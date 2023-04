El expresidente del llamado gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó, salió de Colombia rumbo a Estados Unidos la noche de este lunes 24 de abril.

La Cancillería de ese país aseguró que el expresidente de la Asamblea Nacional de 2015 había comprado un boleto con destino a Miami, aunque medios aseguraron que el gobierno de Gustavo Petro ordenó su salida del país, tras la inesperada llegada de Guaidó a territorio colombiano este mismo lunes.

«En horas de la tarde @MigracionCol condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a EE.UU, durante la noche», afirmó el Ministerio de Relaciones de Exteriores neogranadino en su cuenta Twitter.

Agregaron que «el pasaje ya había sido adquirido por él. No es cierto entonces que el gobierno nacional haya dispuesto de un avión para trasladar al señor Guaidó a ese país. Migración Colombia se encuentra atenta a que ese viaje se produzca sin dilación alguna».

El diario El País de España fue el primero en informar que el exdiputado saldría hacia Miami por órdenes de las autoridades colombianas.

Qué pasó con Guaidó

Durante la mañana de este lunes, Guaidó emitió un comunicado en el que detalló que había llegado a Colombia a pie para participar o reunirse con representantes de los 20 países que este martes sostendrán una conferencia internacional que busca reactivar el diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana.

La Cancillería colombiana aseguró en el transcurso de la tarde que el dirigente opositor y candidato a las primarias del 22 de octubre por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, no tenía invitación para estar en esa conferencia y que había entrado de forma «irregular» a la vecina nación.

El canciller Álvaro Leyva incluso advirtió que Guaidó podría ser deportado de ese país por considerar que entró «inapropiadamente» a territorio colombiano.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco, no he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes. Podría ser deportado”, aseguró el ministro de Exteriores de Gustavo Petro.

La delegación de la plataforma unitaria que el sábado se reunió con el mandatario colombiano no tuvo representación de Voluntad Popular, sin que se aclarase el motivo de la ausencia del delegado de esa formación, Freddy Guevara.

No está claro que pasará con la candidatura de Guaidó a las primarias. Desde inicios de abril, el propio Guaidó y voceros como Leopoldo López o Carlos Vecchio advirtieron sobre los intentos del gobierno de Maduro por ordenar la detención del exparlamentario.

Aunque él negó que saliera de Venezuela, como hizo en el pasado Leopoldo López, su partida sorpresiva deja aún varias interrogantes.