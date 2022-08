En un foro organizado por la sociedad civil, el director de Súmate, Roberto Abdul, reveló que la dirigencia opositora convocó una encerrona, este martes 30 de agosto, con el objetivo de decidir sobre las “variables críticas” de las primarias opositoras tales como la fecha en la que se convocarán, los partidos que pueden postular, las inhabilitaciones políticas y el voto en el exterior.

Una fuente informó a Efecto Cocuyo que se trató más bien de una “reunión ordinaria” de la dirección política de la Plataforma Unitaria y que el tema de las primarias es un punto permanente en la agenda.

Otra fuente envió una selfie para probar que no estaban reunidos al menos al mediodía de este martes.

No obstante, los puntos críticos que enumera Abdul son precisamente los que retrasan la publicación del reglamento de primarias.

Sin normas claras definidas, la oposición tampoco puede avanzar en la designación de la comisión nacional electoral que organizará la elección del candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en 2024.

Nombres sobre la mesa

El dirigente de Copei Roberto Enríquez afirma, como integrante de la dirección política de la Plataforma Unitaria, que “se está iniciando un proceso de consultas en cuanto a las personalidades que deberían conformar la comisión nacional de primarias y todo parte del criterio de que sea gente que genere mucha confianza al país, que tenga una trayectoria reconocida y una reputación intachable”.

El político ratificó que el consenso será el método a través del cual seleccionarán a los responsables de esta comisión, pero en su opinión, este acuerdo no debe ser monopolizado por los partidos, sino que debe construirse con otros sectores de la sociedad como academia, iglesia, los gremios, entre otros.

“Lo ideal es que diversos sectores de la sociedad venezolana se vean expresados ahí, que sea gente del mundo académico, del mundo jurídico, ojalá podamos recoger una expresión bien calificada”, expresó.

Según Enríquez, luego de que la oposición tuvo una encerrona en Panamá, en mayo de este año, y se instaló Omar Barboza como secretario de la Plataforma Unitaria, se inició un ciclo de consultas sobre las reglas que deben regir las primarias.

“Reconozco que ha sido más lento el proceso para la definición del reglamento por las complejidades que implica, yo no diría que es por falta de voluntad política, es que es muy demandante porque si nos precipitábamos podía haber sectores del país que sintieran que no fueron valorados, el ciclo de consultas que se hizo fue muy amplio y ahora toca empezar a ordenar esas ideas para presentar al país un plan de vuelo, un plan país y un acuerdo de gobernabilidad”, argumenta.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, coincide en que hay algunos nombres que se han puesto sobre la mesa, pero no ofrece mayores detalles al respecto.

“A la directiva de la Plataforma Unitaria le corresponde proponer un borrador, con un método y una fecha y proponer los nombres de la comisión electoral. Por lo menos la propuesta de borrador que se dijo que se iba a plantear al país no está lista. La van a discutir, la están discutiendo, pero creo que eso se ha tardado demasiado”, expresa.

Y agrega: “No sé si es peor no tener alguna voluntad política o retrasarlo (el reglamento) tal vez con alguna intención de con ello retrasar la fecha de la primaria, las dos cosas son igualmente condenables”.

No obstante, la dirigente política, adelanta que, pese al retraso, “el reglamento debería estar por aprobarse en los próximos días”.

Solórzano destaca el acuerdo que se logró sobre la realización de una primaria como mecanismo de selección del abanderado para las presidenciales, pero considera que es insuficiente: “Creo que ha transcurrido tiempo suficiente y aún hoy no hay fecha para la primaria y señalo esto porque se supone que todos los que estamos sentados ahí creemos que en 2018 no hubo elecciones y si eso es así qué pasa si las convocan mañana, deberíamos ya estar listos, tener fecha, método”.

Sin el CNE

El método propuesto por Encuentro Ciudadano consiste en organizar las primarias sin el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque esto podría poner en riesgo los datos de los electores, en opinión de Solórzano. “Se supone que quienes participan en las primarias son de oposición, entonces si tienen (el CNE) acceso a las listas eso pone en riesgo a un país que está cansado de la lista Tascón”.

El partido también aboga por elecciones con doble vuelta, sin la participación de la denominada oposición “moderada” o cooptada; y con el voto de los venezolanos en el exterior.

A pesar de que algunos actores de la sociedad civil señalan que la participación de la diáspora podría afectar la posibilidad de hacer una auditoría de los resultados de las primarias considerando que la mayoría de los electores que viven fuera del país no están en el Registro Electoral (inscritos o con datos actualizados), Solórzano defiende el voto en el extranjero.

“El régimen le viola los derechos de los venezolanos en el exterior, yo no se los voy a violar. Una opinión que va amarrada de una excusa para violarle los derechos a otros es algo con lo que no voy a coincidir. Cada candidato tiene que tener sus testigos, no es la primera vez, en las primarias de 2012 la diáspora participó, no había tantos venezolanos como ahora afuera, pero se buscó la manera para que pudieran participar, ¿por qué ahora no lo vamos a hacer?, ¿cuál es el miedo”, cuestiona.