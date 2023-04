Juan Guaidó está en Colombia para participar en cumbre sobre Venezuela

El dirigente político y expresidente interino, Juan Guaidó, informó mediante un comunicado publicado en su cuenta en Twitter que se encuentra en Colombia.

Guaidó, quien según el texto llegó a pie a la nación neogranadina, está en ese país para asistir a la reunión convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro y que está pautada para este martes 25 de abril.

El candidato a las primarias por VP insistió en que en los últimos días, la coalición dominante ha elevado las amenazas en su contra con, según escribió, el objetivo de callar su voz. «Yo no voy a permitirle eso a Maduro», enfatizó.

Guaidó dijo que «a pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los

venezolanos» no dejará de hacerlo.

El dirigente político de Voluntad Popular adelantó que durante su paso por el territorio colombiano se reunirá con integrantes de la diáspora venezolana y solicitará reuniones con las delegaciones internacionales que participarán en la cumbre sobre Venezuela convocada por Petro.

En el texto, Guaidó enfatizó que espera «que la cumbre pueda garantizar que eI régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto».

Otro de los objetivos de Guaidó en su recorrido será el de garantizarr el voto de los venezolanos en el exterior para que estos puedan participar en las elecciones primarias de la oposición y en las elecciones presidenciales de 2024.

El dirigente político afirmó que pronto comunicará sus próximos pasos.

Queridos venezolanos, hoy 24 de abril quiero informales lo siguiente en este comunicado. Más tarde me estaré comunicando nuevamente con ustedes sobre nuestros siguientes pasos. Dios los bendiga. pic.twitter.com/340tfoJRHP — Juan Guaidó (@jguaido) April 24, 2023

Las amenazas contra Juan Guaidó

La salida de Guaidó de Venezuela se da en medio de múltiples denuncias de los integrantes de Voluntad Popular que afirman que Maduro estaba por detener al diputado de la AN 2015. El pasado 10 de enero el diputado de la AN 2020, Diosdado Cabello, no descartó que el chavismo intentara detener a Guaidó.

«Nosotros, una gran parte de los venezolanos, tiene tiempo esperando acciones judiciales. Y no te hablo del chavismo nada más. Un sector de la población opositora que se siente estafada, no solo por Guaidó, sino por toda esa dirigencia. Y esperan acciones legales», afirmó Cabello en aquel entonces.

El pasado 3 de abril, Guaidó denunció a través de su cuenta en Twitter que tenía información, por tres fuentes distintas, de que Maduro estaría por librar una orden de captura en su contra, basándose en acusaciones 100% falsas.

Qué han dicho Cabello y Jorge Rodríguez

Tras las detenciones y órdenes de captura contra exdirectivos de Pdvsa, empresarios, un diputado, tres jueces, un alcalde y funcionarios de la Sunacrip, voceros del chavismo como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello han hablado de la supuesta corrupción que encabezó Guaidó como presidente del gobierno interino.

«Juanito Alimaña (Juan Guaidó) no solo está inhabilitado, debería estar preso. La justicia llegará«, dijo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) el pasado 23 de marzo, seis días después de los primeros arrestos de funcionarios de gobierno.

El pasado viernes, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, también mencionó a Guaidó cuando se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

«Dos mil millones por año se roba Juan Guaidó que se los lleva sin ningún control», afirmó el exministro de Información y Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro desde el Palacio Federal Legislativo, sobre los presuntos hechos de corrupción del dirigente opositor.