Quién es Luis Vuteff, yerno de Ledezma, acusado de lavar fondos de Pdvsa

Luis Fernando Vuteff se presenta como ingeniero y master en organización de empresas. En sus redes sociales destaca que es empresario con más de 20 años de trayectoria profesional en diferentes sectores como automotriz, banca, seguros, agro y deportes.

Pero no fueron sus méritos profesionales los que hicieron mediático su nombre, fue su presunta participación en una trama de lavado de dinero que desfalcó 1.200 millones de dólares de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El millonario robo, que fue bautizado por agentes federales estadounidenses como operación Money Flight, implica a 22 personas entre las que destacan exfuncionarios de Pdvsa, banqueros y empresarios.

Vuteff fue arrestado el 21 de junio de 2022 en Zúrich, Suiza, por haber contribuido a lavar parte de los 1.200 millones de dólares y estaba a la espera de su extradición a Estados Unidos.

El pasado 18 de agosto se conoció que ya está en territorio estadounidense para ser procesado. Según el Departamento de Justicia, el ciudadano de origen argentino acordó crear mecanismos financieros para “lavar 200 millones de dólares”, junto a Ralph Steinmann, quien sería su cómplice y está fugitivo.

De ser declarado culpable enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.

Perfil y vínculos

Su relación con el opositor, fundador de Alianza Bravo Pueblo, y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también capta el interés de la prensa nacional e internacional.

Vusteff es yerno del dirigente político. Ledezma hizo referencia a su caso en una entrevista concedida a La Gran Aldea, el 21 de septiembre de 2021, en la cual dijo:

“Él está en un proceso de investigación, que Dios mediante, se va a esclarecer; yo dejo eso en manos de la justicia española. No meto mis manos ni a favor ni en contra porque tengo que ser coherente con mi punto de vista y mi manera de ser. A mí nadie me va a dañar la imagen; nunca le he culebreado al gobierno, nunca me he dejado doblegar por el régimen porque tengo una sola línea, soy hombre de una sola pieza. No pueden decir ni pío de mí, más allá las infamias”.

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Vuteff ha desempeñado diversos cargos en múltiples organizaciones internacionales como Fiat Auto y Peugeot. En su hoja de vida agrega que es director general principal de Genxsdigital, una agencia de marketing internacional especializada en deportes y entretenimiento.

En la página de la empresa, Vuteff es destacado como un ingeniero especialista en consultoría de alta dirección y emprendimientos de negocios, planificación, ejecución y gestión de tecnologías de la información, transformación digital e innovación, monetización de activos digitales en el deporte y marketing digital.

