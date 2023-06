Por qué el intercambio de Alex Saab no es una opción para EEUU

La noticia sobre la presencia de un avión estadounidense en territorio venezolano a inicios de la semana pasada generó expectación en el país. Según datos de Bloomberg en línea funcionarios del Departamento de Estado le confirmaron al medio local que en la aeronave estaba el enviado especial de Joe Biden para rehenes, Roger Carstens.

El propósito de la visita de Carstens es lograr la liberación de presos estadounidenses en cárceles venezolanas. La visita concluyó sin humo blanco para ninguna de las partes.

¿Qué quiere Maduro concretar con Carstens?

El gobernante Nicolás Maduro le hizo a Carstens la siguiente oferta: liberar a nueve prisioneros a cambio de Alex Saab, según publicó el medio especializado Spy Talks. Esa reunión se sostuvo en Caracas, el pasado 19 de diciembre.

El medio citó a tres fuentes familiarizadas con la reunión que Maduro le ofreció liberación de los dos estadounidenses detenidos injustamente, junto con otros seis ciudadanos estadounidenses encarcelados, más el edulcorante añadido de entregar al contratista de defensa fugitivo, Leonard Glenn Francis, alias «Fat Leonard», quien huyó y se refugió en Venezuela.

La reacción de EEUU a la propuesta

La oferta de Maduro no es aceptable para Estados Unidos. «Esto no constituiría una oferta real, y mucho menos de buena fe, porque incluye a Saab, a quien ya habíamos dejado muy claro que está fuera de los límites», dijo a SpyTalk una fuente de la Casa Blanca en respuesta a la propuesta de Maduro.

La situación de Saab es especialmente complicada porque trabajó como espía para la DEA y otorgaba información sobre el funcionamiento interno del gobierno de Maduro a la agencia antinarcóticos. Pero las sospechas de que funcionaba como un doble agente que mantenía a Maduro plenamente informado de su trabajo para la DEA.

Algunos incluso sospechan que los informes de Saab a Maduro ayudaron al líder venezolano a frustrar un intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en su contra el 30 de abril de 2019.

Aunque la declaración oficial de Washington es decir que no es posible un intercambio debido a que aún no ha sido procesado en su juicio por lavado de dinero, los expertos dicen que Saab se ha convertido ahora en una valiosa moneda de cambio mientras el gobierno de Biden intenta lograr las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas en Venezuela.

«Sospecho que Estados Unidos no va a renunciar a Alex Saab por poco dinero», dijo Geoff Ramsey, experto en Venezuela de The Atlantic Council, un think tank de Washington.

Te explicamos: A qué vinieron funcionarios de Estados Unidos a Venezuela

«Saab es un intermediario gubernamental muy bien conectado que ayudó al gobierno de Maduro a evadir las sanciones», dice Ramsey, de The Atlantic Council. «Debido a lo esencial que ha sido para la estrategia de evasión de sanciones del gobierno, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por él».

Algunas fuentes citadas por Spy Talks vinculan a Saab incluso con la información que se le entregó a Maduro y que llegó a la detención de las personas vinculadas con el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019. «Algo pasó entre el 4 de abril, cuando Saab se reunió con la DEA y los fiscales, y el 30 de mayo», dijo Ramsey, «y apostaría a que ese algo fue el fallido intento de golpe de Estado del 30 de abril».

Mientras tanto, la administración Biden se niega a discutir la oferta de intercambio de prisioneros de Maduro.

«Seguimos presionando para la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela en cada oportunidad y seguiremos haciéndolo», dijo un portavoz del Departamento de Estado, que pidió no ser nombrado. «Más allá de eso no vamos a discutir los detalles específicos de nuestros esfuerzos para asegurar la liberación de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente».

En abril, una fuente dijo a SpyTalk que se había enterado de la oferta de Maduro a Carstens por un alto funcionario venezolano que estuvo presente en la reunión del 19 de diciembre. Pero la oferta se hizo sólo verbalmente, dijo la fuente.

En mayo, dos fuentes independientes en Caracas familiarizadas con el asunto -un diplomático europeo involucrado en las conversaciones de Ciudad de México, el otro un académico bien informado- confirmaron tanto la reunión del 19 de diciembre entre Maduro y Carstens como la presentación de la propuesta de canje de prisioneros. Una tercera fuente independiente en Washington familiarizada con el asunto también confirmó la reunión y la oferta. Todos declinaron ser identificados para discutir asuntos diplomáticos sensibles.

Pero un funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los funcionarios estadounidenses ya habían rechazado una demanda venezolana anterior para la liberación de Saab cuando surgió en las negociaciones para los canjes de prisioneros de marzo y octubre de 2022. En ambas ocasiones, dijo el funcionario, la administración dejó claro que la libertad de Saab no estaba sujeta a negociación.