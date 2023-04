Leyva: Guaidó corre riesgo de ser deportado por entrar a Colombia «inapropiadamente»

Luego del sorpresivo comunicado que emitió Juan Guaidó en el que aseguró tener la intención de particiár en la cumbre sobre Venezuela que se realizará en Colombia, el canciller de este país, Álvaro Leyva, reiteró que el expresidente de la Asamblea Nacional de 2015 no está invitado a esa reunión y que podría correr «riesgos» tras su inexplicada entrada al país neogranadino.

“No se sabe dónde está Guaidó. No es que quiera participar, no está invitado. Trascendió que yo lo había invitado, yo no lo conozco, no he tenido contacto con él. Si no aparece, corre riesgos, porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes. Podría ser deportado”, dijo Leyva al salir del debate de moción de censura, el cual fue negado.

Respecto a la metodología de la cumbre que se hará en Bogotá, en el Palacio de San Carlos, explicó que 20 países están invitados. “El presidente Petro hará un pronunciamiento público. Después se entra a una sesión reflejada y después habrá un pronunciamiento que refleje lo de todo el día”.

#LOÚLTIMO | Canciller Álvaro Leyva dice que Juan Guaidó no está invitado a conferencia sobre Venezuela en Bogotá. "Entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley", advirtió.



Manifestó que desde un comienzo se organizó que la conferencia solo sería de países.



“Esperamos que todo salga bien este martes”, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores al referirse a las expectativas que tiene por los resultados de la conferencia.

El Gobierno de Colombia se mostró receloso con el líder opositor, quien en la mañana de este lunes informó que había atravesado la frontera a pie para ser escuchado en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había informado que, en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, solo participarían los países invitados a este diálogo.

«El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la conferencia», dice el texto oficial.

Así mismo, dejan claro que, “la Conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”.

La Cancillería de Colombia confirmó este lunes que ha invitado a 20 países a participar en la conferencia internacional sobre Venezuela que se celebrará el martes en Bogotá, que se reunirán con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para tratar de destrabar el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición antichavista.



Los invitados son Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea, Josep Borrell.

Sin embargo, Guaidó aseguró que sostendrá “encuentros con la diáspora venezolana, a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les está negando sus derechos básicos y de participar en la primaria de este año y en las elecciones presidenciales”.

Con información de El Tiempo y W Radio