, no les alcanzarían los siglos para arrepentirse, criminales, la mano larga llegará a ustedes donde se metan, se los garantizo y sé lo que digo», amenazó.

Nuevas misiones

En año electoral, Maduro anunció la creación de dos grandes misiones para el primer trimestre de 2024. Una denominada «Igualdad y Justicia Social para Todos» para atender la desigualdad, pobreza y necesidades extremas de la población más vulnerable del país.

Asimismo, la gran misión «Venezuela Joven» para apoyar a la población juvenil en el derecho al trabajo, educación, cultura, entre otras áreas. Justificó este último plan social en el hecho de que la juventud venezolana ha sido una de las más golpeadas por la «guerra económica» y la que más ha migrado. Designó a la diputada Génesis Garvett (Psuv) como jefa de dicho plan oficial y le encomendó buscar a los jóvenes en los barrios.

Para lo que sería un nuevo período presidencial, Maduro esbozó de manera general un plan de siete transformaciones, la primera de ella, la recuperación económica que tantas veces ha prometido. Otra de las «t» como llamó a las líneas, tiene que ver con un nuevo modelo de seguridad interna y de paz en cuyos detalles no abundó.

Otra de las promesas ofrecidas por Maduro durante su discurso fue la repotenciación de los Clap con 100% de productos producidos en Venezuela. Actualmente aseguró que dicha cobertura de producción nacional alcanza 70%.

También ordenó acelerar la transferencia municipal y regional de competencias a las comunas del país en aras de consolidar la «democracia directa».

