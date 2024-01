En una sala pequeña atiborrada de personas y con aire acondicionado ausente, Gerardo Blyde, coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, hizo una serie de denuncias sobre lo que considera son violaciones al acuerdo de Barbados.

“No me gustaría tener que estar aquí un sábado haciendo estas declaraciones”, dijo Blyde a los periodistas presentes en la sala de la sede del partido Primero Justicia en Los Palos Grandes. Probablemente, no era el único que no esperaba pasar la tarde del sábado en una rueda de prensa que nació como respuesta a una serie de acciones que ha emprendido el Gobierno nacional y que, en palabras de Blyde, representan violaciones al acuerdo de Barbados.

Sin embargo, Blyde resaltó que las denuncias que hizo en rueda de prensa no representan algo más que eso: denuncias. “Nosotros no nos estamos parando de la mesa. Estamos denunciando abiertamente ante el país la violación parcial del acuerdo”, dijo Blyde antes de secarse el sudor con un pañuelo blanco.

La rueda de prensa se llevó a cabo en la sede de Primero Justicia en Los Palos Grandes

Las violaciones al acuerdo del Barbados, según Gerardo Blyde

La rueda de prensa comenzó poco después de las 3:00 de la tarde de este sábado 27 de enero. En una mesa larga estaban sentados distintos representantes de la Plataforma Unitaria; en el centro estaba Blyde y a sus costados Stalin González, Roberto Enríquez, Juan Pablo Guanipa y Claudia Nikken, entre otros.

Stalin González, Roberto Enriquez y Juan pablo Guanipa también asistieron a la rueda de prensa

Blyde comenzó la rueda prensa haciendo un recuento sobre los antecedentes que llevaron a la firma del acuerdo de Barbados. “Quiero pedirles disculpas porque vamos a hablar un poco extenso, creo que la ocasión lo merece”, dijo el vocero.

Blyde destacó que, por meses, ha rechazado conversar con medios de comunicación y aseguró que “para que una negociación sea exitosa no puede estar en la opinión pública”. Sin embargo, las recientes acciones tomadas por el gobierno venezolano motivaron a que el vocero rompiera el silencio este sábado.

Blyde fue enfático en sus declaraciones, pero aseguró que los procesos de negociación tienen avances y reveses

Una de las principales violaciones del acuerdo de Barbados ha sido que todavía no se sabe la fecha en la que se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela. “Se estableció un mecanismo y hay que producir el calendario electoral con la fecha”, indicó.

Dijo que esto era tremendamente importante para que existiera un clima electoral sin tanta incertidumbre.

Blyde calificó de “éxito democrático” el acuerdo de Barbados y aseguró que “es el documento político más relevante, quizá, en las últimas dos décadas en el país”.

Condenó que el gobierno venezolano esté haciendo una escalada en las tensiones y que se aumente el uso de la fuerza represiva en las últimas semanas. Entre ellas, las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público venezolano y las persecuciones a María Corina Machado, dirigente que Blyde defendió como candidata unitaria de la oposición venezolana.

“Nosotros no avalamos ningún acto de violencia, ni intento de magnicidio, ni intento de golpe de Estado, ni intento de ruptura del orden constitucional, porque estamos luchando para que vuelva el orden constitucional. El único objetivo es lograr unas elecciones libres para todos los venezolanos”, expresó de forma enfática.

Sin embargo, Blyde aseguró que en este momento reciben ataques por varios frentes. “La perla sucede ayer”, dijo en referencia a la serie de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia donde se ratificaron las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski.

Blyde, quien también es abogado, recordó que parte fundamental del acuerdo de Barbados era que cada sector pudiera elector libremente a su candidato o candidata de cara las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

Exigencias por parte de la delegación de la Plataforma Unitaria: cese de persecución

Una de las principales exigencias mencionadas por Gerardo Blyde es que pare la persecución hacia María Corina Machado y su entorno. Así como a diversos sectores de la sociedad civil y otros dirigentes políticos.

El vocero de la Plataforma Unitaria también dijo que la decisión del TSJ “debe ser revertida” y que Machado tenga la oportunidad de defenderse ante su inhabilitación.

“Reiteramos que la única vía que ha escogido la Plataforma Unitaria y la candidata María Corina Machada es la electoral. Nosotros creemos en la vía electoral”, recordó Blyde. “Toda la comunidad internacional quiere que este acuerdo se cumpla”, enfatizó el abogado venezolano.

En el cierre de sus declaraciones, Gerardo Blyde reiteró que se ha mantenido en comunicación constante con María Corina Machado y que se sorprendieron con la publicación de la sentencia del TSJ que le ratificaba la inhabilitación a la dirigente. “Uno podía esperar que no dieran la cautelar, pero que al menos admitieran el juicio”, relató Blyde.

El vocero de la rueda de prensa también indicó que en este momento se está redactando un documento de denuncia que será entregado a los garantes de las negociaciones, así como a todos los países que están vinculados a las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la delegación opositora.

Al finalizar la rueda de prensa, un autobús enviado por el Ministerio para la Comunicación y la Información (MinCi) recogió en la sede del partido opositor a los periodistas que quisieran asistir a la rueda de prensa de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro.

El autobús enviado por el ministerio venezolano llegó para trasladar a algunos periodistas que quisieran ir a la rueda de prensa de la contraparte

“Sé que nos están viendo (el gobierno), porque además sabemos que los convocaron (a los periodistas) para hacer una réplica, como si ellos no hablaran nunca”, dijo Blyde en la rueda de prensa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...