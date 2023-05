El partido Primero Justicia informó este martes 30 de mayo que el presupuesto de la Asamblea Nacional de 2015 sólo se dedicarán a defensa de activos venezolanos en el exterior y se refirieron en especial al caso de Citgo, filia de Pdvsa en Estados Unidos.

«Primero Justicia insiste en su inequívoca y reiterada posición de preservación de los recursos del Estado para los intereses de los venezolanos, y que su uso no puede tener un destino distinto, o un beneficiario diferente a los venezolanos que padecen hoy la mayor emergencia humanitaria de su historia, por ende, expresa su firme decisión de no disponer de los fondos públicos congelados en el exterior para ningún tipo de gasto corriente ni burocrático, salvo gastos estrictamente inherentes a la defensa de los activos«, dijeron en un comunicado.

Qué dijo Goicoechea sobre esta decisión

Antes del pronunciamiento, el dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea afirmó en su cuenta de Twitter que esta medida se había decidido este lunes.

«Tal como advertimos, PJ decidió ayer (lunes 29.05.2023) no ejecutar presupuesto de la AN 2023. Eso afecta el pago de abogados, auditores, contadores, consejo técnico de administración de activos, juntas directivas, entre otros. En la práctica, es la devolución de los activos a Maduro», escribió.

PJ aseguró que «debemos salvar Citgo de los acreedores y de Maduro, por ello debe ser protegida hasta la llegada por vía electoral de un nuevo Gobierno», por lo que llamaron al gobierno de Estados Unidos a mantener la protección al activo más importante de Venezuela en el exterior.

«Le solicitamos la extensión de las medidas de protección de los activos de la República y su colaboración en la construcción de un acuerdos entre la empresa venezolana y los acreedores que permita que todas las partes puedan resguardar sus intereses», pidieron al gobierno de Joe Biden.

Pero Goicoechea consideró que tal acción significa que «entregar la AN no puede ser una decisión de un grupo de presión, dentro de un partido. Le pido a los diputados y a los periodistas estar atentos, para explicarles en detalle lo que implica esta decisión», afirmó el dirigente político, quien además es miembro del Consejo de Protección de Activos que designó la Delegada de la AN de 2015.

Quién está al frente de la AN de 2015

Con la decisión de eliminar el gobierno interino en diciembre de 2022, en enero de este año se designó una nueva junta directiva en reemplazo de Juan Guaidó, tanto como presidente encargado como del Parlamento de 2015. La responsabilidad recayó en Dinorah Figuera, dirigente de PJ exiliada en España.

El partido negriamarillo reiteró su llamado al gobierno de Nicolás Maduro a retomar el diálogo en México con la plataforma unitaria democrática, pero que se incluya inversión social para Venezuela, la protección y defensa de activos, así como «elecciones transparentes».